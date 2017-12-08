Дело Улюкаева. Два миллиона, как два пальца!

За 62-летнего изрядно исхудавшего на казенных хлебах человека в серой рубашке и сером пуловере, который предстал перед судом вчера, в день произнесения им последнего перед приговором слова, переживали 86-летний папа и 85-летняя мама, а еще двое детей 12-ти и 7-ми лет отроду.

Рискну предположить, что граждане Российской Федерации, довольные грядущей посадкой взяточника и коррупционера такого ранга, в большинстве своем не переживали. Да и стоило ли? Давайте разбираться.

Гражданина, упомянутого выше, зовут Алексей Валентинович Улюкаев. До 16 ноября 2016 года он работал министром экономического развития Российской Федерации. 14 ноября этого же года чиновника задержали по подозрению в получении взятки сотрудники ФСБ, а вчера прокурор предложил суду лишить Алексея Валентиновича всех наград, регалий и званий, оштрафовать на 500 млн, а затем отправить бывшего чиновника в колонию строгого режима на 10 лет.

Адвокат настаивал на том, что Улюкаев стал жертвой чудовищной провокации, и говорил что клиента надо оправдать.

Сам обвиняемый покаялся в том, что любил принимать подарки, а также дарить их от присущей ему душевной широты, выразил надежду на то, что суд оставит его вместе с родными ему людьми и… поздравил всех с Новым годом.

В оперативной разработке Алексей Улюкаев был, как минимум, с лета 2016 года. Иные источники сообщают, что ФСБ работало по Улюкаеву целый год вплоть до момента задержания.

Давайте вспомним, что происходило в этот год, когда Улюкаев был «под колпаком»?

В феврале 2016 году Правительство Российской Федерации, действующее в рамках реализации плана по частичной приватизации госактивов в целях пополнения казны, объявило о продаже 50,1% акций «Башнефти» – третьей по величине нефтяной компании России после «ЛУКОЙЛА» и «Роснефти».

Как писал РБК, у «Башнефти» на конец 2015 года было 2,324 миллиарда баррелей доказанных запасов нефти.

Интерес к приобретению «Башнефти» проявляли «Лукойл», Независимая нефтегазовая компания Эдуарда Худайнатова и другие потенциальные приобретатели.

Изначально «Роснефть» демонстративно не интересовалась «Башнефтью». Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев округлял глаза, недоумевая, почему одна государственная «контора» должна в рамках, заметьте, приватизации, а не национализации, приобретать другую?

Уже в июле ситуация изменилась, и Леонтьев сообщил РБК об изучении активов и получении «Роснефти» от правительственного агента предложения купить 50,1% акций.

Члены правительства, как бы, прикрывая дверь для несущей печать российской государственности «Роснефти», оставляли для нее же «лазейку», словно намекая на то, что сделка возможна.

Так, например, в интервью радиостанции «Бизнес FM» первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Игорь Шувалов говорил, что покупка государственной компанией – это, конечно, «не есть хорошо», но тут же отмечал: «Мы ведь не можем рассуждать так: раз государственная, нечего лезть, а если частная, — то весьма хорошо!».

В каком положении оказались потенциальные частные приобретатели – упомянутые выше ННК или «Лукойл», с которым «Башнефть» совместно разрабатывала богатейшие нефтяные месторождения имени Требса и Титова?

Первым было отказано. А в адрес «Лукойла», третьей в мире по величине частной нефтяной компании, как сообщал, опять-таки, РБК, даже не прислали предложение о покупке. При этом правительственный агент «ВТБ-Капитал» никак не комментировал ситуацию.

С точки зрения закона приобретение «Башнефти» структурой Сечина выглядело, действительно, как минимум, двояко. В открытых источниках имеется информация о том, что российское государство владеет всего лишь одной акцией в «Роснефти», но контрольный пакет компании принадлежит государственной структуре — АО «Роснефтегаз».

