«Двойной удар»: кто и как уничтожает природный комплекс Подмосковья

Государственная Дума и ОНФ совместно борются за уникальный природный заказник в Истринском районе Подмосковья – и терпят поражение в битве с местным чиновничеством. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев призвал федеральные власти разобраться с творящемся беззаконием.

19 июля 2017 года в пресс-центре агентства «Интерфакс» прошла пресс-конференция, посвященная проблеме сокращения площади заказника «Леса окрестностей АБС Павловская Слобода и водно-болотный комплекс у д. Новинки» (Истринский район Подмосковья). Предыдущая глава района Анна Щерба своим решением уменьшила площадь заказника на 8 гектаров – в целях последующей застройки и перепродажи – или же перепродажи и застройки. В общем, как получится.

Позже деятельность Щербы была пресечена прокуратурой и судом, и хотя пожилую даму отпустили по амнистии, к руководству районом она уже не вернется. Но не вернется, кажется, области и рекреационная зона поселка «Павлово-2», которая прилегает к уникальному водно-болотному комплексу.

Окрик прокурора

В 2015 году компания «Гринлайф» по заказу Министерства экологии и природопользования Московской области провела обследование территории заказника, установив его точные границы. В состав особо охраняемой природной территории (ООПТ) вошли участки набережной «Павлово-2», которая является положенной по закону зоной рекреации для местных жителей.

Однако вмешалась областная прокуратура, которая вынесла предостережение в адрес Росреестра… о недопущении нарушения имущественных прав граждан, владельцев этих участков! То, что сами участки были выделены противозаконно, прокуратуру не смущает. После этого окрика Министерство экологии и природопользования Московской области тоже стремительно изменило свою позицию на противоположную.

Дальше начались чудеса. Собрался некий экспертный совет при Министерстве экологии и природопользования Московской области (по определению лишь консультативный орган). Вынес решение об «утрате природоохранной ценности» оспариваемым участком (такого юридического термина вообще не существует, такое ощущение, что его специально придумали для оправдания отчуждения земли от заказника). А потом вышеупомянутый совет внес на рассмотрение областного правительства проект постановления, где эти 8 гектаров ООПТ были исключены из границ заказника.

В правительстве предложение неполномочного органа с оригинальной терминологией подмахнули, и в 2016 году оно вступило в законную силу. Недешевая земля тут же была распродана под застройку: как видим, экономический кризис в стране распространяется не на всех. Губернатора Московской области Андрея Воробьева, физически не способного знать лично ситуацию в каждом уголке большого региона, попросту подставили его подчиненные. Что, естественно, вызвало массу вопросов у местных жителей.

Слишком много законов

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев решил обратиться за разъяснением в Министерство природных ресурсов и экологии РФ и Следственный комитет. Валуев отметил, что реагировать на жалобы граждан необходимо не только в Год экологии:

«Я сейчас пытаюсь абстрагироваться от каких-либо определений и эмоций, просто апеллируя фактами. Министр <природных ресурсов и экологии> Донской уже обращал внимание на эту проблему, но в своем запросе я прошу снова обратить на нее внимание, так как похожие ситуации в стране случаются не раз», – сказал Валуев.

Действительно, отжим особо охраняемых территорий под застройку уже стал особенностью национального чиновничье-девелоперского бизнеса. «Если наши самые худшие опасения подтвердятся, то думаю, это потребует реакции Следственного комитета, – пригрозил Валуев. – Раньше это была заболоченная территория, а сейчас она засыпана строительным мусором».

Депутат предположил, что деградация заказника могла стать следствием произошедших за последние годы изменений федерального и местного законодательств. В результате злоумышленники нашли лазейку и не преминули ей воспользоваться. «В рамках парламентского контроля и в рамках депутатского статуса мы запрашиваем соответствующие органы о том, что было сделано, кто это сделал, дабы узнать истинных героев этой истории», – добавил Валуев.

Замкнутый круг

Жители «Павлово-2» считают, что деградация заказника стала следствием давления на местные органы власти. По их мнению, в таком деле «не обошлось без больших денег». Люди обратились в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру РФ, МВД, Росгвардию и другие компетентные органы с просьбой дать правовую оценку и привлечь к ответственности виновных; написали они и открытое обращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Однако Путин далеко, а местный прокурор – вот он, рядом, и все обращения спускаются именно к нему. При этом подмосковная прокуратура, по мнению одного из местных жителей Сергея Ковбасюка, занимает позицию выгодную бенефициарам застройки. «Все обращения и наши, и министра, и депутатов натыкаются на бездействие прокуратуры, которая игнорирует явные признаки нарушения законодательства», – посетовал Ковбасюк.

