Единый, но непрозрачный
Единый, но непрозрачный

Что мешает ввести прогрессивную шкалу налогов в России

Во властных кабинетах вновь заговорили о возможности введения прогрессивной налоговой шкалы. Идею озвучила вице-премьер Ольга Голодец. По ее мнению, чтобы справиться с бедностью, нужно ввести прогрессивную шкалу НДФЛ и отменить налоги для малообеспеченных слоев населения. Высказывание Голодец поддержали в Федерации независимых профсоюзов России, согласившись с тем, что в этом предложении есть идея социальной справедливости. А вот коллеги из Министерства финансов пока не столь оптимистичны.

Ведомство на данный момент вообще не обсуждает новые инициативы по изменению системы налогообложения на доходы физических лиц. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь главы Минфина Светлана Никитина, основные направления налоговой политики таких предложений не содержат и возврат к обсуждению вопроса возможен не ранее 2018 года. Сам министр Антон Силуанов ранее говорил, что подобные инициативы стоит рассматривать не раньше, чем стабилизируется экономическая ситуация – в противном случае, в условиях снижения реальных доходов населения, любые изменения в столь чувствительной сфере, как налогообложение, лишь спровоцирует перевод зарплат в «конверты». Кроме того, пока что в России по инициативе Владимира Путина действует мораторий на повышение налогов, который должен закончиться как раз в 2018 году.

При этом Минфин рассматривает идеи снизить прямое налогообложение и увеличить косвенное. «Одним из предложений может быть следующее - мы будем сокращать прямое налогообложение, увеличивая косвенную налоговую нагрузку. Я думаю, что этот тренд абсолютно правильный и позволит для бизнеса иметь более маржинальную структуру своего бизнеса», - сказал Антон Силуанов журналистам. «Прямая нагрузка на бизнес, экономику в виде налогов достаточно велика. Особенно речь идет о нагрузке на фонд оплаты труда. И это очень болезненно для предприятий, и это стимулирует целый ряд еще предприятий находиться в серой зоне, уклоняясь от уплаты налогов», - добавил министр.

Идея о вводе прогрессивной шкалы налогообложения не нова. Предложений, как именно может выглядеть новая схема, предостаточно. Официальных решений пока нет, но, чтобы хотя бы примерно понять, о чем идет речь, можно ознакомиться с проектом, внесенным в Госдуму в августе этого года от ЛДПР. Так, если совокупный годовой доход гражданина ниже 180 тысяч рублей в год (грубо говоря, 15 тысяч в месяц – если без учета больничных, отпускных и так далее), то НДФЛ с него взиматься не будет. Для граждан с годовым доходом от 180000 до 2,4 миллионов рублей в год – НДФЛ будет равен 13%, как и сейчас.

Для тех, кто зарабатывает еще больше, сумма налога резко увеличивается. Если вы зарабатываете больше 2,4 миллионов рублей в год – извольте заплатить разово 289 тысяч плюс 30% с суммы, превышающей 2,4 миллиона рублей. А если ваш доход больше 100 миллионов рублей в год – то налог составит 29,6 миллионов рублей и 70% от суммы свыше 100 миллионов. Такого нет даже в Европе, где, как известно, налоги для богатых могут быть весьма и весьма значительными. Но, по мнению депутатов, только такие жесткие меры помогут сгладить имущественное неравенство и сгладить все возрастающий разрыв между самыми бедными и самыми богатыми.

Напомним, что нынешняя, так называемая плоская налоговая шкала была введена в России в 2001 году и считалась чуть ли не достижением. Таким образом власти хотели заставить граждан и бизнес платить налоги: на тот момент с их собираемостью и правда были большие проблемы. Алексей Кудрин, бывший в то время министром финансов, подавал идею о плоской шкале в 13% как революционную, и не прогадал: собираемость налогов действительно резко выросла.

Между тем, в России все чаще обсуждается вопрос – а сколько мы на самом деле платим налогов? 13% - лишь верхушка огромного айсберга. Помимо этой суммы, мы все платим значительную часть зарплаты в Пенсионный фонд, делаем отчисления в Фонд социального страхования, в Фонд обязательного медицинского страхования, и так далее. Добавьте к этому налоги, которые платит за каждого работника работодатель, акцизы и пошлины на ввозимые в Россию товары, транспортные налоги, сборы за содержание жилищного фонда – и за тот самый пресловутый капитальный ремонт, и на выходе получите то, что можно наблюдать, как говорится, воочию: низкие, зачастую «серые» зарплаты, высокие цены, неразвитое производство.

Эксперты признают: подсчитать точную сумму уплачиваемых россиянами налогов очень сложно, в виду особенностей законодательства и непрозрачности данных. Доля всех выплат, по разным оценкам, может достигать примерно 40-50% от всех доходов. Согласитесь, это достаточно много – и эта цифра в будущем лишь увеличится, за счет повышения налога на недвижимость, например.

Введение прогрессивной шкалы налогообложения, когда бедные налогов не платят, зато с богатых собирают больше, может помочь исправить социальную несправедливость, но лишь частично. Куда более привлекательной выглядит идея дать гражданам право самим распоряжаться своими налогами, как это делают в странах Европы. Однако для этого придется, что называется, открыть карты: если россияне увидят, сколько они на самом деле отдают денег в казну, то обязательно потребуют, чтобы на эти деньги были построены качественные дороги, инфраструктура, была создана работающая система здравоохранения, образования и так далее.

Теги:
События: экономика
Организации: Минфин
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