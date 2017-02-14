Быть первым в небе

Знаменитый русский путешественник Федор Конюхов установил новый мировой рекорд по воздухоплаванию. Вместе с напарником, опытнейшим пилотом Иваном Меняйло, на тепловом аэростате он совершил беспосадочный полет, который продолжался 55 часов 15 минут. Предыдущий показатель, установленный 20 лет назад японцами Мичио Канда и Хиразуки Такезава, побит! Еще один рекорд по воздухоплаванию в копилке России!

В этом рекорде примечательно то, что поставлен он был в российском небе, не потребовалось ехать за тридевять земель в дальние страны. Климат центральной России зимой – самый подходящий для полета теплового аэростата. Чем крепче мороз, тем это лучше для подъема шара.

Для пилотов такое условие оборачивается минусом, кабина открытая, предстоит в течение двух с половиной суток находиться на морозе и холоде. В день старта, 7 февраля, температура в Рыбинске, именно отсюда был произведен старт, была под минус 30.

Теплые комбинезоны, шапки и перчатки – вот и вся защита от пронизывающего холода. Конюхов и Меняйло идут на всё ради достижения цели. Ради этого даже материал для шара выбрали черного цвета. Черный цвет лучше вбирает лучи солнца, играет роль антиобледенителя и позволяет меньше тратить горючего.

Температура для полета оказалась благоприятной, но ветры были капризны и переменчивы, существовала вероятность сноса шара в сторону Украины или Белоруссии. Лишь пилоты высочайшего класса могут поймать нужный поток воздуха и направить шар по запланированному маршруту. Иван Меняйло и Федор Конюхов в течение 55 часов неотступно следили за воздушными потоками и управляли движением аэростата. С земли помогал экипаж сопровождения, они же подбирали пустые газовые баллоны, которые из корзины скидывали вниз.

По словам Федора Филипповича, лететь на небольшой высоте в 190-300 метров значительно сложнее, чем на высоте в 10 километров (на такой высоте на шаре «Мортон» Конюхов в 2016 году совершил кругосветный облет Земли). На малой высоте не остается времени для раздумий, здесь всё решают секунды, зазеваешься, и можно оказаться на кроне деревьев или на высоковольтной линии электропередач.

Поэтому пилоты ни на секунду не сомкнули глаз, на еду тоже время не тратили. За все время съели по горсти кураги, выпили по стакану чая из термоса и по бутылочке воды.

фото: «Русская Планета»

На вторую ночь полета оболочка шара обледенела, вес аэростата увеличился, а вместе с ним, следовательно, увеличился и расход горючего. Последние часы экспедиции осложнились снегопадом.

Пройдено уже несколько областей – Ярославская, Ивановская, Владимирская, Рязанская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская и Мордовия. Горючее есть, полет можно продолжать и дальше, но впереди Казахстан. Эти земли когда-то осваивали русские люди – уральские казаки, позже они вошли в состав Казахской ССР и отошли нынешнему партнеру России по СНГ. Теперь же это другое государство, поэтому полет пришлось завершать.

В окрестностях города Красный Кут, что в Саратовской области, аэростат совершил посадку. Пилоты, не смотря на то, что два с лишним дня провели без сна, еды и отдыха, чувствовали себя прекрасно – новый мировой рекорд установлен!

Установлен благодаря русским воздухоплавателям Федору Конюхову и Ивану Меняйло, Россия вновь первая в небе.

К слову, именно в России, как ожидается уже в скором времени Конюховым будет побит еще один абсолютный мировой рекорд - на сей раз высоты подъема на воздушном шаре. Шутка ли! Путешественник готовится подняться в стратосферу. Ожидается, что напарником прославленного российского воздухоплавателя станет известный британский бизнесмен Ричард Бренсон. Вместе с другими западными инвесторами он вышел к Федору с предложением организовать старт шара за пределами России, но Федор Конюхов остается непреклонен и готовится к своему новому рекорду в России.

Читатели «Русской Планеты» уже сейчас могут оставить свои добрые напутствия Федору Конюхову - эти добрые слова обязательно согреют путешественника, которому на сей раз выпадет особо сложное испытание на грани возможного.

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