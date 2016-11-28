Дорогой наш почтальон
РИА Новости / Рамиль Ситдиков

РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Во сколько обходятся бюджету аппетиты госчиновников?

Кремль не собирается регламентировать механизм выплаты премий топ-менеджерам государственных компаний, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ныне существующий механизм регламентирован соответствующими документами. «Какой-либо позиции концептуально о том, менять ли, не менять ли объемы у Кремля в данный момент нет», считает Песков.

Напомним, громкий скандал на федеральном разразился после заявления Генпрокуратуры России: начальник пресс-службы ведомства Александр Куренной сообщил, что прокуратура намерена возбудить дело против генерального директора «Почты России» Дмитрия Страшнова. По мнению прокуратуры, с подачи двух руководителей Минкомсвязи России ему была незаконно выплачена премия в размере примерно 95 миллионов рублей. В отношении тех, кто принимал решение о выплате столь баснословной суммы, также готовятся сведения для возбуждения дела – по статье «халатность». «Расчет вознаграждения осуществлялся на основании представленных предприятием документов, в том числе о размере полученной в отчетном периоде чистой прибыли в объеме 1,2 млрд руб.», - сообщил журналистам Александр Куренной.

Сам главный почтальон никакого преступления в таком бонусе не видит. «Я не вижу причин для отказа от бонуса. Во-первых, этот бонус не я себе начисляю, этот бонус начисляет мне государство. И если государство в лице министерства или правительства Российской Федерации, которое эти постановления выпускало, эти постановления отменит, и соответственно, будет некая директива прямая, посмотрим. Но на самом деле я считаю, что это был бы очень плохой прецедент для рынка в целом. Потому что есть правила, есть закон, и отклонение от закона, наверно, это не совсем то, что необходимо делать», - прокомментировал Страшнов решение Генпрокуратуры о возбуждении дела.

По словам Страшнова, расчеты вознаграждения принимались не с потолка, а в соответствии с законными актами. А если кто-то считает, что они неправильны и некорректны, сказал Страшнов – то «нужно менять эту систему в целом и, соответственно, пересчитать вознаграждения всем госкомпаниям». Поддерживает Страшнова и Минкомсвязи: ведомство готовит прокуратуре ответ.

Прокуратура, предварительно изучив все данные, пришла к выводу, что бонус гендиректору «Почты России» не должен был превышать 3,2 миллиона рублей. А столь большая сумма в итоге получилась из-за того, что в расчетах была указана прибыль «почты России» с учетом государственной субсидии, в то время, как чистая прибыль без учета этой суммы была куда более скромной. При этом зарплата Страшнова в качестве топ-менеджера составляла 307 тысяч рублей (с надбавками – около 460 тысяч), а в другие годы бонусов он не получал.

Страшнов пришел работать в «Почту России» в 2013 году, до этого он был президентом сотового оператора Tele2. Уже в следующем, 2014 году, «Почта России» вышла на чистую прибыль в 1,2 миллиарда рублей, а в 2015-м – увеличила этот показатель на 28%. При этом размер бонуса самому Страшнову составляет примерно 8% от годового дохода компании за 2014 год.

По мнению источников РИА Новости, все происходящее связано с планами преобразования ФГУП «Почта России» в акционерное общество. Законопроект об этом был принят Госдумой еще два года назад. Давление будет только нарастать – чтобы максимально подготовить компанию к акционированию и подчистить все неэффективные элементы. При этом само предприятие останется на 100% государственной компанией.

Примечательно, что чистка почтовых рядов затронула не только гендиректора. Как сообщает издание «Время Воронежа», на фоне скандала с Дмитрием Страшновым произошло увольнение директора воронежского филиала «Почты России» Юрия Бесхмельницкого. С мая этого месяца директор умудрился стать фигурантом аж четырех уголовных дел. По мнению следственных органов, он злоупотреблял служебными полномочиями – например, получал деньги за аренду служебной квартиры, в которой не жил, заправлял личный автомобиль топливом на служебные средства, получал «откаты» на договорах подряда и так далее. Всего же ущерб государству составил 21,4 миллиона рублей. Недешево обходятся бюджету почтальоны-то.

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