Ежедневные дела Русского народа

13 января отмечается День Российской печати… Что ни говори — лукавят люди, утверждающие, что информация является главной валютой XXI века. С древнейших времен достоверные (а уж тем более недостоверные) сведения, предающихся публичной огласке (и, в особенности, придерживаемые до поры), ценились очень высоко. Но в XXI веке, когда владеющий информацией Владеет Миром не только в переносном, но и в самом что ни на есть прямом смысле слова, их ценность значительно возрастает.

Не будем «на ходу переставлять колеса» в старой повозке под названием «История», приписывая себе заслуги, которых не было и в помине. Увы, первая газета вышла не в России, как, впрочем, и русский богатырь Илья Муромец родился не в Чернигове.

Начиналось же все, как обычно, в Древнем Риме, где знать и политиков уведомляли адресно доставляемыми свитками под названием «Acta diurna populi romani» («Ежедневные дела римского народа»). В них «транслировались» донесения полководцев, занимательные факты из жизни тамошней Думы (Сената) и вообще важные сведения, касающиеся жизни местного бомонда.

Значительно позже, уже в VIII веке нашей эры, «подтянулись» товарищи из Поднебесной, которые порадовали первой печатной газетой. Правда… качество ее было донельзя китайским, потому что сведения выходили не «из-под пера», а «с доски», на которой вырезались иероглифы, заливавшиеся тушью для создания оттисков.

«Забили Мике баки» спустя целых семь столетий продвинутые немцы. Именно в Германии, в 1450-х годах появилась возможность неслабо экономить на рерайтерах. В этот период вдруг откуда не возьмись появился Гуттенберг, пустивший доселе рукописное дело «под пресс» изобретенным станком. Изображения и текст отныне можно было печатать! Это делало заветную информацию доступной не только для представителей знати, но и для всех, кто знал «много букофф».

А в следующем столетии впервые прозвучало слово «газета». И опять в Италии! Мало кто знает, но так называлась первая итальянская монета. «Gazzetta! Gazzetta!», — верещали венецианские продавцы-разносчики, размахивая у добропорядочных макаронников новостным листком и, тем самым, сразу же подчеркивая мизерную стоимость носителя (но далеко не всегда информации, которую он содержал). Венеция по сей день считается родиной ньюсмейкеров. Именно здесь людям стали платить деньги за написание текстов, которые рассказывали о значимых новостях! Так начиналась журналистика…

«Баста!» — сказали в один прекрасный день в России, где прекрасно понимали, для поддержания авторитета Русского Государства не достаточно вестовых писем, появившихся у нас еще во времена царствования Михаила Федоровича. Легендарная «восьмушка листа» тиражом в 1000 экземпляров и стоимостью целых 2 копейки выглядела, может быть, достаточно неказисто, однако… в какой, простите, стране корректором газеты работал сам Государь? А вот великий Петр I в напряженном рабочем графике нашел время для того, чтобы вычитать тексты, исписанные косым церковным шрифтом.

И как тут не вспомнить страницу из потрепанной детской книжки, где русский царь со счастливым лицом самолично демонстрировал каждому встречному поперечному страничку той первой русской газеты, мудрено, однако, исчерпывающе поименованной «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и иных окрестных странах»? Да еще – правда иль нет? — кто знает! – едва не накостылял Александру Даниловичу Меньшикову, который сопоставив «западный и русский» экземпляр газет, восхвалил первый, поругав другой. История, впрочем, изучается, действительно, не по комиксам.

Но был ли праздник? Праздника-то и не было, а была лишь яростная борьба Государя за претворение в жизнь реформ и утверждение могущества Российской Империи, для коих и создавалась русская газета. Рабочий процесс, и вправду, был напряженным. Как это водится и сегодня, первые «Ведомости» меняли названия, превращаясь то в «Российские ведомости», то в «Ведомости Московские». С борзописцами в ту пору была «напряженка». Довольствоваться приходилось перепечатками из голландских газет, в коих сам царь Петр выделял, что переводить, а что нет, а также донесениями должностных лиц того славного периода, когда ковалась русская государственность. Такое положение вещей всех устраивало до 1719 года, пока стало совершенно очевидным, что мы и сами не лыком шиты и пора прекращать «рерайтить» западную периодику.

