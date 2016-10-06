Долгопрудная долина

Кризис - как ни странно, повод заняться бизнесом. Начать свое дело людей сподвигают увольнение, сокращение зарплаты, конфликт с работодателем и неудовлетворенность занимаемым социальным положением. Рабочей площадкой для реализации подобных инициатив стали технопарки. Сегодня стартаперы получили возможность не только арендовать офисные помещения за адекватные деньги, но и заниматься поиском компаньонов и инвесторов.

6 октября в «Физтехпарке» (г. Долгопрудный) состоялся форум Go Tech, ориентированный на продвижение высокотехнологичных проектов и различных бизнес-инициатив. Главным участником мероприятия стал основатель ГК «Мортон», выпускник МФТИ по специальности «Аэрофизика и космические исследования» Александр Ручьев. В своем выступлении он заявил, что в Долгопрудном появляется «подобие Силиконовой долины».

«Возможно, что сегодняшний форум будет ростком для новых знаний, стартапов, технологий, новой экономики, которую удастся создать на базе «Физтеха». Пока это будем в этом здании, но Москва зарезервировала огромную территорию. Впоследствии, думаю, удастся сделать кластер, который будет втягивать в себя лучшие умы и свежие идеи», - сказал Ручьев.

В кулуарах форума бизнесмен поделился с «Русской Планетой» своими планами на будущее: «Сейчас мы находимся в сделке по продаже «Мортона» и по завершению сделки будем больше заниматься технологическими вещами, рынками сбыта на весь мир. У нас есть два проекта, которыми мы занимаемся: это композиты и кондиционеры. Развитие «Физтехпарка» - тоже часть того, чем мы будем заниматься. Пока начнем с маленького, а дальше жизнь покажет».

Ручьев уверен, что потенциал развития России как технологической державы огромен. «У России есть люди и ресурсная база, чтобы совершить технологический рывок. В этом контексте технопарк - должен быть средой, которая генерирует идеи и привлекает инвесторов. Наша задача - эту среду создать. Сейчас у «Физтехпарка» появилось достаточно большое количество якорных арендаторов, и мы надеемся, что со следующего года такая среда появится. Конечно, после этого пойдет жизнь, пойдет развитие», - рассуждает Ручьев.

Александр Ручьев. Фото: Алексей Заквасин / «Русская Планета»

Бизнес вместо государства

Одна из тенденций современного бизнеса - ориентация на людей с ограниченными возможностями и организация качественных медицинских услуг. В России государство не создало комфортной среды для миллионов инвалидов и тяжелобольных людей. Эту нишу постепенно осваивает бизнес, помогая нуждающимся. Естественно, это не благотворительные проекты, однако спрос подобные услуги достаточно высокий.

Константин Жуков развивает компанию Oriense, которая предлагает прибор, позволяющий передвигается слепым даже в условиях мегаполиса. «Благодаря GPS-навигации человек получает информацию об окружающих его препятствиях. Фактически это аналог собаки-поводыря. Информация передается голосом или звуком. Например, инвалид сможет передвигаться на общественном транспорте. Незрячий сможет получать информацию о прибытии автобуса, и водитель будет знать о том, что у него в салоне инвалид».

«Мы делаем программную и аппаратную части. Недавно начали реализовывать пилотную партию в России. К нашей разработке есть интересы со стороны зарубежных партнеров. Для нашего прибора корпуса изготавливают в Китае, компоненты - в других зарубежных странах, но сборка происходит в России, в Санкт-Петербурге. Электронный поводырь продается по вполне доступной цене - 24 тысячи», - рассказал Жуков.

Директор компании Docland Дмитрий Доморев занимается поиском подходящей клиники для людей, которые не имеют возможности получить качественную медицинскую помощь в России. Свою специализацию он называет «медицинским туризмом»: «Стоит признать, что в нашей стране очень сильно «проседает» сфера реабилитации и восстановления после хирургического вмешательства. Если говорить про онкологию, то наши врачи могут вырезать опухоль, но результат химио - и радио терапии зачастую бывает неудовлетворительным».

По мнению собеседника «Русской Планеты», за рубежом гораздо лучше проводят операции, позволяющие сохранить органы. Также большой проблемой отечественной медицины является отсутствие качественных препаратов. «Нередко бывает, что российские врачи разводят руками: дескать, вы, больной, поздновато обратились. Человек начинает хвататься за любую соломинку и здесь важно не попасть на шарлатана», - предупреждает Доморев.

«В России есть проблемы с пересадкой органов. Это операция достаточно часто требуется нашим гражданам. Мало кто знает, но флагманом в этой сфере является отнюдь не Европа, а Индия. Индийские врачи делают пересадки быстрее и дешевле в несколько раз без потери качества», - отметил бизнесмен. Доморев понимает, что зарубежные медицинские услуги стоят астрономических денег. Однако он настаивает на том, что у тяжелобольного должно быть право выбора.

«Физтехпарк». Фото: Алексей Заквасин / «Русская Планета»

«Компонентный» дефицит

Несмотря на падение спроса в России, малый и средний бизнес не оставляет попыток предложить ритейлерам новые технологии, ускоряющие процесс совершения покупок. Учитывая рост интернет-торговли, продавцам стали предлагать технологические новинки, которые позволяют потенциальному покупателю быстрее определиться с товаром.

Компания Try Fit ориентирована на решение проблемы примерки обуви. «Продавцы обуви увеличивают продажи за счет того, что мы даем уверенность покупателям в том, что они выбрали подходящий размер. Схематично это выглядит так: трехмерное изображение стопы сопоставляется с трехмерным изображением колодки. На выходе мы получаем fitrate - показатель комфорта. Покупатель выбирает обувь, подходящую под его fitrate. Чем выше fitrate, тем комфортнее стопе», - говорит директор Try Fit Ваган Мартиросян.

Try Fit вполне можно назвать высокотехнологичным проектом. Измерить fitrate можно будет в торговых центрах и сетевых магазинах с помощью сканера, внешне похожего на весы. Он считывает параметры стопы, а потом передает трехмерное изображение в телефон. Оцифрованные данные позволяют заказывать обувь в любом магазине и из любой точки мира. Сканеры производятся на московских заводах, но компоненты - импортные.

Прошедший в стенах «Физтехпарка» форум Go Tech продемонстрировал желание малого и среднего бизнеса развивать технологичные проекты и делать окружающую социальную среду более комфортной. С другой стороны, форум обнажил проблему отсутствия в России промышленной базы для производства компонентов. Предприниматели вынуждены закупать «железо» за рубежом и это объективно снижает шансы России на технологический рывок.

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