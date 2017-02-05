Быть женой путешественника

В минувшую субботу, 4 февраля, литературное кафе Московского Дома Книги было переполнено – Ирина Анатольевна Конюхова, супруга всемирно известного русского путешественника Федора Конюхова презентовала свои книги.

Ирина Анатольевна Конюхова (Умнова) - доктор юридических наук, профессор, заведующая отделом конституционно-правовых исследований Российского государственного университета правосудия, президент общественной организации Центр «Право мира». Ирина Конюхова – автор нескольких сборников эссе и новелл, но прошедшая сегодня в МДК презентация, является ее первым публичным представлением написанных книг.

Собравшимся были представлены «Сердце Господа» – роман-аллегория, адресованный родителям, и «Моя жизнь с путешественником» – документальная книга, представляющая собой собрание дневников супруги Федора Филипповича, выход книги приурочен к 65-летию мужа.

В ней Ирина Анатольевна описывает совместные путешествия, пересечение Атлантики, поездки по степям Монголии и многомесячные ожидания мужа, совершающего опасные кругосветки.

Ирина Конюхова в Московском доме книги / фото Кирилл Брагин, «Русская Планета»

«Меня два дня как преследует невидимое судно. Днем не вижу, а ночью огни горят. Идет параллельно. Как-то неспокойно.

— Молись больше, и это поможет.

— Я здесь все время молюсь, без этого в океане нельзя, и Бог пока милует» (Из телефонного разговора Федора с женой в 1998 году во время пересечения Саргассова моря. Фрагмент из книги).

Сама писательница назвала эту книгу голосом жены, женщины и матери.

Федор еще до свадьбы обещал показать Ирине дельфинов и сдержал слово – он дважды брал с собой супругу во время перехода через Атлантику.

В этом непростом путешествии Ирина во всем ориентировалась на мужа и принимала его советы.

В стихию нужно идти с любовью. Тогда стихия это почувствует и не будет агрессивна к тебе. Чтобы, исполнить задуманное, нужно иметь волю и тогда всё получится.

Во время беседы с читателями, пришедшими на встречу, Ирина Анатольевна напомнила и рассказала интересные случаи из совместной жизни и жизни мужа.

Оказывается, Федор, еще находясь в утробе матери, был очень беспокойным ребенком, по воспоминаниям его мамы Марии Ефремовны, он все время куда-то рвался. Мама уже во время беременности предчувствовала, что сын станет путешественником. Федя родился на берегу реки – это объясняет многое в его биографии, и с самого рождения он никогда не сидел на месте, все время был в движении.

И в этом движении Федор Конюхов пребывает всю свою жизнь. В его планах путешествовать до 2043 года!

Но, конечно же, супружеская пара Конюховых не ограничивается только путешествиями. У них много других масштабных проектов: Школа путешественников, на сегодняшний день работают две школы, в Тотьме и в уральском Миассе, обустройство деревни Федора Конюхова в Тульской области, возведение часовен и многое-многое другое.

И, конечно же, семья. У Конюховых большая дружная семья: 5 детей и 10 внуков.

Старший, Оскар – правая рука отца, менеджер высочайшего уровня, занимается организацией и сопровождением путешествий Федора Филипповича. Анатолий – юрист, пошел по стези матери. Семён – музыкант, композитор и музыкальный психолог. Николай – воспитанник Суворовского училища. Дочь Татьяна высшее юридическое образование получила в России, но живет заграницей, работает сестрой милосердия в доме инвалидов.

К слову, в нынешнем году у отца Федора запланирован совместный с англичанином Ричардом Брэнсоном полет в стратосферу. «Русская Планета», как официальный «почтальон добрых пожеланий» для Федора Конюхова, предлагает своим читателям уже сейчас оставить добрые напутствия прославленному путешественнику.

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