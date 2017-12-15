Crabler подружит вас со всеми

Вам не приходилось беспомощно себя чувствовать на новом месте? Например, вы только что арендовали офис в большом бизнес-центре. Вы пока не знакомы с управляющей компанией и не знаете возможности бизнес-центра, не говоря уже о соседях, и это не прибавляет Вам уверенности.

Что где найти, к кому обратиться, куда пойти? Вплоть до простейшего: заказать в офис кофе, почистить костюм, купить цветы, починить ноутбук, заказать гостевой пропуск, да много ли ещё чего может потребоваться в течение рабочего дня!

Представленное на StartUp Show’2017 мобильное приложение Crabler объединяет всё локальное сообщество в онлайн. Можно сказать, собирает его в одну кнопку на вашем смартфоне!

Благодаря Crabler в бизнес-центре, коттеджном посёлке, офисе и даже на мероприятии вы начинаете чувствовать себя, как дома.

Да, и на мероприятии тоже. Потому что у Crabler есть функция «Лица». Попробуйте познакомиться с интересными вам людьми вживую, когда так много гостей!

Да и возможности соседей по бизнес-центру, которых никто обычно не знает, часто оказываются очень и очень полезны.

Словно по мановению волшебной палочки - крибле-крабле-бумс! – Crabler в любом месте формирует для вас комфортную среду.

Когда же вы задумаете перейти на новое место, Crabler неотступно последует за вами!

Клиенты стартапа — малый локальный бизнес. Crabler позволяет за пять минут запустить своё мобильное приложение и начать продавать в режиме онлайн.

Стартап был представлен Алексеем Доценко, экс-сотрудником Яндекса, а сейчас совладельцем крупной консалтинговой компании Relocom на рынке офисной недвижимости. Команда проекта — звёздная, и состоит из выходцев крупных IT-компаний, в числе которых 1C, Mamba, Сбербанк, Яндекс и другие.

В рамках StartUpShow проект получил предложения инвестиций от большинства венчурных фондов. В начале 2018 года приложение появится в Appstore/GooglePlay маркетплейсах и начнет подключение бизнес-центров Москвы.

Своими ближайшими конкурентами команда называет китайский Wechat (900 млн. пользователей) и американский Nextdoor (220 млн. пользователей). Мировой рынок бизнес-центров команда проекта оценила в 375 миллионов долларов в год, в то время как общий рынок локальных сообществ — 36,6 миллиардов долларов и не имеет сильных глобальных игроков. Годовая выручка в 30 миллиардов долларов — цель, на которую компания намерена выйти к шестому году работы.

Потенциал рынка Crabler впечатляет. Следите за новостями проекта на сайте и Facebook.

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