При этом закон прямо запрещает принимать участие в приватизации компаниям, которые имеет «державную» долю в своем уставном капитале свыше 25%. А что насчет косвенного государственного участия, с которым мы имеем дело, когда речь заходит о «Роснефти»?

Закон прямо не возбраняет заключение такой сделки. Однако вопросы со стороны Федеральной антимонопольной службы выглядели бы в данной ситуации вполне обоснованными.

И вот здесь начинается знакомая россиянам филигранная игра, в которой не просто уважительное, а священническое (и при этом, весьма циничное, когда речь идет о реальных деньгах и реальной власти) отношение к законодательству идет рука об руку с не менее виртуозным исполнением старинной русской заповеди «Закон, что дышло! Как повернул, так и вышло».

С одной стороны правительственный агент «ВТБ Капитал», минуя частных «купцов», делал откровенную подачу Игорю Сечину, увенчавшуюся исторической бильярдной партией на саммите БРИКС в Гоа с Андреем Костиным, президентом-председателем правления ВТБ.

С другой ситуация давала широчайший простор для звучавших не менее года критических высказываний членами кабинета министров персональных оценочных суждений, препятствовавших совершению сделки с «Роснефтью».

Было дело: правительство и вовсе хотело отложить продажу в связи со вдруг откуда ни возьмись появившимся обращением руководства Башкирии, значимость которого вдруг оказалась безусловной, и нежеланием правительственного аппарата «продавать «Башнефть» на низком рынке».

И тут надо отдать должное Сечину. Один из самых могущественных людей в России долго терпел «торпедирование», как оказалось, более чем интересной для него сделки. Он сдержанно взирал на людей с министерскими портфелями, хор которых возглавлял министр экономического развития Алексей Улюкаев.

К слову, Улюкаев тоже присутствовал на том самом саммите БРИКС в Гоа. И не просто присутствовал, а, если верить показаниям свидетелей, подпирал стену в бильярдном зале пока Сечин, довольный все же состоявшейся накануне (12 октября 2016 года) сделкой по приобретению «Башнефти», катал на бильярдном столе шары с банкиром Костиным.

Какой была реакция на сделку главы государства, без участия которого (секрет Полишинеля) не проходит ни одно важное событие в стране?

Скорее, отстраненной. Владимир Путин, поражающий обычно крепостью своей руки, доверил проведение сделки с «Башнефтью» кабинету министров, со стороны удивленно взирая за не всегда логичными действиями аппарата и оперативной переменой мнений многих чиновников.

Выступая на форуме «Россия зовет», президент России заявил, что «был немного удивлен участием «Роснефти» в приватизации «Башнефти», однако тут же глава государства напомнил, что – «строго говоря»! – «Роснефть» не является госкомпанией: «У государства контрольный пакет, но значительная доля в ней принадлежит иностранной компании» - сообщил президент, отметив также, что сделка с «Роснефтью», предложившей наивысшую цену, будет выгодной для бюджета Российской Федерации.

А что говорил созерцавший в Гоа бильярдную партию Улюкаев, от личных решений которого – по гамбургскому счету! – не зависело в этой сделке ровным счетом ничего (сейчас это, как мантру, повторяет его адвокат в суде).

Подчеркивая наибольшую выгодность предложения, поступившего от «Роснефти», он больше не отмечал алогичности или несуразности произошедшей приватизационной национализации либо национализирующей приватизации, а лишь заявил РБК, что сделка «…позволит сохранить целостность активов «Башнефти» и поддержит планы по приватизации пакета в 19,5% акций самой «Роснефти».

А дальше начинается остросюжетное кино.

Тремя днями позже в Гоа, по версии следствия, улучив удобный момент, Улюкаев, якобы, объяснил Сечину «на пальцах», что роль первой скрипки в процессе одобрения сделки сыграл именно он.

А затем министр экономического развития сделал неприличный коррупционный жест, по-мушкетерски возложив свои персты… нет не на руку, и даже не на лоб Игоря Ивановича, дабы осенить его крестом — на лацкан своего пиджака, который (судя по видеозаписям, был переброшен Улюкаевым через плечо).

