Держава-миротворец

В России второй год отмечается праздник День миротворца. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 1 августа 2016 года. Ранее профессиональным праздником миротворческих РФ являлся 29 мая — День голубых касок ООН, которые за последние десятилетия себя изрядно дискредитировали.

Нашей стране требовался собственный праздник. Вряд ли на Земле есть государство, которое перенесло столько тягот миротворческой деятельности. На протяжении своей истории Россия была вынуждена усмирять агрессивный пыл западных соседей и террористов, а также разводить конфликтующие стороны по периметру границ. От нашей страны, как безусловного центра силы, всегда требовалась оперативная реакция практически на все угрозы военного характера.

Последствия краха СССР

Функции миротворцев вправе выполнять отдельные подразделения Вооружённых сил, Росгвардии и Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ). В настоящее время российские голубые каски сохраняют порядок в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии, более 100 россиян участвуют в девяти миссиях ООН.

За четвертьвековую историю своего существования Российская Федерация смогла уладить несколько гражданских конфликтов, которые могли обернуться гибелью миллионов людей. Речь идет о трагических событиях 1990-х годов, последовавших за распадом СССР. Вмешательство российской стороны помогло предотвратить дальнейшую эскалацию насилия в Приднестровье и Нагорно-Карабахском конфликте. Голубые каски спасли от истребления целые народы — абхазов и осетин.

В первой половине 1990-х годов 201-я Гатчинская мотострелковая дивизия и пограничные силы РФ фактически предотвратили захват исламистами власти в Таджикистане. Российские военнослужащие совершили несколько подвигов, о которых, правда, почему-то непринято вспоминать.

Так, 13 июля 1993 года 12-я пограничная застава Московского погранотряда приняла бой с превосходившим по численности противником в лице джихадистов, которые стремились попасть в республику из Афганистана. 48 российских солдат отражали атаки примерно 250 боевиков. В результате погибли 25 военнослужащих, шесть человек были удостоены звания Героя Российской Федерации (четверо — посмертно).

Гражданская война в Таджикистане унесла жизни как минимум 60 тысяч человек. Это данные только по итогам первых двух лет конфликта. Точное количество погибших неизвестно до сих пор. Вмешательство Москвы позволило выбить из республики радикальных исламистов, установить в Душанбе светский политический режим и относительную безопасность.

Миссия российских войск в Таджикистане носила необычный миротворческий характер. Ведь голубые каски, как правило, не участвуют в активных боевых действиях. Однако наша страна занималась не только разведением сторон конфликта, но предпринимала реальные меры, направленные на защиту мирных жителей от головорезов, восстановление мира и порядка.

В августе 2008 года Россия выполнила формально последнюю на текущий момент миссию — провела операцию по принуждению к миру грузинских войск, вошедших по приказу Михаила Саакашвили в Южную Осетию. Жертвами войны с Тбилиси, по официальным данным, стали 67 российских военнослужащих, хотя, как утверждают, эксперты — погибших было больше.

Миротворчеством, по сути, можно назвать операцию РФ в Сирии, где российский контингент помог правительственной армии уничтожить военную структуру ДАИШ (ИГ — организация запрещена в РФ). Сейчас российская группировка занимается разгромом остатков бандформирований и налаживаем мирной жизни. Минобороны реализует достаточно масштабную гуманитарную программу. С сентября 2015 года по настоящий момент в арабской республике погибли 39 наших военнослужащих.

Последствия нерешительности

К сожалению, миротворческая деятельность нашей страны не всегда оказывалась успешной. В тех же 1990-х годах Москва не смогла что-либо противопоставить Западу, который занимался развалом Югославии. В 1992 году в Боснии и Герцеговине началась ожесточенная война между мусульманскими и сербскими формированиями. Участие в конфликте югославской армии и якобы, творимые сербами жестокости стали поводом для вмешательства НАТО.

Последствия событий тех лет всем хорошо известны. В 1999 году для Югославии и Слободана Милошевича прозвучал финальный аккорд. Сербия лишилась армии, экономики, практически всех территорий, включая Косово, и самое главное — права на независимость.

Об этом неприятно вспоминать, но на первом этапе кампании против Белграда Москва поддержала политические шаги Запада в рамках Совета Безопасности ООН. Позиция ельцинского режима изменилась только после начала военных действий.

В конце 1995 года Россия направила в Боснию бригаду ВДВ численностью 1,3 тысячи человек. Однако наши десантники действовали в составе международных сил под руководством НАТО. В июне 1999 года Москва наконец-то отважилась на независимые от Запада шаги и отправила в Косово 3,6 тысячи военнослужащих, которые пытались защитить сербов до июля 2003 года.

Сложно обойти стороной конфликт на востоке Украины. Миротворческая по своему замыслу миссия России коснулась только Крыма. Донецк и Луганск были полностью или частично оставлены на растерзание ВСУ. Можно долго спорить о том, была ли реальная необходимость вводить российские войска на Донбасс, но результат конфликта — сейчас налицо.

С февраля 2015 года в непризнанные республики не ведут активных боев с украинской армией, а мирная жизнь и нормальная экономическая инфраструктура по-прежнему не восстановлены. Пережившие бомбежки пенсионеры живут на три тысячи рублей в месяц, а политики и силовики (имеется в виду ситуация в ЛНР) не могут поделить власть.

Несмотря на ряд серьезных упущений, которые позволили себе по разным причинам российские власти, четвертьвековая история миротворческой деятельности РФ заслуживает уважения. С распадом СССР Российская Федерация продолжила нести груз ответственности за защиту мирного населения и сохранение безопасности по периметру границ, доказывая, что русский солдат по праву считается освободителем и миротворцем.

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