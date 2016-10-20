Словесная бухгалтерия

Не так давно в российской блогосфере разгорелся скандал, вызванный высказыванием президента Российской академии образования Людмилы Вербицкой. Она заявила, что роман Льва Толстого «Война и мир» следует исключить из школьной программы по литературе наряду с произведениями Достоевского. Мол, дети не в состоянии понять столь сложные и объемные произведения.

Эти слова произвели эффект разорвавшейся бомбы, спровоцировав сотни гневных откликов, в результате РАО была вынуждена официально выступить по этому поводу, сообщив, что слова президента академии отображали лишь ее частное мнение, и никакие изменения в курс литературы вносится не будут.

К сожалению, следует отметить, что предложение изъять «Войну и мир» из школьной программы по своей сути является лишь попыткой привести теорию в соответствие с реальной ситуацией. В теории школьники должны читать и это, и другие произведения школьной программы, но на практике читающих детей крайне мало. Эксперты сходятся в грустных оценках: сегодня подавляющее большинство школьников знакомится с литературой по сокращенным пересказам.

И, по большому счету, от того, будут ли в школе «проходить» «Войну и мир» или нет, количество выпускников, знающих содержание романа не понаслышке не изменится.

Удивительным образом чтение художественной литературы из развлечения превратилось в скучную «обязаловку», избежать которой многие современные дети стремятся всеми возможными способами. Вина за это лежит в равной степени и на школе, и на родителях.

Начнем с семьи.

Очевидно, что читающих, интеллигентных семей во все времена было не так много, но в последние десятилетия проблема усугубилась – дети даже начитанных родителей зачастую начинают обходить книжные полки стороной, предпочитая проводить свое время за компьютерными играми.

Это совершенно закономерное явление, следствие массового распространения гаджетов, таких как планшеты и смартфоны. Важно отметить, что в самой технике, как и в интернете, ничего плохого нет, напротив, новые технологии значительно облегчают доступ к знаниям – при наличии соответствующей мотивации со стороны человека.

К сожалению, у детей эта мотивация, тяга к полезной информации еще не сформирована, и легко замещается бессмысленными играми, требующими лишь механических навыков, вроде знаменитой игры «Angry Birds».

С каждым годом популярность планшетных игр среди детей растет – к примеру, в 2011 году в США к такой технике имели доступ около 50% детей дошкольного и младшего школьного возраста, а в 2013 – уже 75%. Россия в этом отношении не отстает – дети играют везде, дома, в транспорте, в детских садах, в школах. И если старшеклассники играют, по крайней мере, в осмысленные стратегии, то малыши «рубятся» в совсем примитивные игрушки. Даже телевидение на это фоне уже не кажется таким уж большим злом, как принято считать – мультфильмы и телепередачи содержат хоть какую-то информацию, пусть порой и скудную.

Как это ни парадоксально, но большинство родителей прекрасно осознают вред такого времяпрепровождения, но продолжают подсовывать своим чадам планшеты и смартфоны из страха, что те заскучают. Это большая ошибка – ведь именно дозированная скука является для ребенка ресурсным состоянием для развития творческих способностей и тяги к чтению. Лишенный легких развлечений, ребенок волей-неволей начинает тянуться к более сложным, в частности, к чтению.

Разумеется, компьютер и планшет может стать инструментом развития, да и игры есть разные. Но для того, чтобы отказаться от простой и приятной игры в пользу изучения познавательного сайта или чтения книги человек должен сделать волевое усилие – и даже взрослые не всегда способны устоять перед соблазнами в виде социальных сетей и развлекательных сайтов (или тех же игр), что уж говорить про детей.

Однако, даже не приученный к книгам ребенок мог бы полюбить литературу, познакомившись с ней в школе – но школа зачастую, напротив, лишь «добивает» интерес к книгам.

Можно долго спорить о методиках и программах, но до тех пор, пока учителя литературы не перестанут говорить о ней бухгалтерским языком, загоняя познание литературных произведений в узкие рамки какого-то окололитературного канцеляризма, даже от самых лучших программ не будет никакого толка.

Талантливых учителей, способных представить детям литературу не в виде мертвого чучела, а живо и актуально, к сожалению, немного.

Лейтмотив школьного преподавания литературы – набившее всем оскомину «что хотел сказать автор произведения?». Школьников не просто заставляют разгадывать мысли давно умерших писателей, но даже не позволяют выйти при этом за жесткий барьер «доброго, светлого, вечного» - якобы, великие литераторы ни о чем ином и помыслить не могли при жизни. «Стандартное» сочинение более напоминает образчик официального документа, чем пример свободного полета мысли. Понятно, что начитанные дети, осваивающие литературу не по принуждению, а по собственному желанию, не потеряют интереса к книгам в любом случае, но те ученики, для которых школа могла бы стать проводником в мировую литературу, покидают учебное заведение будучи преисполненными неприязни к классике.

«Когда вы читаете, не пытайтесь угадывать, что думает автор. Думайте сами», - говорит герой картины «Общество мертвых поэтов», преподаватель-оригинал. Увы, с этим принципом согласны далеко не все учителя литературы.

Еще одно заблуждение, препятствующее нормальному знакомству детей с книгами – преувеличение воспитательной роли книг. Из-за этого часто разгораются скандалы, когда те или иные общественные активисты требуют запретить «неправильные» книги – мол, если дети прочитают о злоключениях наркомана, то непременно сами отправятся на поиски «зелья». На этом обосновании из библиотек предлагалось, к примеру, изъять произведения Берроуза и «Роман с кокаином» Агеева. Очевидная нелепица – нормальный человек, прочитав описание мытарств главных героев этих книг, вряд ли вообще захочет когда-либо пробовать наркотики.

Этот принцип действует и в обратном направлении - считается, что ребенок просто сделать высокоморальные выводы из прочтения произведений русской классики. Таким образом, и писатели, и дети становятся заложниками примитивного мышления составителей школьных методичек. Да, литература воспитывает, расширяет кругозор человека, но делает это подспудно, а не грубо и линейно. И это вовсе не означает, что любая школьница должна восхищаться Наташей Ростовой или искать какие-то глубокие мотивы в поступках Татьяны Лариной.

Таким образом, общими усилиями родителей и педагогов чтение и вправду скоро станет элитарным занятием. Сегодня многие учителя с ужасом констатируют: дети просто перестали понимать язык, которым написана классика, и читают русскую художественную литературу чуть ли не со словарем. Если это тенденция не будет переломлена, разговоры об исключении из программы того или иного произведения, или, наоборот, обогащении новыми романами, просто потеряют всякий смысл – есть ли разница в том, какой будет программа, если полноценно освоить ее смогут лишь единицы?

Далее в рубрике