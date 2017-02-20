Очень Важная История

Единый государственный экзамен по истории уже в скором времени может стать обязательным – наравне с таковыми по русскому языку и математике. Министр образования и науки Ольга Васильева поддержала ранее прозвучавшее соответствующее предложение зампреда Совета Федерации Галины Кареловой.

«Вот я, как историк прежде всего, убеждена, что он (базовый ЕГЭ по истории) должен быть обязательно. Понятно, что этот вопрос требует обсуждения, даты введения, это не сию секунду, но не может человек, пройдя 11-летнее обучение, не знать своей истории», - цитируют информагентства выступление российского министра на проходящей в стенах СовФеда конференции «История в XXI веке глазами школьников».

Требует – так не вопрос: инициатива уже активно обсуждается в российской блогосфере, находя как своих горячих сторонников, так и скептиков, ряды которых пока, даже если бегло окинуть взором, заметно преобладают. И по вполне понятной причине.

Нет, дело не в том, что ведомство планирует дополнительно загрузить и без того заметно загруженных предвыпускной суетой школьников. Еще одна обязательная для аттестации дисциплина – это, конечно, не подарок ни для школяров, ни для их родителей, ни для педагогов. Впрочем, с 2022-го года перечень обязательных для сдачи в рамках ЕГЭ дисциплин и так пополнится иностранным языком – такое решение уже принято. Более того, не далее как в ноябре 2016-го года Ольга Васильева так же бодро поддержала и введение обязательного экзамена по географии. Но весь разумный скепсис – не об этом.

А о том, что, цитируя Евангелие от Луки, новое вино предлагается влить в ветхие мехи. Или – обращаясь к более современной фразеологии – мед вливать будут в бочку, уже приправленную ложкой дегтя. Речь, как догадался читатель, о самой системе Единого государственного экзамена –той самой (если уж продолжать нашу игру в аналогии) «осинке», от которой не родятся «апельсинки» - то самое Знание своей Истории, за которое так искренне ратует Ольга Юрьевна.

В искренности сомневаться не приходится хотя бы потому, что в 2016-м году ЕГЭ по истории приобрел более-менее приличный облик – выпускникам теперь предлагается написать некое «историческое сочинение». Это, конечно, «уже что-то», уже не тупая примитивная «угадайка» с подчас нелепыми вопросами и дикими вариантами ответов, но пока не будет пересмотрена кардинально сама парадигма итогово-вступительной аттестации, о которой в голос стонут честные педагоги средней и высшей школы, толка от такой новации не будет.

Потому что История России – это дисциплина, которая не может ограничиваться знанием «назубок» набора некоторых фактов – дат, имен и элементарных фабул. «Знать свою историю» - это не просто бойко перечислять князей Романовых в правильном хронологическом порядке, не просто точно знать, сколько дней длилась блокада Ленинграда, как звали автора триады «Православие, Самодержавие, Народность», кем он был и при каком царе.

Знание истории – это способность с опорой на факты (те самые даты, имена и события) складывать в голове ясную и логическую картину развития своей страны, видеть простые и сложные закономерности, а в них – традицию. И через призму этого общего Знания оценивать современные политические и общественные процессы. Хорошо, когда школьник прилежно наизусть зазубривает имена советских генсеков, но весь этот светлый труд теряет всякий смысл, если этот же отличник не понимает в итоге откуда есть пошли истоки крушения Советского Союза.

И никакие «исторические сочинения» не могут тут помочь.

А что может?

Дерзнем утверждать – устная форма, лучше которой, право, еще ничего не придумано, несмотря на всю кажущуюся «громоздкость», «неактуальность». Устное выступление априори не спишешь ниоткуда. Знания демонстрируются (или не демонстрируются) сразу же и «набело». Интересно, что относительно ЕГЭ по русскому языку понимание важности устной части к чиновникам Минобрнауки пришло достаточно быстро – уже к 2019-му году обязательная аттестация по этой дисциплине будет помимо письменной содержать и устную часть.

Возможно, все не так безнадежно и в отношении ЕГЭ по истории, где пока что, как видим, приоритеты расставлены неверно. Не так важно, будет ли он обязательным или останется «на выбор», сколько то, в какой форме он все же будет проводиться. В августе прошлого года Ольга Васильева, помнится, заявила о желании пересмотреть нынешнюю экзаменационную систему – «посмотреть, что реально происходит, взять лучшее, отмести то, что не стоит брать дальше, и идти вперед». Так может быть, для дисциплины «История России» и вовсе самое время сделать смелое исключение, выведя ее из системы ЕГЭ? Для начала.

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