Долгие эстонские выборы

В медиасреде активно обсуждается избранный накануне президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Для России первостепенное значение имеет отношение нового эстонского лидера к русскоязычному населению республики и ее планы в отношении Москвы. Ведущие российские СМИ восприняли Кальюлайд в целом позитивно. Интернет облетел внушающий надежду заголовок: «Новый президент Эстонии готова общаться с жителями на русском языке».

В реальности заголовок был высосан из фразы: «Мы с удовольствием поговорим. Я — на своем пока что довольно слабом русском языке, а они пусть говорят так, как им будет удобно. Быть может, мой акцент подтолкнет их к тому, чтобы смелее использовать эстонский». До избрания президентом Кальюлайд называла русский язык «плохим и неуклюжим». Наши СМИ в очередной раз выдали желаемое за действительное: дескать, Кальюлайд практичный политик, непохожий на русофоба.

Справка «Русской Планеты»:

Кальюлайд тесно аффилирована с властями Европейского союза. С 7 мая 2004 года она работала в Европейской Счетной палате. В сентябре текущего года Кальюлайд была назначена руководителем образованного при канцелярии парламента Эстонии совета по мониторингу развития. 27 сентября профессиональный финансист стала единственным кандидатом на пост президента.

Эстонская карусель

Нынешние выборы главы Эстонии - крайне запутанная и совершенно непонятная для обывателя череда событий. Эстония - это парламентская республика и будущий кандидат должен заручиться поддержкой депутатов. Первоначально на президентское кресло претендовали три человека: спикер парламента (Рийгикогу) Эйки Нестор, замглавы фракции «центристов» Майлис Репс, экс-канцлер права Аллар Йыкс, которого выдвинули Свободная партия и «Союз Отечества и Res Publica».

После трех туров глава государства так и не был определен. Согласно законодательству, в таком случае решение вопроса переносится в так называемую Коллегию выборщиков, которая была созвана 24 сентября. В нее вошли 335 человек: 101 депутат и 234 представителя органов самоуправления. Однако и на этот раз эстонцам не удалось выбрать президента, а кандидаты отказались от борьбы. В итоге Совет старейшин решил остановиться на нейтральной, мало кому известной фигуре Керсти Кальюлайд, которая получила поддержку Рийгикогу.

Ситуация с выборами в прибалтийской стране невольно напомнила бесчисленные анекдоты про медлительных эстонцев. Вызывает множество вопросов непрозрачный и невнятный механизм избрания главы государства. Именно на эти факты обратил внимание эстонский правозащитник Дмитрий Линтер, который провел 3 октября акцию протеста у посольства Эстонии в Москве.

«Существующая в Эстонии процедура - псевдодемократична. Эстония гордиться своей преемственностью с республикой, существовавшей до 1940 года, однако законодательство, которое было прежде, изменили. Выборы президента Эстонии напоминали карусель в цирке Шапито. Шестой раз шесть представителей фракции Носящие имя Совет старейшин договорились между собой, что они выберут нейтральную кандидатуру», - заявил «Русской Планете» Линтер.

Дмитрий Линтер у посольства Эстонии в Москве. Фото с личной страницы в Facebook

Безальтернативный кандидат

По его словам, выборы в Эстонии были безальтернативными, что не соответствует общепринятым традициям европейской демократии. Также возмущение у пикетчика вызывает политическая изоляция русских жителей республики. Однако эстонские СМИ, за исключением Baltnews, Postimees и газеты «День за днем», не стали задавать властям логично возникающие вопросы.

«Я напомню, что в парламенте Эстонии русскоговорящих - 4-5% депутатов, которые вдоль и поперек лояльны эстонской власти, хотя русских в Эстонии около 30%. То, что в Эстонии называется выборами президента, по сути, является сделкой, продуктом договоренностей узкого круга эстонцев. Ни одного русского или даже русскоговорящего политика близко не было допущено не то, что до решения этого вопроса, а даже до обсуждения кандидатур президента Эстонии», - констатировал Линтер.

«На первый взгляд может показаться, что это внутреннее дело Эстонии, особенности ее «демократии». Но ведь нельзя игнорировать факты преследования людей за их взгляды и за то, что они хотят привлечь внимание к проблемам русских. Власти пытаются замолчать эту некрасивую и недемократичную процедуру с выборами эстонского президента. Поэтому я вышел с одиночным пикетом к посольству Эстонии в Москве, протестуя против нежелания эстонских властей соблюдать принципы свободы слова и признавать за жителями право на гласные выборы», - считает собеседник РП.

Линтер полагает, что эстонский парламент и политическая элита страны напоминает «банду шулеров, для которых любая гласность об их махинациях - это огромная опасность». Правозащитник рассказал о притеснениях и давлении, которым подвергаются нелояльные институту президента журналисты. Кроме того, Линтер заявил, что эстонские власти предприняли меры, чтобы не допустить сотрудников российских СМИ к освещению правого произвола в стране.

Керсти Кальюлайд пикетчик называл русофобкой, а партию Союз Отечества, к которой она близка, «откровенно пронацистской». «Я полагаю, что она придерживается крайне правых русофобских взглядов. Кальюлайд, естественно, устраивает консервативные круги. Русские жители, да и эстонские о ней даже никогда не слышали. Новый президент Эстонии - это политический бройлер, выращенный Госдепартаментом США на Брюссельской кухне, и это очевидно стало сейчас для многих наблюдателей», - уверен Линтер.

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