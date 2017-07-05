Все дороги ведут… в Кунгур!

«Куда уехать»? — размышляет среднестатистический российский отпускник, прислушиваясь к тому, как печально барабанят капли дождя в окна московского, пока еще несостоявшегося лета. — «Быть может, подсобрать деньжат и рвануть на Кипр или в Турцию, найти обходные пути в Египет, слетать на Таити?».

Вторя герою знаменитого мультипликационного эпоса о блудном попугае, мы настоятельно рекомендуем тем, кто не хочет или не может ходить в купальнике по улицам дальнего зарубежья, пьянствовать на пляже и кричать «Тагил!», не ехать ни на какие Таити, а обратить внимание на лучшие уголки России. Кунгур, расположенный на границе Европы и Азии, принесет вам палитру незабываемых впечатлений.

Для кого-то городом больших возможностей является Москва, а для кого-то – Нью-Йорк. Но в далеком 1648 году, когда нью-йорков не было и в помине, дела обстояли иначе. На речку Кунгурку, согласно букве Нижегородского приказа, был выслан беглый люд, который… на 3 года освобождался от тягловых податей и наделялся земельным участком дабы «за Государем жить и никуда не сбежать».

Такими щедротами и перспективой стать человеком не крепостным, но Государевым, прельстились 1222 русские души, силами своими и собственным иждивением возведшие Кунгур. Этому городу Небесами была уготована непростая история. Он был сожжен дотла в ходе вражеских набегов, но, словно птица Феникс, восстал из пепла, а 70-ю годами позже оказался атакован войском Емельяна Пугачева, но, выстояв, сохранил память о своих мужественных защитниках, которым и по сей день возвышается памятник на Соборной площади.

Фото: www.temples.ru

Сегодня Кунгур — герб которого украшает рог изобилия! — готов щедро одарить каждого странника и туриста палитрой незабываемых впечатлений от посещения этого поистине прекрасного места.

Те, кто рискнул пренебречь пляжами Средиземного моря, никогда не забудут великолепия Кунгурской ледяной пещеры, которая по праву входит во всемирную сокровищницу ЮНЕСКО. Приходилось ли Вам слышать о Великом Пермском море, существовавшем во времена Древнего периода? Пещера возникла на его месте 10-12 тысяч лет назад, а созерцать ее красоты стало возможным еще в середине XIX столетия, когда предприимчивый кунгурский мещанин взял пещеру… в аренду для показа почтенной публике.

Фото: www.kungur-adm.ru

Протяженность территорий с обширным обледенением достигает 5,7 км! Пещера входит в пятерку величайших в мире, имеет 48 гротов, один из которых носит имя Географов и обладает подлинно русским размахом в 50 тыс. м3. Здесь звучит прекрасная «симфония природы», «исполненная» на 146 органных трубах, длина одной из которых достигает 22 м.

Фото: www.kungur-adm.ru

Туристов ждет немыслимое количество развлечений! Взрослые получат удовольствие от обзорных экскурсий и лазерных шоу. Дети смогут отправиться на поиски мамонтенка (быть может, того самого, который когда-то сбился с лап, разыскивая маму?). А самые горячие взрослые головы получают реальный шанс «копнуть» поглубже с кайлом в руках и обнаружить клад самого Ермака!

Кунгур – средоточие памятников архитектуры федерального значения! Замирает сердце от неповторимой красоты крещатого пятиглавия православного храма — Преображенской церкви на ул. Уральской. Духом подлинной русскости проникнут еще один шедевр архитектурного творчества — ансамбль Иоанно-Предтеченского женского монастыря, изображение которого мы сделали главным в статье. Ведь именно здесь, согласно легенде, хранилась икона Богоматери Тихвинской, которая уберегла жителей Кунгура от полчищ предводителя Крестьянской войны.

Фото: Наш Урал

Многие из великолепных храмов Кунгура возведены на средства купцов. Один из них, И.М. Хлебников, являвшийся также президентом городового магистрата, сложил голову во время защиты города от войск Пугачева в 1774 году. Отдать дань уважения предпринимателям ушедших веков, которые были настоящими патриотами своего города, можно в Музее русского купечества на улице Гоголя, где можно стать участником костюмированного мероприятия с чаепитием. На секундочку — Кунгур еще двести лет назад обрел статус чайной столицы Российской Империи. Расположенный близ Сибирского тракта, он встречал обозы с диковинным китайским продуктом, имя которому было чай. Да-да! Перед тем, как обрести статус нашего национального напитка, он вызывал у наших предков сплошное недоумение!

В эпицентре розы ветров здесь находится Пуп Земли, на котором отмечено расстояние города от Москвы и Чикаго, Парижа и Токио. В этом необыкновенном месте можно загадать желание и — если ни секунды не сомневаться, что оно исполнится! — то в жизни все случится именно так, как загадано!.. Или как всегда.

Фото: amtg-rus.ru

Тем, кто хотел бы однажды повторить подвиг легендарного российского путешественника Федора Конюхова, ровно год назад установившего троекратный мировой рекорд воздухоплавания, мы рады сообщить, что именно в Кунгуре с 2006 года ведет славную историю Федерация воздухоплавательного спорта Пермского Края.

С 24 июня по 1 июля именно здесь с триумфальным успехом прошел XVI Международный фестиваль «Небесная ярмарка-2017», создатели которого сделали все для того, чтобы Кунгур на неделю стал средоточием 4-х стихий — земли и воздуха, огня и воды. Гости города, которым повезло оказаться в сердце Кунгура, стали участниками интерактивных театрализованных представлений, квестов, спортивных соревнований. Юные участники смогли отправиться в мульти-туры и посетить детские спектакли. Взрослые приняли участие в развивающих мастер-классах и стали свидетелями автошоу «Мотор-2017», в котором соревновались… ретромобили! Гурманам было предложено посетить праздник экологически чистой еды. Жители города пережили соревнования по автозвуку, а для книголюбов в центре города был устроен литературный пикник! Но главное — в любую погоду изо дня в день на протяжении «Небесной ярмарки-2017» проходили спортивные состязательные полеты XIV Открытого кубка Пермского края.

По результатам 27 спортивных вылетов безусловным лидером XIV Открытого кубка Пермского края стал москвич Сергей Латыпов, признанный сильнейшим пилотом нашей страны, а на втором месте оказался японец Мамору Эндо. Замыкал тройку Владимир Ермаков (Рязань).

Фото: allfest.ru

«Русская Планета» стала информационным партнером фестиваля, предложив вниманию тех, чья жизнь прочными нитями воздушных шаров связана с небом, настоящую реликвию — фрагмент оболочки воздушного шара, на котором Федор Конюхов совершил год назад свой триумфальный перелет.

А лучшим подарком для тех, кто все еще ищет ответ на вопрос, где провести свободные минуты неласкового лета, станет поездка в Пермский край. Фестиваль благополучно завершился, но праздник, которым является встреча с русским городом Кунгуром, не заканчивается никогда.

Он всегда с тобой.

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