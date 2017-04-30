Дума пошла в народ. Народ ответил

В день российского парламентаризма, 27 апреля, Госдума России обзавелась собственными страничками во всех популярных соцсетях – в Facebook, Twitter, Одноклассниках, Вконтакте и даже в Instagram. «Мы начинаем наш долгий путь по освещению думской повестки в социальных сетях. Поехали!» - с таким приветствием обратились к пользователям Интернета создатели страницы. Пользователи, в свою очередь, ответили, и в выражениях не особо стеснялись. Что думают о парламентариях обитатели сети - изучала «Русская Планета».

До этого момента российский парламент в соцсетях был представлен довольно скупо. Новости транслировались в автоматическом режиме в аккаунт в Твиттере, на который подписано чуть менее 1 миллиона человек. Спикер Госдумы Вячеслав Володин вообще не имел и не имеет до сих пор ни одного аккаунта ни в одной из соцсетей. Российские депутаты и политики общаются с народом в силу своего желания и возможностей. Один из самых цитируемых аккаунтов из всех российских официальных лиц – у представителя МИД Марии Захаровой, она ведет страничку в сети Фейсбук, на нее подписано немногим более 300 тысяч человек. А вот на аккаунт МИД Росии в Твиттер – 1,25 миллиона.

Сосцсети давно превратились чуть ли не в главный инструмент общения для политиков всех мастей. Не иметь аккаунта в твиттере в наше время считается неприличным, даже если ты президент США – без ежедневных постов с хэштегами общего языка с избирателями ты не найдешь. И неважно, что многие политики – люди старшего поколения, которые не особо дружат с электроникой и новомодными штучками. Хочешь быть ближе к народу – учись! Так что Трампу пришлось постигать азы общения в не только в твиттере, где у него 23,4 миллиона подписчиков, но и в популярном у подростков чате Snapchat.

До такого погружения в современную интернет-среду нашим политикам еще далеко, но главное, как говорится – нАчать. Теперь у Государственной думы – 5 официальных страниц, включая обновленный старый аккаунт в Твиттере. Все они оформлены в едином дизайне, однако контент немного различается. В Instagram – упор на лица и персоналии, во Вконтакте – опросы и разъяснительные статьи, в Фейсбуке – статьи и мнения. Количество подписчиков также разнится, у некоторых аккаунтов оно пока невелико, за исключением старого аккаунта в Твиттере – почти 1 миллион человек. На момент написания статьи подписчиков в сети Instagram было – 448 человек, в «Одноклассниках» - 2317, в Facebook – 428, а во Вконтакте - 10240 человек. Отличительная особенность – страницы будут вести не SMM-щики, а редакция профессиональных журналистов.

Сразу после запуска на страницы ринулись комментаторы и заполонили их комментариями – порой резкими, а часто даже грубыми. Причем, в отличие от Фейсбука, где аудитория более интеллигентная, пользователи сети Вконтакте в выражениях практически не стеснялись. Приведем самые интересные из них.

«Распуститесь, пожалуйста». «Пожалуйста, введите налог на воздух! А то ишь сколько народу дышит в нашей Россиюшке бесплатно. Не дело это!». «Дратути. Когда с колен вставать будем?» - это самые невинные приветствия. Некоторые содержат в себе нецензурную лексику, закамуфлированную звездочками, а также весьма грубые выражения, выражающие отношение авторов к парламентаризму в России как таковому и Государственной думе в частности. Очень популярный способ выражения своих симпатий или антипатий – картинки, демотиваторы и мемы (например, такие)

В сети Facebook праздных комментариев и ругани чуть меньше. Один из пользователей заспамил комментарии стикером с изображением смешного одноглазого голубя. Помимо нелицеприятных высказываний о Думе, встречаются также и предложения. Например, пользователь с ником Рос Фан предложил следующее:

«Есть мнение, что необходимо сглаживать дифференциацию доходов, контролируя заработки финансовой элиты из госсектора. Однако дальше разговоров тема не идет. Предлагаю следующее:



1. Зарплата любого чиновника (в т.ч. и депутата) не должна более чем в 10 раз превышать размер средней пенсии в РФ



2. Размеры премий и т. п. должны быть ограничены законодательно



3. Доходы начальников должны зависеть от окладов подчиненных



4. Зарплата чиновника не может более чем в два раза превышать среднюю зарплату в регионе».

Прочие пользователи писали также, что - цитата – «Ваш небольшой и сплоченый дурдом слишком дорого нам обходится» (орфография авторская), а еще спрашивали совета, «как лучше вбрасывать бюллетени, пачками по 10 или по 20 штук, посоветуйте!». Некоторые предлагали депутатам приобщиться к творчеству российских музыкантов – например, послушать песню о 10 годах кровавой гражданской войны начала XX века в исполнении Константина Ступина. «У меня на районе ещё ничего не перекопали, плитку не положили, заборчики не убрали, дома не снесли. Что делать, куда обращаться?» - сетует еще один пользователь.

Интернет, как мы знаем, предполагает интерактив, обратную связь, реакцию. Учитывая, что аудитория Рунета в целом остра на язык и ведет себя подчас крайне злобно, начинает оскорблять, троллить и спамить какую-нибудь чушь, весьма странно, что страницы Госдумы открыты для комментирования. Можно было бы поаплодировать создателям страниц за смелость и желание слышать глас народа, пусть даже ради этого придется продираться через ругань и язвительные остроты в комментариях. Если бы не одно «но». В сети «Вконтакте» на следующий же день после запуска страницы появился опрос – «что делать с комментариями?». Вариантов ответа всего три: «закрыть», «ввести редакционную политику», «удалять все комментарии по прошествии какого-то периода времени». Как метко заметил один из пользователей Алексей Исаков, группа, в которой админы пишут, что «навытворял» тот или иной депутат – не нужна. «Нам нужен диалог и реальное решение проблем». Хотелось бы, чтобы посыл, лежащий в основе создания страниц Госдумы в соцсетях, не угас, а страницы и правда помогли бы решению проблем на деле, а не виртуально.

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