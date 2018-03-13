Чрезвычайно-необычное происшествие на башнях Кремля

Каждое чрезвычайное происшествие в Москве – повод для немедленного реагирования представителей средств массовой информации.

А здесь чрезвычайно-необычное известие, что 8 марта площадь атакуют диковинные рептилии и могучие драконы, а над лобным местом висит дирижабль, не могло оставить меня равнодушным. Не посмотреть на все это изобилие собственными глазами было невозможно.

Корреспондент проекта «Умная страна» не мог остаться в стороне от происходящего и уже менее чем через час оказался в самой гуще события.

Невероятные оптические явления на Красной площади, начавшие происходить примерно в 10:15-10:20 утра, судя по активности в социальных сетях с размещением вот таких вот видео по московскому времени и вызвали небывалый восторг граждан, испытавших настоящий культурный шок.

Виртуальная экспозиция была настолько яркой и появилась так неожиданно, что заставила некоторых буквально прыгать на месте от радости.

Гуляя по площади, я наводил камеру моего телефона по разным направлениям, но так ничего и не увидел. Вскоре я заметил группу граждан разглядывающих что-то через телефон, при этом бурно смеющихся и крайне эмоциональных.

Подойдя к ним и присоединившись к просмотру через любезно предоставленный одним из ребят телефон, я и сам испытал шок и легкую дрожь в коленках, на меня, откуда не возьмись, вылетел вполне живой такой огромный огнедышащий дракон!

Чуть оправившись от шока, я огляделся по сторонам – боже как же здесь красиво! Цветные дирижабли, сердечки и странные создания летающие на одних ушках, а рядом со Спасской башней, всеми цветами радуги сверкает потрясающая виртуальная открытка с надписью «Вам, любимые!» - это поистине впечатляет!

Как оказалось, эффекты эти создаются с помощью 3D-мэппинга, благодаря технологии дополненной реальности. Об этом рассказал мне один из ребят с телефоном, представившись членом команды некоего проекта Mir X, о котором скоро заговорит весь мир. В ответ я осыпал молодого человека канонадой вопросов на большинство из которых молодой человек сказал, что пока ответить не может. Но в ближайшее время будут сделаны громкие анонсы проекта Mir X и люди получат возможность сами придумывать визуализировать и расставлять собственные объекты, где им это заблагорассудится.

Проект «Умная страна» будет следить за развитием проекта Мир Х и информировать о дальнейших событиях виртуального мира своих читателей из первых уст, а также о том, о чем наш журналист договорился с одним из учредителей проекта, который присутствовал на месте и просил пока не раскрывать себя.



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