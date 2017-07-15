Дайте две!
РИА Новости / Руслан Кривобок

РИА Новости / Руслан Кривобок

Красноярские чиновники подняли себе зарплаты в два раза

Красноярские депутаты, поднявшие себе зарплаты в два раза, прославились на всю страну. Отговорки в духе «я что-то нажал и не знал, за что голосовал» не прокатили: делом заинтересовалась прокуратура, а общество тем временем ударилось в жаркие споры: сколько должен получать власть имущий в России?

Как уверяют сами депутаты Заксобрания Красноярского края, на итоговую зарплату принятый ими закон не особенно-то и влиял: речь шла о поправках, которые меняли порядок начисления премий и доплат, но только в случае, если деньги на это закладывались в бюджет края. Однако, как подсчитали в местных СМИ, на деле выходило, что легким движением руки зарплаты повысились в два раза, почти до 200 тысяч рублей. Щедрый получился подарок к осени от депутатов самим себе. Голосование проводилось в последнюю сессию перед летними каникулами Заксобрания.

«Законопроект вообще касался исчисления стажа службы, по нему было заключение Счётной палаты, что он денег не требует, он прошёл комитет. А оказывается, на сессии два депутата-единоросса внесли новую редакцию, никому об этом не сказали. Мы проголосовали, не зная этого нюанса, что там появились какие-то коэффициенты. Правда для многих вскрылась через неделю… взяли один текст и подменили на другой», - посетовал депутат Законодательного собрания Красноярского края Александр Глисков в эфире «7 канала».

Выяснилось также, что столь щедрое увеличение зарплат чиновникам изначально подавалось как… повышение зарплат госслужащим. Под ними, кстати, подразумевались врачи, учителя, библиотекари. Постойте-ка, мы же тоже госслужащие! – смекнули депутаты и подняли зарплаты себе любимым. А врачи и библиотекари – ну, что поделать.

Еще один депутат, Иван Серебряков, рассказал, что не голосовал за данное решение, поскольку уже ушел с совещания, а законопроект обсуждали в самом конце – когда ничего важного обычно не происходит. При этом решение было принято, как не трудно догадаться, единогласно, и уже подписано губернатором края Виктор Толоконским.


«Депутат, безусловно, должен получать гораздо больше, чем учитель, врач или представители иных профессий, потому что его работа более ответственная и требующая более высокой квалификации», - вступился за коллег первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Александров.

Именно от результатов работы депутатов зависит положение врачей, учителей, а также пациентов больниц и школьников, считает сенатор. При этом в среднем по больнице, то есть, по Красноярскому краю, учитель получает 36,1 тысячу рублей. А зарплаты местных депутатов были около 100 тысяч рублей. Средняя же зарплата по России у чиновников – 116 тысяч рублей. Как депутаты заксобрания Красноярского края жили на эти деньги – мы себе даже не представляем!

Конечно, госслужащие всех мастей – учителя, чиновники, врачи, и в особенности, обличенные властью - судьи, прокуроры, полицейские, должны получать достойную оплату за свой труд, чтобы не было соблазна этой самой властью в финансовых интересах воспользоваться. Если полицейский получает 20 тысяч рублей, не удивляйтесь, что рано или поздно в нем проснется жажда денег. Да и депутата «купить» намного проще, если у него в холодильнике мышь повесилась.

С другой стороны, планомерное повышение уровня заработной платы госслужащим происходит явно непропорционально – врачам и учителям зарплаты в таких масштабах не увеличивают. Да и количество дорогих часов на руках чиновников даже самого мелкого пошиба снижаться как-то не особенно спешит.

Дело не в том, сколько у депутатов денег. А в том, что для них деньги – и есть главная цель. Именно оттуда и растут корни у тяги к показному богатству. Понты кажутся сегодня чем-то из эпохи 90-х. Человек второго десятилетия XXI века смотрит на бриллиантовые запонки и безвкусные и дорогие люстры а-ля Версаль как на архаичное явление, в особенности, если перед глазами есть пример миллиардера Стива Джобса, не вылезавшего из простой черной толстовки, джинсов и кроссовок. Все же, в этом отношении простые люди, населяющие Россию, сильно ушли вперед по сравнению с элитами, сознание которых так и осталось в последнем десятилетии прошлого века.

Пушкин для богатых Далее в рубрике Пушкин для богатыхАукционный дом «Литфонд» выставил на торги бесценные книги русских классиков

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО