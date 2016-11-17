Даниил Квят и компания Acronis открыли новый офис в Москве

Прославленный российский автогонщик, пилот команды «Формула 1»- Scuderia Toro Rosso - 22-летний Даниил Квят совместно со своим руководителем Францем Тостом принял участие в предоткрытии нового офиса IT-компании Acronis в Физтехпарке МФТИ.

Ведущий разработчик системных решений для дома и бизнеса уже в 2017-м году переедет на эту инновационную площадку, где будет совершенствовать свои высокотехнологичные разработки – причем в непосредственной близости от настоящего «банка российских интеллектуалов» – Физтеха, прославившегося во всем мире своими выпускниками. И они непременно найдут свое место в огромной и дружной компании коллег.

Руководитель «Акрониса» Сергей Белоусов раскрыл присутствующим журналистам некоторые детали сотрудничества компании с одной из ведущих команд «Формулы». История их партнерства пока недолгая, но российские разработчики уже трудятся над усовершенствованием системы хранения данных, которые команда Toro Rosso использует в своей работе.

Сергей Белоусов / фото: Роман Михеев, "Русская Планета"

«В конце ноября наши люди поедут в Фаэнцу (здесь располагается база команды – "РП"), чтобы разобраться, как использовать наш storage*, - рассказал Сергей Белоусов. - У них на сегодняшний день общий объем данных телеметрии составляет порядка 7 петабайт** и каждый год они увеличивают этот объем в среднем на 2 петабайта. Мы готовы уже сейчас предложить нашим партнерам более дешевое и при этом намного более быстрое решение.

К слову, скорость обработки массива данных, подчеркнул Белоусов, критически важное обстоятельство для всей команды. Каждая упущенная секунда во времени передачи данных может грозить всей команде потерей строчки в общем зачете и, как следствие, убытком порядка 7 миллиона долларов…

Добраться быстро на работу для тех, кто разрабатывает решения по сверхскоростной работе с данными – задача не менее важная. И ее успешно решит новый офис Акрониса. Уже скоро от «внутримкадной» Москвы до Физтехпарка можно будет домчаться по новой магистрали, которая сейчас активно достраивается. И знающий толк в высоких скоростях Даниил Квят даже нашел нужным пошутить в ответ на вопрос, сколько времени лично ему понадобилось бы на то, чтобы добраться до Физтехпарка от ближайшего метро Алтуфьево. «А за сколько нужно?», - был его ответ.

Даниил Квят / фото: Роман Михеев, "Русская Планета"

В завершении мероприятия руководство Физтехпарка подарило своим новоиспеченным резидентам компании Acronis и дорогим гостям из «Формулы» символические сувениры – кусочки оболочки шара «Мортон», на котором летом этого года знаменитый путешественник Федор Конюхов в одиночку облетел вокруг Земли. В ответ гендиректор IT-разработчика Сергей Белоусов подарил технопарку уменьшенную модель болида – симулятор.

Возможно, врученные новым «постояльцам» от руководства Физтехпарка сувениры станут для них еще и настоящими талисманами в работе над усовершенствованием системных решений. А команде Toro Rosso позволят достичь новых рекордов в соревнованиях «Формулы 1». Ведь, как известно, свой одиночный перелет Федор также совершил быстрее, чем изначально намечал – всего за 11 суток вместо изначально запланированных двух недель.

Сергей Ручьев, Франц Тост, Даниил Квят, Станислав Протасов, Сергей Белоусов / фото: Роман Михеев, "Русская Планета"

В своей гондоле Федор Конюхов передвигался, кстати, со вполне «формуловской» средней скоростью в 300 км/ч, а помимо высокотехнологичной начинки преодолевать трудности экстремального путешествия герою помогало письмо от редакции «Русской Планеты» - официального «почтальона добрых пожеланий». И пока отец Федор готовится к новым испытаниям, читатели «Русской Планеты» уже сейчас могут оставить ему свои добрые напутствия.

*storage – системное решение по хранению данных

**1 петабайт = 1015 байт

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