По одной из версий первого русского репортера звали Яков Синявич. Именно ему Петр наказал собирать интересные сведения о жизни русского общества. Впрочем, в году 1728 «Ведомости» стали вотчиной отечественной Академии наук, корреспондентов прибавилось, а самый значительных тираж нестабильно издаваемой газеты достигал 4000!

«Региональная» пресса появилась только в следующем столетии. Так, «Восточные ведомости» просуществовали с 1813 по 1816 год в городе Астрахань.

К 1 января 1870 года русский народ получил по-настоящему царский подарок от Императора Александра II, дающий право свободно выписывать не только русские, но и зарубежные газеты на дом. Государь издал указ, предписывающий почтовым учреждениям принимать подписку у его верноподданных!

Отметим, что к этому времени в России было около сотни печатных изданий. Большим спросом пользовалась периодика Н.И.Карамзина («Вестник Европы»), охотно раскупалась «Северная пчела» Ф.В.Булгарина. Скромно именовалось полюбившееся жителем Первопрестольной издание Н.А.Полевого «Московский телеграф»! В четыре раза увеличилось означенное количество изданий к 1913 году.

Первый номер газеты партии большевиков «Правда» вышел более чем за 5 лет до Великой Октябрьской революции – 5 мая 1912 года, что стало отправной точкой «краудфандинга», позволившего собрать на развитие коммунистической печати целых 16 тысяч рублей. Недаром именно 5 мая отмечали День печати в эпоху СССР!

…В год, когда грянуло лихолетье Первой мировой, в России многократно возрос спрос на информацию, количество газет выросло до нескольких тысяч. Почерпнутые в периодических изданиях сведения не только оповещали, но и являлись единственным инструментом для пропаганды. И напрасно многие воспринимают сегодня это дивное слово с откровенным негативизмом. Умело сверстанная, преподанная, озвученная, отснятая пропаганда и в Первую, и, уж тем более, во Вторую мировую войну являлась одним из главнейших инструментов поддержания боевого духа русских (а впоследствии – советских) солдат.

Подбираясь к делам не так давно минувших дней, отметим, что в советское время газета «Правда» была «облико морале» во всех возможных отношениях. Именно здесь работали люди, от оценки которых зависела судьба многих. Тем, кого похвалили в «Правде», жали руки со счастливыми улыбками. Те же, кого «пропечатали» в «Правде», не только становились «нерукопожатными», но и пропадали бесследно. Шли годы.

Плюрализм мнений! Кто из тех, кто готов мстить журналисту за «печатное инакомыслие» или преследовать за — не приведи Господь! — критику, помнит сегодня это восхитительное, но, увы, забытое понятие, возникшее в перестроечный период? На излете 1980-х официоз канул в Лету, а «бульварщина» и «желтизна» еще не созрели либо только-только проклюнулись. Периодических изданий было много, а мнений по поводу дальнейшего развития сложившейся ситуации – еще больше!

Запрос на информацию в обществе возрастал в геометрической прогрессии. А про слово «Интернет» на излете 1980-х не слышали ни у нас, ни у «них».

«Рупоры» коммунистической пропаганды – газеты, телевизионные каналы, радиостанции – интенсивно искали для себя подходящий формат существования в новом мире. И в предлагаемых обстоятельствах многим удалось это сделать. Был ли это Ренессанс для наборщиков и корректоров, редакторов и журналистов, а также публицистов всех мастей, ощутивших безграничный диапазон возможностей, даруемых свободой слова, но еще не ощутивших всей полноты ответственности? Не трудно спросить у них, ведь речь идет об эпохе, резиденты которой всё еще трудятся рука об руку вместе с нами.

28 декабря 1991 года было официально издано постановление Президиума Верховного совета (всё еще) РСФСР, согласно которому сегодня мы официально отмечаем наш общий праздник в новой России 25-й раз подряд. И, опять-таки, в юбилейный – 20-й раз! — представители одного из более чем 83-х тысяч средств массовой информации, к числу которых сегодня относятся не только онлайн-медиа, но и владельцы популярных сайтов, а также аккаунтов в социальных сетях, будут удостоены премии Президента России в области СМИ, а также грантов на развитие новых, интересных проектов.

С праздником всех тех, кто дарит нам бесценную информацию — эквивалент и мерило подлинной Свободы!

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