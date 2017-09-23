День рождения «Жевачки»
День рождения «Жевачки»

23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной резинки

На самом деле, первая жевательная резинка датируется еще 7-2 в. до н.э. Найденная во время раскопок в Северной Европе, она представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов.

Древние греки предпочитали жевать экологически чистую смолу дерева мастика,  а индейцы майя около тысячи лет назад для очищения зубов и свежести дыхания использовали застывший сок дерева саподилла.

Индейцы Южной Америки с упоением жевали смолу хвойных деревьев, передав эту привычку белым поселенцам. Те, в свою очередь создали свой вариант жевательной резинки – из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска.

Идея производить жевательную резинку на продажу принадлежит американцу Джону Куртису. В 1848 году он произвел первую порцию из сосновой смолы  у себя дома. Позже Куртис стал добавлять в свои изделия парафиновые ароматизаторы и решил открыть промышленное производство жевательной резинки.

Постепенно производство расширялось, но продажи были низкими из-за наличия в резинках примесей, которые трудно было удалить из смолы.

Новую жизнь «жвачка», уже на основе каучука, получила в 1869 году, благодаря изобретателю Томасу Адамсу. Несколькими годами позже, в    1871-м, Адамс изобрел и запатентовал машину для ее автоматического производства, и тогда же он придумал добавлять экстракт лакричника для улучшения ее вкуса и увеличения продаж.

Людям изобретение понравилось, что и дало толчок к началу серийного производства жевательной резинки.  

В СССР импортная жевательная резинка являлась предметом настоящего  культа среди детей и подростков, так как внутри страны она долгое время не производилась.

Советские аналоги уступали импортным по возможности их надувания и по красочному оформлению упаковки. В начале 1990-х годов фантики от «жвачек» и особенно «вкладыши» стали выступать объектом коллекционирования и предметом азартных игр среди школьников.

Специалисты отмечают, что если на «заре» изобретения жевательной резинки в ее основу шло только натуральное сырье – латекс - млечный сок каучуконосных растений, то сегодня  на потребительском рынке   натуральной основы практически нет.

Прогресс химической промышленности привел к удешевлению сырья и к применению химически синтезированных полимеров. При этом наиболее опасным в его составе является стирол - бесцветная жидкость, производная бензола.

Несмотря на массированную рекламу, даже стоматологи относятся к жевательной резинке без особого восторга. Да, она действительно освежает дыхание, но ее трудно назвать средством гигиены полости рта.

Научные данные о положительном влиянии жевательной резинки на состояние зубов касаются только малочисленного ассортимента продукции с фторидами. Да и жевать ее рекомендуется не более трех раз в день по три минуты.

При длительном использовании жвачки происходит избыточное выделение и желудочного сока, а поскольку пища не поступает в желудок, это может причинить вред его слизистой оболочке. Если в зубах пломбы, то постоянное пользование жвачкой может привести к их разрушению.  

Несмотря не все минусы, эксперты прогнозируют блестящее будущее у жевательной резинки. Уже сегодня выпускаются жевательные резинки с инновационными характеристиками и вкусами:

Энергетическая  

Энергетическую жевательную резинку, обогащенную таурином, гуараной и витаминами группы В разработала фирма Fortitech. Считают, что такая жвачка может быть привлекательной на рынке для тех, кому за 50, а также для более юных потребителей.

Жвачка с парфюмом.

Французская фирма Swallowable Parfum намерена представить косметические капсулы, которые во время потоотделения через кожу выделяют модули аромата, оставляя крошечные капли, испускающие приятный запах.  

Жвачка - антистрах

Содержит активное вещество, выполняющее определенную функцию для организма человека и полезного для его здоровья.

Жвачка, обладающая бактерицидным эффектом.

Ее рекомендуют жевать при зубной боли, стоматите и даже при ангине.

Жвачка, улучшающая память.

Над рецептурой необычной жвачки, которая должна была улучшать память, будущий иммунолог Метт Дэвидсон работал на протяжении нескольких лет. В итоговый состав ингредиентов вошли розмарин, мята, вытяжка из индийской травы бакопа, гуарана и еще несколько наименований экзотических растений. Результат оправдал ожидания. В 2007 году Think Gum была запущена в широкое производство. Исследования показали, что умственная жевательная резинка способна улучшать память на 25%!

Жвачка со вкусом абсента 

Выпуск жвачки со вкусами продуктов питания и напитков несколько лет назад наладила американская компания Archie McPhee. Помимо жевательной резинки со вкусом абсента или фуа-гра, в продаже появились жвачки со вкусом бекона, индейки, тыквы и даже таких напитков, как рассол, гоголь-моголь и др.

Острая жвачка со вкусом васаби. 

Необычный для жвачки ингредиент выбран неслучайно. Все дело в том, что васаби обладает бактерицидными свойствами, тем самым препятствуя развитию кариеса. Всего один ярко-зеленый шарик жвачки несет мощный «заряд» острого вкуса, от которого кидает в жар.

Разработчикам испанской стартап-компании WUG Functional Gums из Кордовы удалось создать концептуальную разновидность жевательной резинки, которая, среди прочего, способна увеличивать степень загара, снимать похмельный синдром и даже повышать сексуальное влечение.

Идея о создании концептуальной жевательной резинки пришла в голову основателю стартапа Х. Рохано после знакомства с будущим родственником – пилотом. Тот поведал ему о том, что на заданиях военные из армии США используют жевательную резинку с кофеином, поскольку в такой форме он довольно быстро усваивается организмом.

Рохано решил встать на путь экспериментаторства. Первые опытные образцы жевательной резинки оказались откровенно отвратительными на вкус, поэтому им пришлось изрядно потрудиться в этом направлении.  

Одной из самых последних разработок стала жевательная резинка, помогающая бороться с артритом.

В настоящий момент жевательные резинки WUG Functional Gums успешно торгуются более чем в 7 тысячах аптек, располагающихся по всей территории Испании. Наряду с этим, жвачка WUG поставляется на итальянский, греческий и португальский потребительские рынки.  

По словам Рохано, главным преимуществом приема действующих веществ с помощью жевательной резинки является то, что для этого не нужно использовать воду, а нужный потребителю эффект достигается практически мгновенно.  

Рохано искренне убежден в том, что его жевательные резинки впереди ждет большое будущее, поскольку, по сути, речь идет о продвижении на рынке абсолютно новой концепции.

Теги:
Тролль – это звучит гордо! Далее в рубрике Тролль – это звучит гордо!Оппозиционеры и украинские журналисты обвинили троллей в пропаганде

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО