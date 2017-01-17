Диплом с процентами
РИА Новости / Александр Кряжев

РИА Новости / Александр Кряжев

Кредиты на учебу в России: дорого и мало

Сбербанк приостановил программу государственного субсидирования кредитов на образовательные цели. Об этом сообщил «Ъ» со ссылкой на пресс-службу банка. Если учесть, что Сбербанк — единственный банк в России, осуществляющий эту программу, то студентам, которые планируют взять кредит на обучение, придется серьезно затянуть пояса. Впрочем, в самом Сбербанке пояснили, что саму программу отменять не планируют, а лишь отложат на небольшой срок. «Банк крайне заинтересован в завершении юридических процедур до начала нового учебного года»,— рассказали «Ъ» в пресс-службе Сбербанка. Кроме того, как сообщили «Коммерсанту» в Минобрнауки, связано это с вступлением в силу изменений при расчете параметров субсидирования процентной ставки. Новые правила, как уверили в ведомстве, будут приняты до начала очередного сезона набора в ВУЗы.

Программа субсидирования покрывала три четверти от ставки рефинансирования. Процентная ставка при государственном софинансировании была равна 7,5%, для сравнения — кредит на образование без поддержки государства обходился от 14% в год. Выплачивать такой кредит студент должен на протяжении 10 лет. Залога имущества или автомобиля в этом случае не требуется.

Нельзя сказать, что кредит на обучение - какая-то особенно популярная услуга в России. Тем не менее, с каждым годом количество студентов, берущих займ на обучение, растет: свою роль играют факторы большей информированности о наличии такой услуги, а также рост финансовой грамотности. Многие студенты рассматривают платное образование не как способ покупки диплома, а как инвестицию в собственное будущее, поступая на редкие специальности или получая MBA.

Кроме того, по закону каждый студент имеет право на такой кредит - причем с господдержкой. Правда, для этого нужно, чтобы между банком, ВУЗом и Минобразования были заключены соответствующие соглашения. На данный момент таких ВУЗов в России около 15%. И все же, в условиях сокращения расходов на образование и, как следствие, уменьшения количества бюджетных мест, важно не просто сохранить эту услугу для российских студентов, но и превратить ее в инструмент инвестирования. А без государственного участия в этом деле не обойтись. И в этой ситуации весьма полезно изучить опыт западных стран.

Конечно, западных странах история с кредитованием образования иная, нежели в России. В США семьи заранее , за несколько лет планируют бюджет, чтобы иметь возможность дать своему ребенку хорошее и качественное образование. Правда, к слову, в колледж идут далеко не все подростки, да и образование само по себе достаточно дорогое. Тем не менее, в стране существует государственная система кредитования. Можно взять кредит непосредственно у учебного заведения, в которое студент планирует поступать, либо в банке. Есть несколько типов кредитов — федеральный, частный, родительский или консолидированный. В федеральном займе значительную часть средств платит государство, такие кредиты берут в 90% случаев, в других вариантах — государство выступает гарантом.

Существует также система поощрений и скидок для отличников. Можно заручиться помощью спонсора, выиграть грант на обучение или получить стипендию — это дает возможность рассчитывать на получение образования даже малоимущим. Кроме того, существуют налоговые льготы — и для студентов, и для их родителей. Довольно распространена практика, когда университет — тот же Гарвард — дает студентам работу, чтобы они могли оплатить свое обучение самостоятельно. Словом, при кажущейся дороговизне образования в США, там действует принцип — чем ты богаче, тем больше платишь и, соответственно, наоборот: почти 26% студентов в США обучаются, по сути, бесплатно.

Процентные ставки по образовательным кредитам — от 4 до 8 процентов в зависимости от типа кредитования. Под образовательные кредиты не требуется залог какого-либо имущества. Правда, из-за того, что образование в Штатах само по себе очень дорогое (от 8 до 15 и более тысяч долларов за год обучения, хороший колледж обойдется минимум в 20 тысяч в год), сложилась ситуация, что почти каждый третий студент должен за свое обучение немалую сумму. И это не считая расходов на жилье и питание.

В Германии почти треть студентов учится в кредит, но большинству из них тоже так или иначе помогает государство. Условия предоставления кредита отличаются от российских: денежные средства могут быть потрачены не только на непосредственно само обучение, но и на сопутствующие расходы — проживание, питание. Кредит может взять учащийся любого ВУЗа, в то время, как у нас — лишь на оплату очной формы обучения и на первое высшее образование (это касается лишь программы государственного субсидирования). Некоторые банки в Германии могут предоставлять особые условия по кредитам, существует также система выплат и поощрений из образовательных фондов, рассчитывать на которые могут те ученики, кто хорошо проявил себя еще в школе.

Конечно, нельзя сравнивать запад и нашу страну, где лишь 25 лет назад начала складываться рыночная система, а уж образовательный кредит для России — вещь пока что непривычная: менее 5% студентов прибегают к ним, в то время, как в западных странах подобного рода кредиты существуют с 70-х, а кое-где и с 50-х годов прошлого века. Этот рынок у нас только начал формироваться. На данный момент банков, которые выдают кредиты на образование, не так много: чуть больше 30. При этом господдержкой занимается исключительно Сбербанк.

Тем не менее, у нас есть уникальная возможность изучить весь накопленный опыт, чтобы избежать ошибок, с которыми можно столкнуться. Стоит прежде всего обратить внимание на обязательное участие государства в подобного рода кредитах: таким образом, государство инвестирует в человеческий капитал, поощряя перспективных специалистов. Для банков же такие кредиты, к слову, выгодны, поскольку поручителем выступает опять-таки государство.

Распространенность кредитов на образование в России не столь велика прежде всего потому, что у нас и цены на образование намного ниже, и бюджетных мест больше. Но как возможность — причем, поддерживаемая государством, такая услуга обязательно должна развиваться. А чтобы выдача кредитов не обернулась для студентов попаданием в долговую яму ради корочки сомнительного заборостроительного ВУЗа, стоит выдавать их на учебу в топовых учебных заведениях и для обучения по передовым специальностям, предоставляя налоговые льготы и скидки — так, чтобы вместо банковского заработка на процентах образовательные кредиты стали бы неплохой инвестицией в будущее — как отдельного студента, так и всей страны.

Теги:
Организации: Сбербанк
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