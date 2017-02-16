Дожить до 65-ти

Мосгордума приняла законопроект о повышении предельного возраста пребывания на государственной гражданской службе до 65 лет. Предельный возраст столичных бюрократов был увеличен на пять лет. Помимо этого, документ предполагает увеличение стажа госслужбы для выхода на пенсию от 15,5 до 20 лет.

Однако минимальный срок службы будет увеличиваться ежегодно по полгода. То есть московскому чиновнику, желающему получать пенсию, будет необходимо отработать 20 лет только в 2026 году. Назначение страховой пенсии по старости тоже смещается вправо по аналогичному сценарию: ежегодно по полгода с 60,5 до 65 лет у мужчин и с 55,5 до 63 лет у женщин.

Столичные депутаты почти в точности повторили текст закона, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным в конце мая 2016 года, о повышении пенсионного возраста для чиновников. Согласно документу, пенсионный возраст госслужащих будет ежегодно повышаться на шесть месяцев, пока не составит 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

Минимальный стаж гражданской госслужбы, дающий право на пенсию за выслугу лет, также будет постепенно увеличиваться. Напомним, что прежнее пенсионное законодательство не разделяло чиновников и граждан. Пенсионный возраст был един для всех: на заслуженный отдых гарантировано предоставлялся мужчинам в 60 лет, а женщинам — в 55 лет.

«Сегрегация», на которую пошли федеральные, а потом и московские власти, породила в обществе два мнения. Первое — заключается в том, что в условиях кризиса государство пошло правильным путем, эксплуатируя эдакую внутреннюю колонию, а не родимый народ. Верхи сделали выбор в пользу граждан, а не бюрократов, получающих стабильную зарплату и бонусы от различных деяний за рамками закона.

Второе мнение — полная противоположность первому. Власти «обкатывают» грядущее повышение пенсионного возраста на чиновниках, которые по понятным причинам не будут выходить на митинги и пикеты и безропотно примут новые правила госслужбы. Через год-два к более жестким реалиям придется привыкать всем остальным и поводов для злорадства над бюрократами нет.

Решение принято

31 января «Известия» сообщили о том, что правительство РФ якобы приняло принципиальное решение о повышении пенсионного возраста. Учитывая прогосударственный имидж газеты, подобная новость явно носила провокационный характер: властям необходимо понимать масштаб общественного резонанса.

Но главная цель властей — это подготовка моральной почвы для реального повышения пенсионного возраста ибо того требует объективная демографическая и экономическая ситуация. Если верить газете, один из проектов предполагает планку в 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Рост пенсионного возраста будет постепенным: по шесть месяцев в год. Таким образом, правительство раздумывает применить уже введенную схему для чиновников.

Сторонники данной меры всем давно известны — это финансово-экономический блок правительства. Менее влиятельное министерство труда и социальной защиты играет роль оппозиции. Оно признает необходимость повышения пенсионного возраста, но требует очень мягкого подхода. Каждое ведомство, как и положено, выполняет свою строго очерченную функцию и окончательное решение будет за президентом.

До 2018 года Путин, который намекнул о готовности остаться на своем посту, вряд ли будет повышать пенсионный возраст в любом виде. Эта мера чрезвычайно болезненная и будет негативно воспринята избирателями. Ни один вменяемый политик в предвыборную программу данный пункт не включит. Поэтому перемен российскому обществу стоит ожидать ближе к 2019 году.

Тем временем россиян потихоньку приучают к неизбежности повышения пенсионного возраста и бессмысленности ожиданий достойного пособия по старости. Фонд «Общественное мнение» в начале года опубликовал результаты опроса, согласно которому 48% респондентов не полагаются на достойную пенсию.

Только 21% россиян надеются, что будут получать необходимое количество денег от государства. 33% граждан полагают, что через 20 лет проблема достойной пенсии все же будет решена, а 59% убеждены в обратном. 38% опрошенных готовы работать по достижению пенсионного возраста, не рассчитывая ни на государство, ни на поддержку детей или родственников.

Достойная пенсия и достойная старость в нашем социальном государстве — это не норма, а удача для отдельных категорий граждан. К этой мысли россиян прекрасно приучили.

Повышение — не самоцель

В России есть такая поговорка: «Не так страшен черт, как его малюют». Может повышения пенсии не стоит бояться, а негативное предупреждение общества по этому поводу в корне ошибочно?

В большинстве развитых стран пенсионный возраст превышает 65 лет. Это США, Германия, Норвегия, Финляндия, Италия, Испания, Португалия, Ирландия. Рубеж в 60 лет перешагнули почти все страны Европы, за исключением — Белоруссии, Украины и России.

Может сложиться представление, что выход на пенсию после 60 лет — это показатель «развитости», некой зрелости социально-экономической системы. Отчасти — это действительно так. Другое дело, что «развитость» и «зрелость» является плодом поступательного экономического развития, которое гарантировало гражданам достойную жизнь в старости.

Средняя продолжительность жизни в ЕС составляет 80 лет, средний возраст выхода на заслуженный отдых — 65 лет, средняя пенсия — от 500 до 3 тысяч евро. В итоге мы получаем как минимум 15 лет безбедной благополучной жизни. А что в России?

Средняя продолжительность жизни оценивается Минздравом в 72 года. В 2020 году по самым оптимистичным прогнозам этот показатель может составить 74 года, но с учетом текущего кризиса, вероятно, будет меньше 72 лет. При нынешнем среднем пенсионном возрасте пока у россиян есть около 15 лет, но они отнюдь не столь беззаботны как у европейских стариков (средняя пенсия в РФ — 200-250 евро).

Представим, что через 10 лет пенсионный возраст будет составлять запланированные 65 и 63 года, а качество жизни будет позволять доживать до 72 лет. И насколько такая пропорция будет справедлива? Будут ли старики получать хотя бы нормальную пенсию?

С технократической точки зрения в повышении пенсионного возраста, безусловно, есть смысл. Увеличение количества рабочих рук способствует росту ВВП, спасает от коллапса Пенсионный фонд, сглаживает последствия демографических ям и прочее. К тому же опрос ФОМ показывает, что россияне не прочь поработать подольше.

Однако в нашей стране столько «но», связанных с пенсией… Драйверов для роста экономики нет. Скорее всего, уровень жизни и вслед за ним средняя продолжительность жизни будут деградировать. В российских условиях повышение пенсионного возраста — это попытка поддержать хромающую экономику и уменьшить социальную нагрузку на государство.

Срок заслуженного отдыха вместо нынешних «европейских» почти 15 лет сократиться, наверное, в два раза при сохранении текущего размера пенсии. Также не стоит сбрасывать со счетов проблему засилья предпенсионных кадров, которые будут занимать рабочие места молодого поколения. Дефицит рабочих мест в России всегда ощущался. В большей степени этот вопрос актуален как раз для госслужбы, которую отличает крайне инертная система кадровой ротации.

60-летних чиновников не уволишь. А что делать 60-летними гражданами, которые попали под сокращение в какой-нибудь частной лавочке? Какой работодатель возьмёт на работу будущих пенсионеров? Как государство будет решать такого рода проблему?

Повышение пенсионного возраста — это не самоцель, как выразилась спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Данную меру можно (а может быть и нужно) вводить в России, но только с принятием четко расписанного плана повышения средней пенсии и увеличения продолжительности жизни. Также государству необходимо создать систему защиты молодых специалистов и работников предпенсионного возраста.

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