«Екатеринбургские останки»

В Сети набирает популярность обращение лидеров православных общественных организаций к Синоду и Архиерейскому Собору РПЦ. Общественники просят Церковь не торопится с выводами по поводу признания «екатеринбургских останков» Святыми мощами и обеспечить максимальную открытость расследования, которое ведет Следственный комитет с 2015 года.

Напомним, что 27 ноября патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что нет смысла спешить с выводами по делу об убийстве царской семьи. «В том деле, которым мы все вместе занимаемся, не может быть никакой поспешности. Мы не можем делать (выводы) ни к празднику, ни к Новому году. Вот когда мы сделаем, тогда и сделаем. Но результаты должны нам дать очень твердое свидетельство в ту или иную строну», — сказал предстоятель РПЦ.

Неизвестные обстоятельства

Петицию подписали достаточно влиятельные общественные деятели: президент Русского культурно-просветительного фонда имени святого Василия Великого Василий Бойко, председатель правления Фонда по постановке памятника Патриарху Гермогену Галина Ананьина, директор Международного фонда Славянской письменности и культуры Александр Бочкарев, президент Фонда сохранения культурного наследия «Русский Витязь» Дмитрий Лысенков, лидер движения «Царский Крест» Александр Порожняков.

Собор Русской православной церкви пройдет в Москве с 29 ноября по 2 декабря. 27 и 28 ноября в стенах Сретенского монастыря (Москва) пройдет научная конференция, посвященная идентификации «екатеринбургских останков». Со стороны РПЦ вопрос исследования останков курирует епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

Согласно общепринятой версии, в ночь на 17 июля 1918 года свергнутый и отрекшийся император Николай II, его жена, дети и слуги были расстреляны большевиками под Екатеринбургом. Красноармейцы отвезли тела к рудникам Ганиной Ямы, и после неудачной попытки сжечь — скинули их в шахту. Затем тела было решено перезахоронить. Большую часть тел закопали неподалеку от Поросенкова лога, залив их серной кислотой.

В ту ночь большевики убили 11 человек, а в 1978 году — советские ученые обнаружили в Поросенкове логе останки девяти человек. Предполагаемые фрагменты Алексея Николаевича и Марии Николаевны были обнаружены только в 2007 году.

Останки царской семьи захоронены в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. В 2000 году семья императора и он сам были канонизированы как «царственные страстотерпцы».

Один из организаторов преступления Петр Войков говорил: «мир никогда не узнает, что мы сделали с царской семьей». Большевики действовали достаточно спонтанно, однако предсказание Войкова, судя по всему, сбылось. Несмотря на многочисленные поиски и экспертизы, до сих пор неизвестна подлинная картина тех страшных событий. Принадлежность найденных фрагментов также вызывает сомнения у части специалистов.

Ранее возникло несколько мифов. Самыми распространенными стали слухи о спасении Анастасии и Алексея. В частности, появились неподтвержденные сведения о том, что Анастасия проживала в Европе, а цесаревичем якобы был Алексей Николаевич Косыгин. Советский функционер находился под покровительством Иосифа Сталина, а в 1964 году стал председателем Совета Министров СССР.

19 ноября газета «Коммерсант» сообщила о том, что Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл провел встречу с главой Российского императорского дома Марией Владимировной, на которой обсуждался вопрос «екатеринбургских останков».

«Стороны согласились, что необходимо дождаться результатов научной экспертизы останков. Только когда по вопросу их принадлежности будет достигнуто полное согласие, можно будет делать официальные заявления», — заявил руководитель канцелярии дома Романовых Александр Закатов.

«Соколов не ошибся»

Противники версии о нахождении в Свердловской области подлинных останков царской семьи приводят в качестве довода факты, свидетельствующие о полном их уничтожении. Главным образом, речь идет о результатах работы по «горячим следам» следователя Николая Соколова в 1919-1924 годах. По его мнению, останки были уничтожены в Ганиной яме.

«И сегодня многие видные ученые-историки, много лет посвятившие трудам по этой теме, в том числе доктор исторических наук Юрий Буранов, кандидат исторических наук Петр Мультатули, Леонид Болотин, исследователи князь Андрей Голицын, Анатолий Верховский, Виктор Корн, Андрей Мановцев и многие другие однозначно утверждают, что следователь Соколов не ошибся», — говорится в обращении к Синоду и Архиерейскому Собору РПЦ, которое опубликовано в «Московских ведомостях».

С сентября 2015 года расследованием обстоятельств убийства семьи императора занимается Следственный комитет. Останки Николая II и Александры Федоровны были эксгумированы 23 сентября. В ноябре 2015 года первый этап генетической экспертизы подтвердил их подлинность. Однако цель расследования СК заключается в установлении подлинности предполагаемых останков Алексея и Марии.

По поводу останков Николая II авторы петиции обращают внимание, что независимые эксперты, антропологи и историки также провели собственную экспертизу. Они выяснили, что череп №4, который, предположительно принадлежит императору, не имеет никаких следов «зубоврачебного вмешательства».

«Как известно, царь многократно прибегал к услугам стоматолога и следы этого должны были сохраниться. Таким образом, череп №4, который следствие приписывает Царю-мученику, никак не может принадлежать к останкам царской семьи, к Святым мощам царственных страстотерпцев», — утверждают общественники.

«Дабы не вносить смуту в ряды православных и не раскалывать нашу Церковь, призываем Вас принять решение об открытом и публичном ведении следствия, о предоставлении возможности всем заинтересованным ученым, историкам, антропологам и генетикам дать оценку проводимым экспертизам. Призываем вас не принимать каких-либо поспешных решений о признании «екатеринбургских останков» Святыми мощами», — сообщают общественники.

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