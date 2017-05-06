Деды не воевали

За последние несколько лет мы, к сожалению, привыкли к тому, что накануне 9 мая обязательно случится пара-тройка скандалов, омрачающих праздник Победы. То вечные стоны, что трупами закидали, то рассуждения в духе «пили бы Баварское», то неприятная шумиха вокруг георгиевских ленточек и акции «Бессмертный полк». В этом году неприятный сюрприз преподнес Таджикистан: там шествие «Бессмертного полка» и вовсе отменили.

Мэрия Душанбе сообщила, что причиной отмены шествия стали исключительно вопросы безопасности. «В столичном Парке Победы пройдут праздничные мероприятия, в том числе Парад, поэтому все силы органов безопасности будут сосредоточены там», - сообщили власти. В прошлом году, кстати, препятствий для акции не было никаких, люди спокойно собрались с портретами родственников, воевавших в Великую отечественную войну, на площади Победы.

Государственное национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар» распространило сообщение, в котором объяснило причины отмены акции непрекращающейся войной в Афганистане, близ границ с Таджикистаном. К тому же, нормы ислама – цитата – запрещают выходить на улицу с изображениями погибших людей.

«Президентом страны утверждены план мероприятий и сценарий проведения военного парада», - говорится в сообщении. «Однако по поводу акции «Бессмертный полк» ничего не предпринято, поскольку она является инициативой отдельных неправительственных организаций. Просим некоторых «друзей» сначала правильно прояснить ситуацию, связанную с акцией, а затем принять решение о ее агитации. В любой стране политические и культурные мероприятия проводятся в рамках ее действующего законодательства».

Кстати, в соседнем Узбекистане власти уже второй год запрещают шествие «Бессмертный полк», не отказываясь при этом от празднования дня Победы как такового. Мол, «сложная политическая обстановка в мире» - потому не нужно нам никакого шествия. Венки положить к могилам – это пожалуйста, но не более того.

Сложно однозначно сказать, чем руководствуются власти бывших союзных республик, отменяя у себя акцию, которая была создана, что называется, «снизу», а не навязана из кремлевских кабинетов. «Бессмертный полк» изначально – общественная инициатива, попытка молодых поколений выразить свое почтение воевавшим за свободу предкам. В этом году акция пройдет уже в пятый раз, за время своего существования «Бессмертный полк» расширил свою географию практически по всему миру. Иначе и быть не может: слишком много жизней было отдано за ту Победу.

Желание жителей Узбекистана и Таджикистана присоединиться к акции совершенно искренне. На полях Великой отечественной воевали свыше 1,4 миллиона жителей Узбекистана, 400 тысяч не вернулись домой. В Таджикистане на фронт отправились свыше 250 тысяч человек, 90 тысяч из них – погибли. И, несмотря на сложное отношение к таджикам и узбекам у нас в России, по большей части из-за бесконтрольной миграции из этих республик, русские все еще помнят, кто сражался с ними плечом к плечу. Отрадно, что это помнят и в самих республиках. Только вот официальные власти, кажется, поскорее хотят забыть обо всем, что хоть как-то напоминает о советском прошлом. И пусть пока День Победы не превратился в запрещенный праздник, как это произошло на Украине, а речь идет всего лишь об одной акции - обольщаться не стоит: курс взят.



Не далее, как в прошлом году, указом президента России Владимира Путина Узбекистану был списан долг в размере 865 миллионов долларов. ВВП бывших советских республик, в значительной степени зависящий от переводов мигрантов с территории России, тоже можно назвать помощью. Про последствия неконтролируемой миграции для нашей страны и говорить нечего: на визовый режим с бывшими «братскими» республиками и надеяться не приходится, а любые призывы хоть как-то привести в порядок отношения с бывшими советскими окраинами неизбежно утыкаются в то самое «деды воевали». Что ж, в отмене шествия «Бессмертного полка» есть один плюс: скоро этого аргумента не останется.

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