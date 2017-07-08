День семьи, любви и верности

Сегодня в России отмечается один из самых светлых праздников – День семьи любви и верности. Хоть он связан с именами прославленных русских святых Петра и Февронии Муромских, живших в далеком XIII веке, праздник этот молодой, он отмечается с 2008 года.

В царской России его не существовало, видимо не было такой необходимости, семьи были крепкими, дружными и большими. Русским женщинам не были знакомы страдания чеховской «Дамы с собачкой» или толстовской «Анны Каренины». Верность супругов была стержнем русской семьи.

Экспериментальные теории большевиков типа «стакана воды», подразумевающие легкость вступления в сексуальные отношения, не возымели успеха и не прижились в советской России. Советские семьи были также крепки, кризис института семьи начался значительно позже, в конце XX века.

Тогда институт семьи подвергся жесткому удару, количество разводов резко увеличилось, появился ни к чему не обязывающий «гражданский» брак, по сути означающий, «сегодня поживу с одним, завтра с другим»; само понятие верности девальвировалось. Прежние нравственные ориентиры были утеряны, а новые не появились.

Пришедший с Запада день святого Валентина или день влюбленных, несмотря на свое название, имел совершенно другую смысловую нагрузку, не связанную с верностью и любовью. Как справедливо заметил один православный епископ, влюбленность не является гарантией любви, семьи, а тем более верности.

День влюбленных может и имел когда-то романтическое содержание, но в последнее время он значительно коммерциализировался. Понятие Valentine day в теории маркетинга используется как очень удачный коммерческий ход по увеличению объема продаж в период между рождественскими и пасхальными распродажами.

Наш русский праздник, отмечаемый в день памяти святых Петра и Февронии, совсем другой. Повесть о Петре и Февронии, дошедшая до нас в редакции писателя XVI века Ермолая-Еразма, описывает их встречу, жизнь, любовь и смерть.

Через многое пришлось пройти в жизни супругам, внутрисемейные испытания, людскую зависть, князь Петр взял себе в жену Февронию, которая была из крестьянской семьи, скитания по земле и многое другое. Они, как сказали бы в западноевропейской сказке, прошли через огонь, воду и медные трубы, и их любовь выдержала все испытания.

За терпение и верность, которые они пронесли через всю жизнь, Бог упокоил их в один день. Такое бывает не только в сказках. Исполнение понятных и простых правил наполняет жизнь человека смыслом, он не только будет счастлив в этой жизни, но и в той, иной жизни не останется без небесного венца.

История Петра и Февронии – яркое тому подтверждение, за христианскую жизнь и глубокую верность друг другу, Церковь прославила их и назвала святыми покровителями брака и семейной жизни. Святые супруги жили в далеком XIII веке, но их жизнь может послужить примером для наших современников, тем, кто уже вступил в семейную жизнь и, особенно тем, кто это собирается сделать.

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Общество»