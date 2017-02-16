Либералы в правительстве формируют из нации необразованную массу

Глава кабмина Дмитрий Медведев недавно подписал постановление правительства о сокращении финансирования ведущих вузов страны. В ближайшие три года эта статья бюджета в целом будет урезана на 12,7 млрд рублей. Хотя правительственный документ, утвержденный в 2013 году, наоборот, предусматривал на настоящий период финансовую поддержку институтов и университетов в объеме 14,5 млрд рублей.

По мнению директора Института проблем глобализации, политолога Михаила Делягина, причины сокращения государственной поддержки отечественной системы образования вызваны вовсе не западными санкциями, негативно повлиявшими на общее состояние российской экономики и федеральной казны.

«Насколько я могу судить, задачей российских либералов, в том числе основной части правительства Медведева, является «дибилизация» российского общества», - сказал Михаил Делягин в интервью «Русской Планете» («РП»). По его словам, человек, который способен мыслить, никогда не признает рациональность либеральной политики, поскольку социально-экономическая стратегия отечественных либералов направлена на подчинение российского государства не народу, а интересам глобальных спекулянтов. «То есть социально-экономическая политика российских либералов направлена на уничтожение страны», - подчеркивает эксперт.

А поскольку таковы интересы глобальных спекулянтов, то подотчетные им наши доморощенные либералы стараются нанести максимальный ущерб государству и в таких областях, как здравоохранение и образование, делает вывод Михаил Делягин.

Конечно, подобную точку зрения при желании можно отнести к сфере конспирологии, где давно и уютно устроились предположения о могуществе масонских лож и мировом правительстве. Однако если чуть более предметно рассмотреть обсуждаемую ситуацию, то логика в словах собеседника «РП» становится очевидной. Достаточно конкретизировать, что именно содержит общая формулировка «сокращение финансирования ведущих вузов».

Итак, около четырех лет назад Минобрнауки, при поддержке кабмина, естественно, вдохнуло жизнь в образовательный проект «5-100». Его основной замысел состоял в том, чтобы при комплексной поддержке государства, профильных ведомств и заинтересованных структур продвигать лучшие российские институты в Топ-100 ведущих мировых университетов.

В эту амбициозную программу, рассчитанную до 2020 года, были включены два десятка наиболее перспективных вузов (если точно – 21 институт и университет). Их то и касается напрямую упомянутое выше февральское постановление правительства. Как следствие – будущее проекта «5-100» приобретает размытые очертания.

Хотя Минобрнауки было подготовлено к такому развитию событий (в самом начале этого года «Известия» сообщали, что решение о сокращении дотаций на вузы появилось в декабре 2016 года), и даже обратилось к Минфину с предложением все-таки найти средства и восстановить финансирование «пострадавших» вузов. Однако насколько этот призыв был услышан адресатом, и главное – каков будет отклик, совершенно неясно.

Как отмечает Михаил Делягин, программа «5-100» была запущена еще в бытность предшественника Ольги Васильевой на посту главы Минобрнауки - Дмитрии Ливанове. «То есть вполне возможно, что при прошлом министре это была просто программа «распила денег», - допускает Делягин.

«Когда пришел новый министр, я вполне допускаю, что возникла угроза, что эта программа может стать программой развития российского интеллекта. Программой образования в прямом смысле этого слова. И тогда, возможно, она стала неприемлемой, и поэтому ее стали резать», - полагает эксперт.

По словам Михаила Делягина, в силу изначальной разрушительности социально-экономической политики российских либералов для интересов государства, они исходят из того, что не имея в управлении «нацию дебилов», нельзя быть уверенным в прочности своей власти. «Поэтому образования «в этой стране», как они (либералы – ред.) говорят, быть не должно», - резюмирует Делягин.

Далее в рубрике