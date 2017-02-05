Быть женой путешественника
Ирина и Федор Конюховы / фото: matrony.ru

Ирина и Федор Конюховы / фото: matrony.ru

В Москве прошла презентация книги Ирины Конюховой «Моя жизнь с путешественником»

В минувшую субботу, 4 февраля, литературное кафе Московского Дома Книги было переполнено – Ирина Анатольевна Конюхова, супруга всемирно известного русского путешественника Федора Конюхова презентовала свои книги.

Ирина Анатольевна Конюхова (Умнова) - доктор юридических наук, профессор, заведующая отделом конституционно-правовых исследований Российского государственного университета правосудия, президент общественной организации Центр «Право мира». Ирина Конюхова – автор нескольких сборников эссе и новелл, но прошедшая сегодня в МДК презентация, является ее первым публичным представлением написанных книг.

Собравшимся были представлены «Сердце Господа» – роман-аллегория, адресованный родителям, и «Моя жизнь с путешественником» – документальная книга, представляющая собой собрание дневников супруги Федора Филипповича, выход книги приурочен к 65-летию мужа.

В ней Ирина Анатольевна описывает совместные путешествия, пересечение Атлантики, поездки по степям Монголии и многомесячные ожидания мужа, совершающего опасные кругосветки.

Ирина Конюхова в Московском доме книги / фото Кирилл Брагин, «Русская Планета»

«Меня два дня как преследует невидимое судно. Днем не вижу, а ночью огни горят. Идет параллельно. Как-то неспокойно.

— Молись больше, и это поможет.

— Я здесь все время молюсь, без этого в океане нельзя, и Бог пока милует» (Из телефонного разговора Федора с женой в 1998 году во время пересечения Саргассова моря. Фрагмент из книги).

Сама писательница назвала эту книгу голосом жены, женщины и матери.

Федор еще до свадьбы обещал показать Ирине дельфинов и сдержал слово – он дважды брал с собой супругу во время перехода через Атлантику.

В этом непростом путешествии Ирина во всем ориентировалась на мужа и принимала его советы.

В стихию нужно идти с любовью. Тогда стихия это почувствует и не будет агрессивна к тебе. Чтобы, исполнить задуманное, нужно иметь волю и тогда всё получится.

Во время беседы с читателями, пришедшими на встречу, Ирина Анатольевна напомнила и рассказала интересные случаи из совместной жизни и жизни мужа.

Оказывается, Федор, еще находясь в утробе матери, был очень беспокойным ребенком, по воспоминаниям его мамы Марии Ефремовны, он все время куда-то рвался. Мама уже во время беременности предчувствовала, что сын станет путешественником. Федя родился на берегу реки – это объясняет многое в его биографии, и с самого рождения он никогда не сидел на месте, все время был в движении.

И в этом движении Федор Конюхов пребывает всю свою жизнь. В его планах путешествовать до 2043 года!

Но, конечно же, супружеская пара Конюховых не ограничивается только путешествиями. У них много других масштабных проектов: Школа путешественников, на сегодняшний день работают две школы, в Тотьме и в уральском Миассе, обустройство деревни Федора Конюхова в Тульской области, возведение часовен и многое-многое другое.

И, конечно же, семья. У Конюховых большая дружная семья: 5 детей и 10 внуков.

Старший, Оскар – правая рука отца, менеджер высочайшего уровня, занимается организацией и сопровождением путешествий Федора Филипповича. Анатолий – юрист, пошел по стези матери. Семён – музыкант, композитор и музыкальный психолог. Николай – воспитанник Суворовского училища. Дочь Татьяна высшее юридическое образование получила в России, но живет заграницей, работает сестрой милосердия в доме инвалидов.

К слову, в нынешнем году у отца Федора запланирован совместный с англичанином Ричардом Брэнсоном полет в стратосферу. «Русская Планета», как официальный «почтальон добрых пожеланий» для Федора Конюхова, предлагает своим читателям уже сейчас оставить добрые напутствия прославленному путешественнику.

Теги:
Платный въезд в Москву: быть или не быть? Далее в рубрике Платный въезд в Москву: быть или не быть?Заверения чиновников и мнения экспертов, будет ли в Москве введен платный въезд, кардинально расходятся

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО