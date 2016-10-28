Язык наш – враг наш?

Как едва не поссорились Ольга Юрьевна с Ольгой Юрьевной – такой каламбур, вероятно, уже скоро родится у записных острословов.

Потому что тема разногласия, возникшего между министром образования и науки Ольгой Васильевой и вице-премьером Ольгой Голодец – серьезная, сложная и грустная. Касается она того предмета, который мы, в отличие от высмеиваемых нами же украинцев, храним безалаберно и халатно.

Речь о русском языке.

На правительственном заседании Совета по русскому языку недавно назначенный министр образования Ольга Васильева посетовала, что такой важный и знакомый всякому студенту предмет как «Современный русский язык» безжалостно и неоправданно вымывается из учебных планов, меняясь на что ни попадя.

При этом, по мнению министра, изучение русского языка отнюдь не должно заканчиваться с последним школьным звонком – вчерашние школьники, ставшие студентами, должны продолжать учить его и в объеме «обязательных» дисциплин в институтах и университетах, причем по самым разным направлениям профессиональной подготовки. То есть не только гуманитарии, но также и математики, физики, биологи, программисты и прочие, именуемые «технарями».

В свою очередь, госпожа вице-премьер Ольга Голодец с коллегой категорически не согласна. На ее взгляд, тот объем учебной программы по русскому языку, что дети получают в школах – вполне достаточен, а вот в высших учебных заведениях преподавать им нужно уже азы будущей профессии – причем, в том объеме, который просто уже не оставит свободных часов для всякого рода «факультативных» дисциплин, в числе которых – русский язык.

При этом, в ходе заседания Совета вдруг вскрылась совершенно неожиданная (а для кого-то, вероятно, нет) вещь – святые часы преподавания русской словесности вовсе не становятся пустотой, не пропадают, а заменяются на часы преподавания иностранного языка. Что, конечно, мероприятие нужное. А для студентов профильных лингвистических вузов даже необходимое…

Но зададимся вопросом…

Если будущий физик-теоретик, химик, инженер помимо традиционного корпения над чертежами и формулами усердствует в изучении английского или французского языков, а не родного – русского, то к профессиональному будущему в какой стране его готовит родная «альма-матерь»?

Замещая в учебных планах русский язык иностранным, ректоры, со слов Ольги Васильевой, «нарушают все, что можно». «Мы узнаем список университетов, где это нарушается, и примем соответствующие решения», - пригрозила им глава Минобрнауки. Но надо ли было так усердствовать ей в этом, если стоящая в должностной иерархии выше Ольга Голодец даровала таким деятелям полный карт-бланш.

Аргумент ее «бронебойный», судите сами: «Если у нас ребенок в школе не может научиться говорить по-русски, то зачем тогда мы здесь собрались? У нас выпускник школы должен свободно владеть русским языком».

Но кому должен? Этот вопрос как раз и подвисает в воздухе, над ним ответственные за образовательный и в целом гуманитарный кластер правительственные чиновники задумываться не желают.

Потому что любые внятные размышления на предмет качества владения русскоязычных выпускников родным языком окажутся не в их пользу. Реальность же не просто диктует необходимость, но буквально вопиет к тому, чтобы перво-второкурсники доучивались, если не переучивались писать и говорить по-русски.

Кто из этих двух влиятельных правительственных дам одержит в итоге принципиальную победу – судить не возьмемся. Да и не нужно. Вообще предмет их спора на Совете по русскому языку – это скорее лишь колкий повод снова обратиться к проблеме качества российского школьного образования. Главное, чтобы снова все эти речи не утонули в молоке демагогии. Слишком высока его цена.

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