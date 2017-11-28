ЭкоГородЭкспо 2017
ЭкоГородЭкспо 2017

В Москве прошла 7-я международная многопрофильная выставка экологичной, натуральной и органической продукции ЭкоГородЭкспо 2017

Одна из самых крупных выставок экопродукции в России, на которой ежегодно экспонируются сотни экобрендов, традиционно собрала как специалистов экоотрасли, представителей ритейла и экопроизводителей, так и всех желающих познакомиться с миром эко, био, органик продукции.

Под сводами комплекса Event Hall Даниловский в самом центре Москвы гостей ожидала масса новинок и инноваций в сфере эко, био, органик.

Так, в пространстве ЭкоBeauty была представлена экосертифицированная уходовая и декоративная косметика практически со всей России и Европы, экоткани и экоодежда.

Раздел ЭкоFood встретил экопродуктами и напитками: овощи, ягоды, сыры, молочная и мясная продукция с экоферм из разных областей России, фрукты из Абхазии, биочаи, фруктовые и овощные снеки из Австрии, Швейцарии, Сербии, биорис из Краснодарского Края, уникальные российские и индийские суперфуды: хлорелла, спирулина, протеин, чванпраш, органические приправы и специи из самых экзотических уголков нашей планеты.

В разделе ЭкоChildren была продемонстрирована одежда для малышей из органических тканей, натуральные средства по уходу за ребенком, безопасные игрушки и детское питание.

В ЭкоHouse все желающие смогли познакомиться с российскими и зарубежными экологичными моющими средствами для дома, безопасными строительными материалами, посудой, изготовленной исключительно из натуральных экоматериалов.

Также организаторы выставки подготовили для посетителей насыщенную программу мероприятий. Так, в первый день, здесь состоялась панельная сессия «Принятие Закона об органическом производстве и дальнейшие пути развития рынка органики в России», на которой прошло всестороннее обсуждение с ведущими экспертами отрасли развитие органического рынка до и после принятия Закона об органическом производстве.

Состоялась практическая конференция «Зеленая индустрия: натуральная косметика & бытовая химия. Опыт и новые стратегии», где ведущие специалисты и авторитетные эксперты поделились опытом, обсудили ключевые проблемы рынка и предложили решения, которые в будущем смогут помочь участникам конференции в развитии собственного производства и реализации натуральной и экологичной non-food продукции.

Желающих сделать свою жизнь и жизнь своей семьи более экологичной и здоровой, традиционно ожидала интересная программа, включающая в себя полезные и познавательные лекции лучших экоэкспертов, живые мастер-классы и презентации эконовинок.

На протяжении всей выставки проходили многочисленные косметические, гастрономические и познавательные мастер-классы. 

По словам директора выставки, Гульнары Тимербулатовой первую выставку они провели еще в 2013 году. В то время это был необычный проект не только для посетителей, но и для самих компаний, которые приняли участие в мероприятии. До «ЭкоГородЭкспо» выставок экопродукции в России не проводилось.

«Около 5-6 лет назад в сети и СМИ стали появляться первые «крупинки» информации о том, как много химии и вредных веществ в нашей привычной жизни и что уже созданы новые решения, технологии, которые позволяют использовать более натуральные компоненты. 

Эта тема стала интересовать нас, будущих организаторов, все больше, и в какой-то момент появилось понимание, что экосегмент практически нигде не представлен, ни на одной выставке в России. Так родилась идея сделать площадку, где производители и продавцы могли бы напрямую общаться со своими партнерами, покупателями и друг с другом, работая на распространение, расширение экотемы»

Эксперты отмечают, что экопродукция вызывает сейчас все более и более широкий интерес. Но вместе с этим возникают и не самые приятные моменты. Так, мы сейчас наблюдаем настоящий расцвет гринвошинга в стране, когда практически любой производитель не гнушается ставить на этикетку своего товара значок «эко», не имея на это никаких оснований.

«В России, к сожалению, это пока больной вопрос. У нас в стране до сих пор нет закона, который регулировал бы органическое производство, единицы ответственных сертифицирующих организаций», - комментирует директор. 

Теги:
События: общество
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