Только самый изощренный в мире сурдопереводчик мог бы, наверное, истолковать этот жест так, как трактует его сегодня обвинение: «Сечин, если ты хочешь, чтобы в дальнейшем все запланированные тобой сделки по «прихватизационной национализации» увенчались успехом, ты должен заплатить мне 2 миллиона долларов!».

«Я тебя таким вином напою, которого ты раньше не пил», - многозначительно пообещал Улюкаеву, известному своей любовью к хорошему алкоголю, Игорь Сечин.

Игорь Сечин. Фото: rupolit.net

Алексей Улюкаев. Фото: соцсети

На то, чтобы подготовить «поляну» для Улюкаева (где ему придется задержаться надолго) у Игоря Ивановича ушел месяц.

Первым делом он обратился к генералу ФСБ Олегу Феоктистову, к тому времени возглавившему службу безопасности «Роснефти», и объяснил ему «формат аппетитов»Улюкаева.

Феоктистов написал заявление своим коллегам в ФСБ, заглянул к незнакомому инвестору и попросил у него 2 млн долларов для «оперативного эксперимента».

Остающийся по сей день неназванный «тайный инвестор», анкетные данные которого, якобы, есть в материалах дела, но так и не названы в судебном процессе, охотно согласился. Купюры были помечены специальным средством «Тушь-7» с целью максимально эффективного изобличения взяточника.

В час Х, наступивший 14 ноября 2016 года, секретарь Сечина «набрал» приемную Улюкаева, которого не оказалось на месте, с просьбой перезвонить. По другой версии, сам Улюкаев обнаружил пропущенный звонок от Сечина и перезвонил. И тот, и другой факты достаточно ярко говорят о том, что бывший министр экономического развития не звонил первым, а следовательно, как минимум, имел место элемент провокации на взятку.

Игорь Сечин. Фото: соцсети

В ходе записанного спецслужбами разговора Сечин бодро доложил министру, досиживавшему в своем кабинете последние минуты, о том, что он, дескать, «выполнил поручение» и «собрал объем», а затем Улюкаеву поступило предложение явиться для «осмотра достопримечательностей «Роснефти», отказаться от которого он не смог.

Со слов Улюкаева он воспринял слова Сечина вовсе не так, как пытаются представить это следователи и прокуроры. А именно: «Улюкаев, я выполнил данное тобой поручение и собрал для тебя 2 миллиона баксов. Приезжай, забирай!».

Слова были, якобы, восприняты Улюкаевым, как своего рода извинение Сечина по поводу того, что он не мог позвонить раньше, так как выполнял поручения... главы государства, которые, разумеется, имелись у чиновника такого ранга.

А уж то, что Сечин, получающий по данным открытых источников в одной лишь «Роснефти» 4,5 млн рублей в день будет собирать так долго несчастные $2 млн, не мог подумать не только подсудимый, но и любой здравомыслящий человек.

Улюкаев заявляет, что решил, будто Сечин собирал объем финансов, необходимых для оплаты приватизационного пакета «Башнефти» (около 710 млрд рублей или 10 млрд евро).

Никто не пытается обелить Алексея Улюкаева, но странным выглядит то, что взятка министру федерального уровня была передана по-бандитски —«наликом», вес которого достигал солидных 21 кг 950 г.

Однако главный вопрос не в этом. А вот в чем: за что было платить Улюкаеву 2 млн долларов? Ведь сделка по продаже «Башнефти» состоялась месяцем ранее. И благословил ее не кто-то, а слегка «удивленный» президент России.

Быть может, за одобрение Улюкаевым последующих сделок?

Даже если мы живем в стране, где по традиции чересчур искусно камуфлируются интересы определенных лиц, то неужели не очевидно, что в России решает и еще, как минимум шесть лет, будет все решать один человек?

И с этим человеком у Сечина не просто хорошие, а доверительные отношения.

