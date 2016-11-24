Деградация демократии

«Если такое решение принято - это говорит о том, что мы наблюдаем очевидную деградацию, в политическом смысле этого слова, представления о демократии в западном обществе, в данном случае – на уровне Европарламента», - прокомментировал президент России Владимир Путин решение Европарламента противодействовать пропаганде из России. «Нас все пытаются учить демократии, и мы от этих учителей слышали, что самый порочный способ вести дела с оппонентами – это что-то запрещать, и это не соответствует принципам демократии. А лучшим способом является ведение дискуссии и представление своих ярких, убедительных аргументов в защиту своей точки зрения», - добавил президент, выступая перед журналистами.

Россия примет ответные меры, в случае, если дойдет дело до реальной цензуры и запрета российских СМИ на территории Евросоюза. Об этом заявил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Вслед за официальным представителем госдепа Джоном Кирби, делящим журналистов "на своих и чужих", европарламентарии поспешили обвинить Россию во всех смертных грехах, "враждебной пропаганде" и даже приравнять противодействие Москве к борьбе с "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая организация – прим. РП)", - считает Слуцкий. По его словам, подобное отношение похоже на «агонию западных политиков, держащихся на плаву только за счет ярого антагонизма в отношении России. При этом они откровенно попирают главный принцип демократии - свободу слова», - добавил парламентарий.

Несмотря на жаркие споры, вчера Европарламент принял резолюцию о «противодействии пропаганде третьих сторон», «за» проголосовало 304 депутата, «против» – 179, еще 208 – воздержались. Резолюция подана парламентарием из Польши, Анной Фотыга. В документе говорится, что Россия ведет враждебную пропаганду в отношении Евросоюза, сродни тому, как это делает «Исламское государство». По мнению авторов документа, правительство России ставит цель ослабить и расколоть Евросоюз, используя для этого широкий спектр средств и инструментов. Например, спонсирует европейскую оппозицию, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества.

Главным же инструментом парламентарии сочли информационную угрозу – в лице, конечно же, телеканала RT (бывшая Russia Today), а также информационного агентства Sputnik. Кроме того, подобной деятельностью занимается подразделение МИД РФ «Россотрудничество» и фонд «Русский мир».

Прямого призыва закрыть доступ российским СМИ на европейский рынок в документе не содержится – формулировки слишком общие и расплывчатые, однако в резолюции есть призыв к странам ЕС разработать «конкретные юридические инициативы для того, чтобы стать более эффективными и ответственными в решении проблемы дезинформации и пропаганды». Впрочем, сама по себе резолюция также не является обязательной, а лишь рекомендательной. Однако этого может оказаться вполне достаточно, учитывая общий градус истерии по отношению к России.

Российское информационное агентство и радио Sputnik отреагировало на резолюцию и разослало в ведущие международные организации письмо с просьбой остановить наступление на свободу слова. Письмо за подписью главного редактора агентства Маргариты Симоньян было направлено в том числе ООН, ЮНЕСКО и в «Репортеры без границ».

«Резолюция является прямым нарушением свободы СМИ и прав человека. В этой связи мы обратились в ряд европейских и американских организаций, таких как ООН, ЮНЕСКО, ОБСЕ, "Репортеры без границ", и к многочисленным медиагруппам и профсоюзам с призывом проявить солидарность и выступить против этой вопиющей дискриминации и цензуры», сообщили в агентстве.

Правящие элиты в Европе и в США давно обеспокоены «растущей угрозой» со стороны российских СМИ. При этом сами европейские СМИ действуют в лучших традициях геббельсовской пропаганды и пишут о нашей стране настолько чудовищную ложь, что люди в нее охотно верят.

По мнению доцента МГУ им. М. В. Ломоносова Марины Янгляевой, высказанном «Русской Планете», современная журналистика близка интересам геополитических элит. Этот тезис разрабатывал в середине 1990-х годов покойный ныне шведский профессор Ян Экекранц.

«Постцаризм, посткоммунизм — новости из России такие же, как и сто лет назад. Налицо застывший журналистский дискурс», — так он говорил. Пропагандистская машина западных стран работает слаженно. У журналистов по-прежнему сильно чувство самоцензуры. Зачем кому-то выбиваться из общего коллектива, публиковать то, что пойдет вразрез с существующим мнением в профессиональной среде?» - говорит Янгляева.

Самыми русофобскими СМИ в Европе считаются ведущие СМИ Германии и Великобритании, а также польские издания. Не отстают и французские – например, Le Figaro и Le Monde. В СМИ других стран исследователи фиксируют снижение антироссийской риторики – в Италии, Испании, той же Франции, но до полного «выздоровления» еще далеко.

Возможно, это и объясняет успех телеканала RT в западном медиапространстве. Позиция западных СМИ, как правило, близка позиции правительства соответствующего западного государства, особенно в сфере внешней политики, информационное поле крайне однородно, а RT подает новости и события под другим углом, предлагает свежий взгляд на мир, часто говорит о том, о чем не говорят в эфирах центральных каналов и в передовицах официальных газет – то есть, выступает своего рода оппозиционным, альтернативным источником информации. Поэтому нет ничего удивительного в том, что не только русскоязычные жители западных стран, но и сами европейцы и американцы все чаще предпочитают бело-зеленую кнопку RT.

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