Человек, который знает больше, чем Путин

Какой только информации не найдешь об Анатолии Вассермане! Одни утверждают, что когда окончательно выйдет из строя глобальная сеть «Интернет», можно будет подключить переходник к голове Анатолия Александровича и скачать все из кэша. Некто рискнул предположить, что именно этот гений интеллектуальных игр изобрел борщ и отдых в Египте. Многие поклонники его дара искренне верят, что карманы его легендарной жилетки выходят в 4-е измерение.

Могут ли создатели игры «Интуит», в преддверии начала наших интеллектуальных интернет-баталий, приносящих ценные призы, обойти вниманием такую личность? Разумеется, нет!

Ведь именно Анатолий Вассерман — человек, не просто зарабатывающий деньги своим умом, а, по версии пользователей, «...дрессирующий хомячков, которые впоследствии возглавляют корпорации уровня «Microsoft».

Давайте рассмотрим личность Анатолия Вассермана сквозь призму тех возможностей, которые дает наша новая, но уже успешно стартовавшая социальная инициатива — игра «Интуит». Напомним, в правилах игры обозначена функция социализации и самореализации.

Так как же «самореализовался» и устроился в этом мире интеллектуал и настоящий провидец Анатолий Вассерман?

Бытует мнение о том, что тренировать интуицию и интеллект могут только люди, работающие в Российской академии наук, выпускники элитных факультетов МГУ, люди, родившиеся в платной палате лучшего роддома Москвы с «Хрустальной совой» в руке и дипломом Гарварда. Это заблуждение.

Не менее нелепа мысль о том, что тренировать интуицию, а также интеллект «уже поздно».

Не будем в очередной раз апеллировать к Вождю мирового пролетариата с его бессмертным «Учиться, учиться и еще раз учиться». Речь вовсе не об учебе в стенах школы и вуза.

Но… действительно смешно, когда люди со средним (неполным средним, начальным, церковно-приходским) образованием, дожив до 35-40 лет, предпочитают махнуть рукой на себя, произнеся сакраментальную фразу о том, что «жизнь прошла и стартовать уже поздно».

Что сделал Вассерман? Поспорил с Перельманом на шоколадку «Аленка» по вопросу о бозонной модели теории струн и выиграл. Шутка! На самом деле он родился в 1952 году, далеко не в Москве, а в прекрасном советском городе Одесса, который был удален от столицы на расстоянии 1 323 км.

Первые 36 лет своей жизни Вассерман, словно спящий вулкан, не демонстрировал совсем уж очевидных предпосылок для грядущих интеллектуально-интуитивных подвигов и свершений.

В его дипломе красуется ничего не предвещающая запись «инженер-теплофизик». А трудовая книжка увенчана записями о работе в НПО «Холодмаш» и НИИ «Пищепромавтоматика».

Жизнь этого человека круто изменилась, когда он решил посвятить себя непрерывному интуитивно-интеллектуальному тренингу!

Все случилось 14 октября 1989 года. В этот день Анатолий Александрович впервые удивил советских телезрителей своей незаурядной внешностью и потрясающей харизмой в телевизионной передаче «Что? Где? Когда?».

В момент интуитивно-интеллектуального старта на «большую аудиторию» ему было уже 36 лет 10 месяцев и 12 дней!

Вассерман – прекрасный человек, специалист в своей сфере, а также патриот страны, в которой он родился (речь, разумеется, об СССР).

Однако если мы выйдем прямо сейчас на улицы Москвы и спросим у 100 человек, знают ли они, кто такой Анатолий Вассерман, то 101 скажет, что это непревзойденный игрок в «Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг».

Судьба Анатолия Вассермана — это ярчайший пример того, как интеллектуальная игра, в которой была очень сильна интуитивная составляющая, кардинально изменила социальное положение подчеркнуто незаурядного, но, все же, с точки зрения общества рядового советского гражданина и открыла ему возможность, по сути, ничем не ограниченной самореализации.

Стартовав в интеллектуально-интуитивных баталиях, Анатолий Вассерман практиковал непрерывный тренинг. И поэтому в шутке о том, что, спускаясь в метро, он – на всякий случай! – имеет при себе энциклопедию Брокгауза и Эфрона имеется лишь доля шутки.

Всем известно про стремительный взлет Вассермана, как журналиста. Он стал интересен и публикуем после того, как проявил себя в игре!

Мнение Анатолия Александровича имеет вес в политике. Одно время он даже работал в команде Нурали Латыпова в качестве политического консультанта. Мы не назовем по этическим соображениям фамилию человека, который иногда по вечерам звонит Вассерману спросить совета для дальнейших политических маневров и вежливо-вкрадчивым голосом произносит: «Добрый вечер…».

Шеф-редактор уважаемого издания, кандидат в депутаты, популярнейший блогер – кто знает, кем станет еще «самореализовавшийся» сквозь призму интеллектуальных баталий Вассерман? Только он сам. И то, лишь потому, что раз в год, когда ему становится скучно, он архивирует от нечего делать Вселенную.

А теперь главный вопрос, который может задать себе наш «читатель Многобуков»: «Зачем мне все это нужно знать?».

Да только лишь затем, что сегодня у человека, читающего эти строки, есть абсолютно уникальная возможность повторить славный путь Вассермана. Для этого вовсе не обязательно отказываться от общения с представительницами противоположного пола, как это сделал «легендарный Онотоле». И даже не нужно стоять в многотысячной очереди желающих получить пиджак игрока «Что? Где? Когда?».

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