День рождения «Жевачки»

На самом деле, первая жевательная резинка датируется еще 7-2 в. до н.э. Найденная во время раскопок в Северной Европе, она представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов.

Древние греки предпочитали жевать экологически чистую смолу дерева мастика, а индейцы майя около тысячи лет назад для очищения зубов и свежести дыхания использовали застывший сок дерева саподилла.

Индейцы Южной Америки с упоением жевали смолу хвойных деревьев, передав эту привычку белым поселенцам. Те, в свою очередь создали свой вариант жевательной резинки – из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска.

Идея производить жевательную резинку на продажу принадлежит американцу Джону Куртису. В 1848 году он произвел первую порцию из сосновой смолы у себя дома. Позже Куртис стал добавлять в свои изделия парафиновые ароматизаторы и решил открыть промышленное производство жевательной резинки.

Постепенно производство расширялось, но продажи были низкими из-за наличия в резинках примесей, которые трудно было удалить из смолы.

Новую жизнь «жвачка», уже на основе каучука, получила в 1869 году, благодаря изобретателю Томасу Адамсу. Несколькими годами позже, в 1871-м, Адамс изобрел и запатентовал машину для ее автоматического производства, и тогда же он придумал добавлять экстракт лакричника для улучшения ее вкуса и увеличения продаж.

Людям изобретение понравилось, что и дало толчок к началу серийного производства жевательной резинки.

В СССР импортная жевательная резинка являлась предметом настоящего культа среди детей и подростков, так как внутри страны она долгое время не производилась.

Советские аналоги уступали импортным по возможности их надувания и по красочному оформлению упаковки. В начале 1990-х годов фантики от «жвачек» и особенно «вкладыши» стали выступать объектом коллекционирования и предметом азартных игр среди школьников.

Специалисты отмечают, что если на «заре» изобретения жевательной резинки в ее основу шло только натуральное сырье – латекс - млечный сок каучуконосных растений, то сегодня на потребительском рынке натуральной основы практически нет.

Прогресс химической промышленности привел к удешевлению сырья и к применению химически синтезированных полимеров. При этом наиболее опасным в его составе является стирол - бесцветная жидкость, производная бензола.

Несмотря на массированную рекламу, даже стоматологи относятся к жевательной резинке без особого восторга. Да, она действительно освежает дыхание, но ее трудно назвать средством гигиены полости рта.

Научные данные о положительном влиянии жевательной резинки на состояние зубов касаются только малочисленного ассортимента продукции с фторидами. Да и жевать ее рекомендуется не более трех раз в день по три минуты.

При длительном использовании жвачки происходит избыточное выделение и желудочного сока, а поскольку пища не поступает в желудок, это может причинить вред его слизистой оболочке. Если в зубах пломбы, то постоянное пользование жвачкой может привести к их разрушению.

Несмотря не все минусы, эксперты прогнозируют блестящее будущее у жевательной резинки. Уже сегодня выпускаются жевательные резинки с инновационными характеристиками и вкусами:

Энергетическая

Энергетическую жевательную резинку, обогащенную таурином, гуараной и витаминами группы В разработала фирма Fortitech. Считают, что такая жвачка может быть привлекательной на рынке для тех, кому за 50, а также для более юных потребителей.

Жвачка с парфюмом.

Французская фирма Swallowable Parfum намерена представить косметические капсулы, которые во время потоотделения через кожу выделяют модули аромата, оставляя крошечные капли, испускающие приятный запах.

Жвачка - антистрах

Содержит активное вещество, выполняющее определенную функцию для организма человека и полезного для его здоровья.

Жвачка, обладающая бактерицидным эффектом.

Ее рекомендуют жевать при зубной боли, стоматите и даже при ангине.

Жвачка, улучшающая память.

Над рецептурой необычной жвачки, которая должна была улучшать память, будущий иммунолог Метт Дэвидсон работал на протяжении нескольких лет. В итоговый состав ингредиентов вошли розмарин, мята, вытяжка из индийской травы бакопа, гуарана и еще несколько наименований экзотических растений. Результат оправдал ожидания. В 2007 году Think Gum была запущена в широкое производство. Исследования показали, что умственная жевательная резинка способна улучшать память на 25%!

Жвачка со вкусом абсента

Выпуск жвачки со вкусами продуктов питания и напитков несколько лет назад наладила американская компания Archie McPhee. Помимо жевательной резинки со вкусом абсента или фуа-гра, в продаже появились жвачки со вкусом бекона, индейки, тыквы и даже таких напитков, как рассол, гоголь-моголь и др.

Острая жвачка со вкусом васаби.

Необычный для жвачки ингредиент выбран неслучайно. Все дело в том, что васаби обладает бактерицидными свойствами, тем самым препятствуя развитию кариеса. Всего один ярко-зеленый шарик жвачки несет мощный «заряд» острого вкуса, от которого кидает в жар.

Разработчикам испанской стартап-компании WUG Functional Gums из Кордовы удалось создать концептуальную разновидность жевательной резинки, которая, среди прочего, способна увеличивать степень загара, снимать похмельный синдром и даже повышать сексуальное влечение.

Идея о создании концептуальной жевательной резинки пришла в голову основателю стартапа Х. Рохано после знакомства с будущим родственником – пилотом. Тот поведал ему о том, что на заданиях военные из армии США используют жевательную резинку с кофеином, поскольку в такой форме он довольно быстро усваивается организмом.

Рохано решил встать на путь экспериментаторства. Первые опытные образцы жевательной резинки оказались откровенно отвратительными на вкус, поэтому им пришлось изрядно потрудиться в этом направлении.

Одной из самых последних разработок стала жевательная резинка, помогающая бороться с артритом.

В настоящий момент жевательные резинки WUG Functional Gums успешно торгуются более чем в 7 тысячах аптек, располагающихся по всей территории Испании. Наряду с этим, жвачка WUG поставляется на итальянский, греческий и португальский потребительские рынки.

По словам Рохано, главным преимуществом приема действующих веществ с помощью жевательной резинки является то, что для этого не нужно использовать воду, а нужный потребителю эффект достигается практически мгновенно.

Рохано искренне убежден в том, что его жевательные резинки впереди ждет большое будущее, поскольку, по сути, речь идет о продвижении на рынке абсолютно новой концепции.

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