Черные списки воздушных хулиганов легализированы

На днях Президент РФ Владимир Путин подписал пакет изменений в законодательство, связанных с составлением «черных списков» пассажиров, которые хулиганили на борту воздушного судна.

Станет ли новый закон действенной мерой по борьбе с «воздушными хулиганами»?

Неадекватное и хулиганское поведение пассажиров самолетов уже получило свой единый термин – «авиадебош». О росте таких скандальных случаев во всем мире на 17% заявила Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA).

Как показывает статистика, алкоголь или наркотики стали причиной скандалов лишь в 23%, а остальные скандалисты хулиганили на трезвую голову.

Чаще всего хулиганы оскорбляли окружающих словесно, отказывались соблюдать правила поведения на борту воздушного судна. При этом 11% дебоширов распускали руки, а также причинили ущерб самолету.

Эксперты отмечают, что поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. В частности, кодекс РФ позволит официально отказать в заключении договора перевозки перевозчику или фирме, продающей билеты, если пассажир внесен в «черный список».

Копия постановления о назначении административного наказания за «невыполнение лицом, находящимся на борту воздушного судна, законных распоряжений командира воздушного судна» подлежит направлению перевозчику, на борту воздушного судна которого было данное административное правонарушение.

«Влететь в черный список» можно за невыполнение пассажиром самолета законных распоряжений командира воздушного судна (часть четыре статьи 11.17 КоАП) или за хулиганство (статья 213 УК), или за действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств (статья 267.1 УК РФ).

Надо отметить, что перевозчик может включить хулигана в стоп - лист только на основании решения суда о наложении административного наказания.

Законом предусматривается, что авиаперевозчик должен будет в письменной форме уведомить авиадебошира как о внесении его в реестр, так и о случаях, при которых ему не может быть отказано в перелете.

А пассажир, включенный в черный список, будет иметь право обжаловать это в суде. После вступления в силу постановления о наложении административного наказания, человек будет находиться в этом списке в течение одного года.

Пустить на борт провинившегося можно будет лишь в крайних случаях. Например, если он возвращается в РФ из такого места, откуда можно выбраться только на самолете, если он подлежит выдворению или депортации из РФ в такое место, куда тоже можно добраться только на самолете. Либо должен лететь на похороны родственника. Все эти причины должны быть подтверждены документально, иначе билет продан не будет.

Тема авиадебоширов в последнее время возникает все чаще. Проблема актуальна для всех туристических маршрутов, но в первую очередь для дешевых чартерных рейсов.

Пока пресечение нарушений – тема открытая, даже не смотря на новый законопроект. Эксперты отмечают, что данная мера может стать предметом злоупотребления авиакомпаний. Да и пьяного дебошира перспектива запрета полетов вряд ли остановит. Лучше вводить материальную или даже уголовную ответственность.

В этом плане хорошим примером послужит американский опыт. Там практика работы с авиадебоширами проста.

Экипаж по связи вызывает полицию, и она «принимает» нарушителя по прибытии. Минимальный штраф – $10 тыс. Возможное наказание – до двух лет тюрьмы.

Российские юристы отмечают, что пока у нас человек может кричать и ругаться, материть всех окружающих в общественном месте и отделаться штрафом либо арестом максимум до 10 суток.

Но если он хоть немного применит физическую силу, то его действия сразу же будут квалифицированы как уголовное преступление, а за это уже грозит реальный срок.

Так, буквально на волоске от тюрьмы был Ертай Нурсеитов, устроивший на борту перебранку с женщиной с грудным ребенком. Пьяный скандал произошел в самолете рейса Анталья – Алматы. В результате самолет экстренно посадили в Актау.

Всего через два месяца на борту самолета авиакомпании «Эйр Астана» снова вспыхнул скандал. Но в отличие от предыдущей истории, в этот раз бортпроводники, наоборот, отказывались снимать с рейса пьяного мужчину, который пытался затеять драку. По рассказам очевидцев, перед вылетом самолета, пьяный мужчина едва не спровоцировал драку. Однако обслуживающий персонал отказался снять с рейса хулигана, несмотря на требования пассажиров.

В результате на протяжении всего полета люди находились в состоянии нервного напряжения, не зная, что может натворить нетрезвый мужчина.

Расследованием «хулиганства» москвича Андрея Третьякова, который избил во время полета бортпроводника, заставив пилотов Boeing-737 авиакомпании «Глобус» совершить вынужденную посадку в Новосибирске, занялась структура следственного комитета в 2013 году. Поводом стала драка на борту.

Еще одно громкое дело авиадебошира Сергея Кабалова, было широко растиражировано средствами массовой информации. Предприниматель из Саратова был признан виновным в попытке захвата самолета рейса Москва – Хургада.

Угнать пассажирский самолет пытался в свое веря и советник казахстанского представительства при ЮНЕСКО Валерий Толмачев. Инцидент произошел на борту самолета итальянской авиакомпании Alitalia. 48-летний Толмачев угрожал стюардессе, приставив к ее шее маленький перочинный ножик. Он потребовал, чтобы воздушное судно с 131 пассажирами на борту, направлявшееся из Парижа в Рим, развернулось и полетело в зону боевых действий – Триполи.

Действия экипажа были быстрыми и эффективными: четверо стюардов и некоторые пассажиры быстро повалили его на пол и посадили на место. Врач сделал ему успокоительный укол. Валерий Толмачёв был передан в руки полиции…

При инициации закона, в правительстве отметили, что любой инцидент на борту самолета, на высоте нескольких тысяч метров, может привести к самым печальным последствиям для всех пассажиров.

В таком контексте принятые поправки в федеральном законе на право авиакомпаний не продавать нарушителям билеты - абсолютно справедливы.

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