Между тем, помимо депутата Валуева, солидарность с гражданами выразили новая администрация Истринского района, Общероссийский народный фронт, экологические организации «Зеленый патруль Подмосковья» и «Зеленый Щит».

Почерк олигархата

Так кто же инициировал передачу восьми гектаров заказника под застройку, кто подмаслил добрую бабушку Щербу? Тут всплывают до боли знакомые имена: строительством таунхаусов и коттеджей в Истринском районе занималась группа компаний ОПИН, акционерами которой являлись российские миллиардеры Михаил Прохоров и Владимир Потанин.

Впоследствии, почуяв неладное, они вышли из капитала рискованного предприятия, и инициативу перехватили их топ-менеджеры Сергей Бачин и Андрей Кобзаренко, перенявшие определенные методы работы боссов, но не их таланты. Бачин и Кобзаренко начали работать грубо, в лоб – так, что нарушения стали очевидны даже самым невнимательным наблюдателям.

В процессе строительства «Павлово-2» земли на набережной были несколько раз перепроданы структурами группы компаний «Агранта», подконтрольной Сергею Бачину. Далеко они, впрочем, не ушли: конечным владельцем участков стало ООО «Роза ветров-оператор», владельцем которой является давний друг и верный заместитель Сергея Бачина – Андрей Кобзаренко.

Призывать к ответу Прохорова и Потанина бессмысленно: ОПИН заявила, что все взятые на себя обязательства перед покупателями жилья она выполнила в полном объеме, а за действия других структур ответственности не несет. Что ж, наши олигархи действительно не маленькие принцы, они не чувствуют себя в ответе за тех, кого приручили – и кого обучили любимым трюкам.

Бывший советник главы Балашихи эколог Анатолий Баташев тем не менее настаивает: «У меня вопросы к господину Потанину и Прохорову. Оба по сути должны сидеть в тюрьме! Потому что решение о том, чтобы строить Павловскую слободу, изначально было неправильным. Весь поселок входил прямо или косвенно в охраняемую зону. С этим можно спорить или нет, но уж 200 метров вокруг болота точно должны быть не тронутыми», – заявил Баташев. Текущую застройку набережной эколог назвал «аннексией».

Отвлечение внимания

Кроме того, Баташев обратил внимание, что в еще 2008 году в центральной части заказника были поставлены на кадастровый учет пять земельных участков общей площадью 15 гектаров. Земли предназначались под дачное строительство.

С июня по сентябрь 2013 года на основании постановления все той же главы Истринского района Анны Щербы эти участки были вновь размежеваны на 63 более мелких и поставлены на временный кадастровый учет. В этот же период между комитетом по управлению имуществом района и восемью физлицами были заключены 58 договоров купли-продажи: проще говоря, участки быстро распродали очень богатым людям, ведь нормальный россиянин явно не в состоянии прикупить пару гектаров истринской земли. Баташев резонно предполагает, что в случае с заказником не обошлось без «дремучей коррупции».

На вопрос о том, что же мешает оспорить решение местной прокуратуры, Баташев ответил скептически: дескать, все представляют, что случается в России с теми, кто идет против прокуроров.

Стоит отметить, что за эти участки Министерство экологии и природопользования Московской области активно сражаются в суде, хотя там не происходит никаких активных действий. А вот к восьми гектарам на набережной, где идет активная подготовка к строительству, отношение у самого Баташова, который, кстати входит в общественный совет при областном министерстве экологии, как к «отрезанному ломтю». В частной беседе он признает правоту жителей, но в то же время советует им оставить надежды. В публичных же выступлениях просто переносит фокус с одной проблемы на другую, чтобы уважаемые люди успели застроить нужную им территорию.

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Между тем «Павлово-2» – лишь часть общей неприглядной картины. Участники пресс-конференции обратили внимание на деградацию экологии Подмосковья по всем направлениям. В Московской области сейчас 236 природоохранных территорий общей площадью 170 тысяч гектаров, но постоянно то тут, то там от этих земель отщипывают по кусочку на застройку. Инцидент с отчуждением территории Истринского заказника – лишь эпизод, характеризующий реальное отношение определенной части исполнительной власти к поручениям президента РФ в Год экологии.

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