Дайте волю своему великодушию!

Когда закончится этот чертов год? Такая фраза под конец 2016-го на устах немалого числа наших сограждан. В уходящем году наша страна сильнее, чем в предыдущие годы, ощутила последствия кризиса, который стал следствием санкций и чрезвычайной зависимости от волатильного нефтяного рынка. Сотни тысяч граждан потеряли работу, а миллионам, которые усидели на своих местах, начальство сократило зарплату.

Жить стало тяжелее и не веселее. В 2016 году отступила первая эйфория от присоединения Крыма и успехов военной операции в Сирии. Остроумие Путина, дипломатические кульбиты МИД РФ, рапорты Минобороны об успешной модернизации армии и ударах по бородачам радовали нас уже значительно меньше, а проблемы с Украиной и США отошли на второй план.

Время перемен

Российское общество сделало стратегический разворот в сторону блолее насущных «внутренних» дел, и теперь руководство РФ не может, как прежде, легко оттенять провалы в социально-экономической сфере победами на внешнем фронте.

В 2015 году была надежда на скорый рост нефтяных котировок, восстановление ВВП и национальной валюты. Мы думали, что будем продолжать получать свои и без того небольшие зарплаты, стабильно выплачивать кредиты и немного откладывать, держа в уме пресловутый «черный день».

Человек по своей натуре вообще консервативен. Он всегда очень быстро привыкает к хорошему, в частности, и с большим трудом отвыкает, когда лишается прежнего уровня комфорта.

В 2015-м году мы по инерции тратили не меньше, чем в 2014-м и в наших душах теплела наивная вера в то, что следующий год уж точно будет лучше. 2016-й год похоронил эту иллюзию и, как метко выразился Путин, в том самом 2015-м, мы не знаем какая у нас сейчас полоса.

В 2017-м году Россия вступает в эпоху, где не будет легких денег; где придется больше работать, чтобы поддерживать достойный уровень жизни; эпоху, где мы будем больше экономить и меньше отдыхать; эпоху, где успех будет требовать сумасшедшего риска и колоссальной концентрации ресурсов.

Однако все это не означает, что в Новом году удача не будет сопутствовать смелым, умным и трудолюбивым людям. Просто для достижения успеха придется прикладывать больше усилий, научиться переносить моральные и физические перегрузки. Мужчины будут реже бывать дома, а неработающие жены будут вынуждены искать возможности для пополнения семейного бюджета и сократят время, которое уделяли детям и домашним хлопотам.

Каждый член российской семьи сделает или уже сделал свой непростой моральный выбор, который, если не сбавлять темп, непременно станет фундаментом для рывка вперед. Сытые 2000-е годы несколько изнежили русского человека, но не убили существующую, наверное, на генетическом уровне программу выживания в самых тяжелых условиях.

Однако не стоит излишне драматизировать ситуацию. Для среднего класса крупных городов проблема пока сводится к невозможности приобрести новую машину и недорого отдохнуть в Европе. Это, господа буржуа, запросы, а не насущные потребности.

Для бедных слоев российского общества, а их доля составляет примерно 70%, материальный вопрос сводится к сложностям в оплате квартплаты, детского садика, школы, покупке одежды и еды приемлемого качества. Подавляющее большинство наших граждан не знает вкуса хорошего сыра и вина, не бывало за границей и привыкло отдыхать на Черном море или на берегу протекающей неподалеку реки.

Учитесь получать удовольствие

«Русская планета» вместе со своими читателями с надеждой входит в новый 2017-й год. В ушедшем году вместе со всей страной наше издание проходило непростой, но интересный процесс адаптации к новым экономическим реалиям. И високосный год показал нам, что меняющиеся внешние условия являются не катастрофой, а толчком (или неприятным пинком) к трансформации.

Настало время серьезных перемен, которые будут прологом к белым полосам в нашей стране. Для этого придется принимать сложные и нестандартные решения, терпеть горечь поражений и копить силы на реванш.

Но все же не стоит поднимать бокалы в Новый год только лишь за деньги, новую работу или машину. В нашей суетной жизни должно быть место вечным ценностям, и Новый года нужен, чтобы об этом не забывать. Погоня за деньгами не имеет смысла, если человек не стремится завести семью, помочь родным, близким, друзьям или человеку, оказавшемуся тяжелой ситуации.

Иначе материальные блага неизбежно развращают человека, и он начинает плыть по течению жизни подобно кораблю без капитана. Важнейшая потребность человека — желание делиться. Поэтому не бойтесь делиться в Новом году с теми, кто вам дорог или стал неожиданно близок. Ресурсы, которые вы вкладываете, обязательно вернутся к вам.

Дайте волю своему великодушию и не замыкайтесь на финансовых проблемах. Находите время для семьи и общения с теми, кто волею судьбы проживает за сотни и тысячи километров от вас или же в соседнем районе. В памяти останутся не рабочие будни, окрики шефа и количество денег на банковской карте, а эмоции, которые вы испытываете здесь и сейчас по самым разным поводам.

Не держите ни на кого зла и учитесь получать удовольствие от всего того, что вас окружает. Не слушайте тех, кто призывает вас отложить личные планы до «лучших времен» или говорит, что вы якобы не готовы к тому, чего очень хотите. Беспардонные и бессмысленные предупреждения можно услышать даже от тех, кем мы сильно дорожим.

Несмотря на мрачные прогнозы, психологические и материальные преграды, идите к своей заветной цели: создавайте семьи, рожайте детей, открывайте и расширяйте бизнес, ищете новую работу, не бойтесь переездов и смены обстановки. Преодоление испытаний порождает движение, а оно, как ни банально это звучит, означает жизнь. Не стойте на месте! Привыкайте довольствоваться тем, что есть, но всегда стремитесь к чему-то большему!

С Новым годом и Рождеством, наши дорогие читатели!

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