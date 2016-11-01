Единство по-российски

Владимир Путин предложил разработать закон о российской нации. Произошло это во время заседания совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. По словам Путина, сейчас во всем мире нарастают тенденции «размывания традиционных ценностей и разжигаются межэтнические и межрелигиозные розни». Для того, чтобы предупредить этнические и религиозные конфликты, необходимо объединить народ – в общественном плане и в духовном.

Звучит, конечно, красиво и вроде бы полезно. Особенно в преддверии праздника дня национального единства, который отмечается 4 ноября. На протяжении последних 10 лет этот день ассоциировался с мероприятием, проводимым русскими националистами всех мастей, от радикальных до умеренных, под названием «Русский марш».

С недавних пор власти взяли курс на демонополизацию праздника и стали проводить альтернативные митинги и шествия. После Майдана и войны в Донбассе русское национальное движение, бывшее и прежде далеко не однородным, окончательно раскололось. И если в 2011 году «Русский марш» собрал около 25 тысяч человек, то в прошлом – в Москве прошло сразу три «Русских марша», собравшие, в общей сложности, до 3 тысяч участников. В этом году, скорее всего, будет и того меньше.

Если сам по себе «Русский марш» по сути сошел на нет - это вовсе не значит, что идея русского единства для России перестала быть актуальной. Скорее наоборот. В обществе достаточно силен запрос на национальную повестку – другой вопрос, что этот запрос никак не оформлен.

Выбор предлагается небольшой: либо кидать зиги (надо отметить, что зачастую к национализму как таковому подобные действия никакого отношения на самом деле не имеют), либо находиться вне правового поля, без возможности реального воплощения своих идей. Зарегистрированных партий, предлагающих избирателям курс на национальную идею, на сегодняшний день нет. Точнее, есть, но всего одна: «Российский общенародный союз» Сергея Бабурина, который в последнее время никакой активности не проявляет.

«Русские марши» можно было ругать за многое: за отсутствие единства среди тех, кто называет себя русскими патриотами. За присутствие на ежегодных шествиях молодых людей, исповедующих национал-социалистические идеи и портящих медийную картинку своими лысыми головами и языческими татуировками. Но время, как говорится, все расставляет по своим местам.

Лишь маленькая часть националистов, как оказалось, ставила идею превосходства белой расы над национальными интересами России и уехала воевать в Донбасс на стороне украинских добровольческих батальонов. Для всех остальных интересы русского народа оказались в приоритете, а раз так, то нет ничего зазорного воевать на одной стороне, например, с выходцами из Чечни или Осетии за ополчение Новороссии, с одной единственной целью: защитить русских людей Донбасса.

Значит, все же есть идеи, вокруг которых могут сплотиться представители самых разных народов, проживающих на территории Российской федерации? Еще как есть. И все эти идеи будет объединять одно слово: русские. Русские культура и искусство – живопись, музыка, архитектура; вера – куда же без нее? И, конечно же, сам русский народ, который, напомним, составляет на сегодняшний день почти 80% от всего населения России. При этом национальной идеи у нас и правда нет, это признают и политологи, и культурологи, и другие эксперты. Но вместо того, чтобы формировать эту идею вокруг центрального ядра нашей страны – само собой, не в ущерб всем другим народностям и этносам – русскую идею предлагают заменить так называемой российской. Чем же это опасно?

По сути, у русского народа, являющегося фундаментом страны, ее хребтом, нет никакого внятного правового статуса в своей же собственной стране. При том, что многие другие национальные меньшинства в своих республиках в составе России прописаны в конституциях, их права защищены законом. Россия так и не стала национальным государством русского народа, в отличие от всех других бывших советских республик, а поскольку статус русских в законе никак не зафиксирован, то и отстаивать права своих соотечественников Российская федерация не может: русские не могут рассматривать Россию как государство-убежище и претендовать на получение гражданства просто потому, что он русский, в то время, как многие другие цивилизованные европейские страны своим соотечественникам такое право предоставляют.

В СССР, как известно, национальная политика началась с призыва Владимира Ильича Ленина бороться с «великорусским шовинизмом». По факту, в СССР создавали новую идентичность, наднациональную: советский человек. Пока существовал СССР, это работало. Дружба народов – была, и притом совершенно искренняя. Но как только Союз начал трещать по швам, все изменилось. Карабах, чечено-ингушский конфликт, Абхазия, притеснения русских в средней Азии – национальная карта бывшей империи заполыхала красным цветом. Искусственно выстроенная советская идентичность оказалась крайне хлипкой и моментально рассыпалась. Теперь, похоже, власти современной России хотят наступить на те же грабли. И вместо очевидного укрепления государствообразующего народа занялись созданием так называемой российской нации.

Без построения национального государства России не удастся решить ни одну из современных проблем, уверен политолог Павел Святенков. «Это единственный путь. Но этот путь наши властные элиты будут отторгать всеми силами, поскольку по-прежнему действуют в рамках советской национальной стратегии. СССР был поделен на 15 республик, в каждой из которых, кроме РСФСР, проводилась национальная политика в интересах народов этих республик. Основой политики было взращивание национального самосознания в республиках, натравливание на русских всех остальных народов, препятствия на пути интеграции народов. И не удивительно, что все эти республики впоследствии отделились. Все эти процессы продолжаются в современной России по сей день».

Если же наши элиты не осознают важности строительства национального государства и признания русских, уверен политолог, то нынешнее государство сгниет и развалится точно так же, как и Советский Союз.

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