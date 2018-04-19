Дальний Восток – территория особая
Дальний Восток – территория особая

Наталья Похолкова раскрывает основы «сахалинского гостеприимства»

По словам и.о. начальника отдела туризма Министерства спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Натальи Пахолковой на сегодняшний день индустрия гостеприимства на острове развивается с максимальным убыстрением.

«Заметно растет мода на внутренние направления, на путешествия по родной стране. В связи с этим даже убежденные скептики начинают верить в возможность развития массового туризма» - отмечает она.

«Дальний Восток – территория особая. Так, при формировании тура на горнолыжный курорт каждый исходит из своего среднего чека. Который он готов потратить. В итоге сложилась интересная статистика – к нам едут туристы либо в составе группы друзей, либо целыми семьями.

Из общей массы туристов 30% - это дальневосточники, прибывшие из Владивостока и приморских городов, из Хабаровска, Благовещенска. Остальные туристы из других регионов России и где - то3-7 % - иностранцы. В основном останавливаются от 4 до 7 ночей. И если сумма чека на человека составляет до 35 тыс. рублей – люди выбирают проживание в хостелах либо в частном секторе. Если больше – то предпочитают гостиницы»

Наталья добавляет, что на сегодняшний день гостиниц в областной столице хватает, но если курорт будет развиваться такими темпами как за последний год, то придется расширяться.

«Мы должны идти в ногу с этим потоком. Так, в нынешнем сезоне СТК «Горный воздух» был как никогда популярен. На новогодних праздниках здесь отдохнуло более 30 тыс. человек.

А в один из дней мы побили все рекорды и прошли по посещению через 5 тыс. человек! Планируется, что новые гостиницы будут строится прямо на территории «Горного воздуха» на нижней станции. Здесь появится отель гибридного типа, где часть номеров – апартаменты, а часть – хостел.

Самое главное у наших туристов – это каталка. Поэтому люди хотят получить и доступное по расстоянию, бюджетное, но комфортное жилье. А раз есть спрос – то будет и предложение!

Надо отметить, что в этом году, с вводом новых трасс на горе Красная, общае длина горнолыжных спусков увеличится до 35 км. И по этому показателю сахалинский курорт войдет в тройку крупнейших в России!»

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