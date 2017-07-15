Дайте две!

Красноярские депутаты, поднявшие себе зарплаты в два раза, прославились на всю страну. Отговорки в духе «я что-то нажал и не знал, за что голосовал» не прокатили: делом заинтересовалась прокуратура, а общество тем временем ударилось в жаркие споры: сколько должен получать власть имущий в России?

Как уверяют сами депутаты Заксобрания Красноярского края, на итоговую зарплату принятый ими закон не особенно-то и влиял: речь шла о поправках, которые меняли порядок начисления премий и доплат, но только в случае, если деньги на это закладывались в бюджет края. Однако, как подсчитали в местных СМИ, на деле выходило, что легким движением руки зарплаты повысились в два раза, почти до 200 тысяч рублей. Щедрый получился подарок к осени от депутатов самим себе. Голосование проводилось в последнюю сессию перед летними каникулами Заксобрания.

«Законопроект вообще касался исчисления стажа службы, по нему было заключение Счётной палаты, что он денег не требует, он прошёл комитет. А оказывается, на сессии два депутата-единоросса внесли новую редакцию, никому об этом не сказали. Мы проголосовали, не зная этого нюанса, что там появились какие-то коэффициенты. Правда для многих вскрылась через неделю… взяли один текст и подменили на другой», - посетовал депутат Законодательного собрания Красноярского края Александр Глисков в эфире «7 канала».

Выяснилось также, что столь щедрое увеличение зарплат чиновникам изначально подавалось как… повышение зарплат госслужащим. Под ними, кстати, подразумевались врачи, учителя, библиотекари. Постойте-ка, мы же тоже госслужащие! – смекнули депутаты и подняли зарплаты себе любимым. А врачи и библиотекари – ну, что поделать.

Еще один депутат, Иван Серебряков, рассказал, что не голосовал за данное решение, поскольку уже ушел с совещания, а законопроект обсуждали в самом конце – когда ничего важного обычно не происходит. При этом решение было принято, как не трудно догадаться, единогласно, и уже подписано губернатором края Виктор Толоконским.



«Депутат, безусловно, должен получать гораздо больше, чем учитель, врач или представители иных профессий, потому что его работа более ответственная и требующая более высокой квалификации», - вступился за коллег первый замглавы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Алексей Александров.

Именно от результатов работы депутатов зависит положение врачей, учителей, а также пациентов больниц и школьников, считает сенатор. При этом в среднем по больнице, то есть, по Красноярскому краю, учитель получает 36,1 тысячу рублей. А зарплаты местных депутатов были около 100 тысяч рублей. Средняя же зарплата по России у чиновников – 116 тысяч рублей. Как депутаты заксобрания Красноярского края жили на эти деньги – мы себе даже не представляем!

Конечно, госслужащие всех мастей – учителя, чиновники, врачи, и в особенности, обличенные властью - судьи, прокуроры, полицейские, должны получать достойную оплату за свой труд, чтобы не было соблазна этой самой властью в финансовых интересах воспользоваться. Если полицейский получает 20 тысяч рублей, не удивляйтесь, что рано или поздно в нем проснется жажда денег. Да и депутата «купить» намного проще, если у него в холодильнике мышь повесилась.

С другой стороны, планомерное повышение уровня заработной платы госслужащим происходит явно непропорционально – врачам и учителям зарплаты в таких масштабах не увеличивают. Да и количество дорогих часов на руках чиновников даже самого мелкого пошиба снижаться как-то не особенно спешит.

Дело не в том, сколько у депутатов денег. А в том, что для них деньги – и есть главная цель. Именно оттуда и растут корни у тяги к показному богатству. Понты кажутся сегодня чем-то из эпохи 90-х. Человек второго десятилетия XXI века смотрит на бриллиантовые запонки и безвкусные и дорогие люстры а-ля Версаль как на архаичное явление, в особенности, если перед глазами есть пример миллиардера Стива Джобса, не вылезавшего из простой черной толстовки, джинсов и кроссовок. Все же, в этом отношении простые люди, населяющие Россию, сильно ушли вперед по сравнению с элитами, сознание которых так и осталось в последнем десятилетии прошлого века.

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