14 ноября 2017 года Сечин почему-то вышел на улицу к приехавшему Улюкаеву, что выглядит весьма странно для руководителя его ранга. Из показаний подсудимого следует, что одет глава «Роснефти» был по-простецки – в свитер и куртку.

Принятую от него сумку Улюкаев сразу поставил в багажник машины, с его слов, полагая, что там то самое вино, напоить которым «под завязку» обещал в Гоа Сечин.

После этого оба фигуранта с неотвратимостью грядущего уголовного дела пошли пить чай. Разговор длился недолго. Сечин быстро свернул его. И обзора достопримечательностей «Роснефти» не состоялось. После этого удивленного Алексея Валентиновича «приняли» вежливые и приятные во всех отношениях люди из ФСБ.

Алексей Улюкаев. Фото: censoru.net

При ближнем рассмотрении ситуация вызывает множество вопросов, главный из которых: с какой целью была устроена провокация в отношении, конечно же, небезупречного министра экономического развития, принесшего вчера людям извинения за свою любовь к «подношениям» и за пагубную привычку «заносить дары» другим?

Так, к примеру, оказавшийся почему-то свидетелем, а не потерпевшим, Игорь Сечин не соизволил посетить судебное заседание даже после 4-го приглашения. Причина? «Не согласовал графики!». В речах обвинения больше эмоциональности и метафор, чем фактов.

Прокомментировать сложившуюся ситуации «Русская Планета» попросила Тимура Хутова, руководителя уголовного департамента юридической фирмы «BMS Law Firm»

«Русская Планета»: Тимур Русланович, прокурор считает вину Улюкаева полностью доказанной. Как выглядит ситуация с вашей точки зрения?

Тимур Хутов (ТХ): В деле Улюкаева много слабых мест, особенно это касается возможной провокации взятки. Эта версия особо не проверялась, хотя при аналогичных обстоятельствах ранее признавалась именно провокация, а не взятка.

РП: Почему речь обвинителей отличает экспрессия и подчеркнутая эмоциональность?

ТХ: Дело громкое, поэтому выступления участников процесса носят эмоциональный характер, но это никак не повлияет на решение суда.

РП: Насколько допустимо, с точки зрения права, отсутствие письменных показаний главного потерпевшего, перекочевавшего почему-то в разряд свидетелей - Игоря Сечина и, собственно, отсутствие его самого в процессе?

ТХ: Невозможность допросить Сечина, показания которого практически лежат в основе обвинения, – это еще один слабый момент в данном процессе. Законодательство допускает отсутствие свидетеля и оглашение его ранее данных показаний, однако, в исключительных случаях. Здесь же было скорее нежелание являться в суд. На этом сделает акцент ЕСПЧ, если Улюкаев будет в него обращаться. ЕСПЧ рассматривает отсутствие ключевых свидетелей стороны обвинения (при отсутствии исключительных обстоятельств) как нарушение права на защиту.

РП: Может ли с точки зрения закона оставаться неназванным «неведомый спонсор», одолживший 2 млн долларов для оперативного эксперимента?

ТХ: Обычно «спонсоры», которые дают деньги на оперативный эксперимент, устанавливаются судом, так как важно узнать происхождение денег. Однако для вынесения приговора это обстоятельство не является ключевым! На этот момент может обратить внимание как апелляция, так и ЕСПЧ, однако вряд ли это станет существенным основанием для отмены решения.

РП: Каковы Ваши прогнозы на приговор, который вынесут бывшему министру?

ТХ: Скорее всего, суд вынесет обвинительный приговор, который не будет сильно отличаться от наказания, запрошенного обвинением.

РП: Спасибо за ваши ответы.

Финал истории бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева близок. 15 декабря судья Замоскворецкого районного суда Москвы вынесет приговор.

Но каким бы он ни был, озвученная история оставляет бесконечное множество вопросов. А зачем, на самом деле, потребовалась публичная порка Улюкаева мы узнаем не скоро.

И узнаем ли?

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