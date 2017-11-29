Было ли убийство Николая II ритуальным?

Не удивительно, что в год столетия Русской революции в современном российском обществе возникла потребность заново осмыслить тяжелый опыт начала века. Мы до сих пор не разобрались во многом: чем был для России октябрь, а чем – февраль? Могла ли наша история пойти по другому пути, избежав страшных жертв гражданской войны? И вновь мы возвращаемся к личности последнего русского царя, Николая Романова.

Художественный опус под названием «Матильда» стал не лучшим способом осмысления роли Николая в истории России. К тому же, есть вопросы и поважнее: до сих пор не поставлено множество точек в смерти последнего императора. Свое слово готовится сказать Русская Православная церковь: сегодня на Архиерейском соборе высшие церковные иерархи поднимут вопрос о ритуальном характере убийства Николая II.

Им помогут следователи. Два года назад было возобновлено расследование гибели царской семьи, вновь были назначены экспертизы, призванные не только установить подлинность найденных в 2007 году останков, но и дать ответ на вопрос, было ли убийство ритуальным. Как сообщила следователь по особо важным делам СК РФ Марина Молодцова, планируется назначение психолого-исторической судебной экспертизы «для разрешения вопроса, связанного в том числе и с возможным ритуальным характером убийства царской семьи».

Церковь пока не пришла к единому мнению, однако «у нас самое серьезное отношение к версии о ритуальном убийстве. Больше того, у значительной части церковной комиссии нет сомнения в том, что это убийство было ритуальным. Но это надо все доказать, обосновать», - заявил секретарь комиссии по исследованию останков епископ Тихон (Шевкунов), выступая перед журналистами в понедельник. Он рассказал, что большая часть пуль попала именно в Николая, при том, что он к тому моменту отрекся от престола. Тем не менее, все хотели быть цареубийцами – «уже это одно говорит о том, что для многих это был особый ритуал», - отметил он.

Правда, попытки русских разобраться в черных пятнах своей истории кое-кому пришлись не по душе. Председатель Федерации еврейских общин России Александр Борода обрушился с критикой на заявления Следственного комитета и задался вопросом – а нет ли, часом, в этом антисемитизма?

«Обвинение евреев в ритуальном убийстве - один из самых древних антисемитских наветов», - заявил Борода. «Он многократно служил причиной преследований, жертвами которых становились сотни и тысячи человек. Но каждый раз, когда эти обвинения рассматривали люди, не зараженные антисемитскими предубеждениями, выяснялось, что этот навет лжив».

Реакция председателя ФЕОР оказалась, мягко говоря, неадекватной и скорой. Ведь ни Шевкунов, ни представители Следственного комитета даже не заикались о том, что Николая умучили… опустим это оскорбительное слово, но Борода, готовы поспорить, о нем бы подумал. К тому же он прав, говоря, что именно в иудаизме были впервые отменены человеческие жертвы, а те, что существовали ранее, совершались в благодарность Б-гу и ради очищения грехов. Вряд ли стрелявшие в Николая думали об этом.

Но с чего Борода решил, что именно иудейские ритуалы имелись в виду? Например, у сатанистов, последователей культа вуду есть вполне себе кровавые ритуалы. Ритуалы вообще свойственны любой религии, и, если принимать за религию большевизм – почему у отдельных его последователей не могло возникнуть желания осуществить что-то ритуально-кровавое?

«Нет ничего неожиданного в том, что в процессе исследования обстоятельств убийства последнего российского императора изучается в том числе и мотив ритуальной составляющей этого убийства. Никто не будет отрицать, что император, даже отрекшись, оставался безусловно фигурой символической, сакральной. Убийство царя и его семьи, ставящее последнюю точку в существовании ненавистной для новой власти трехсотлетней династии Романовых, было делом совершенно особым, несущим для многих ритуальное, символическое наполнение», - разъяснил свою позицию РИА Новости епископ Тихон.

Для нас крайне важно разобраться в том, чем же было убийство нашего последнего царя, чтобы понять, кто мы сами и что потеряли. То, что большевистская власть была, по сути, антихристианской, богоборческой, не секрет. Были среди большевиков первой волны и сатанисты, и каббалисты, и масоны, как и во Временном правительстве. Ничего смешного – времена были такие, самые разные оккультные кружки плодились повсеместно. Так что там оказалось предостаточно изуверов, которые, даже если и имели еврейское происхождение, совершенно не могли считаться представителями всего иудаизма. Было бы вполне достаточно заявления Бороды о том, что подобное не является частью иудейской традиции, и не имеет к иудеям отношения. Просто не хотелось бы, чтобы очевидные факты и обстоятельства смерти последнего русского царя вновь оказались замылены и искажены пустыми «наветами».

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