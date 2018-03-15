Эхо братвы

Указом Правительствующего сената в марте 1771 года, во время эпидемии чумы, у подмосковного села Ваганьково был основан погост. Еще лет 30 назад никто и подумать не мог, что на легендарном Ваганьковском кладбище, ставшем местом вечного упокоения поистине выдающихся личностей, гениальных артистов — Владимира Высоцкого, Андрея Миронова, поэта Сергея Есенина будут хоронить бандитов и убийц.

Как же так получилось, что в самом сердце Москвы неподалеку с надгробием Александра Абдулова…

Фото: Википедия

…скромной могилой Георгия Буркова

Фото: соцсети

и бандитски убитого 24 года назад телеведущего и журналиста Влада Листьева

Фото: соцсети

вознесутся к небесам неслыханной помпезности «конкретные» монументы, провозглашающие память о представителях павшей «братвы».

Фото: соцсети

Даже как-то неловко перед «начальником Чукотки» замечательным артистом Михаилом Кононовым, удостоенным скромного «окошечка» в «тумбе» колумбария на Ваганьковском.

Могила Михаила Кононова. Фото: соцсети

Судя по всему, Министерство культуры скорбело по всенародному любимцу, сыгравшему главные роли в легендарных советских фильмах, менее масштабно, чем «братва».

Как хоронили в 90-е и 00-е криминалитет?

Лидеры бригад, преступных группировок и кланов уходили в небытие помпезно. СМИ освещали событие, смакуя каждую деталь произошедшей трагедии. В последний путь «общественных деятелей альтернативной реальности» шли провожать те, кто был обласкан и удостоен высших наград еще в советскую эпоху, когда убийц и насильников ждали не в ресторанах, а в расстрельных коридорах Бутырки с последующим захоронением трупа в безымянной братской могиле под номером.

Фото: соцсети

Любое, но — и не только Ваганьковское! — кладбище место для скорби и печали по усопшим, но разве можно сдержать усмешку, увидев затейливые фото и эпитафии умершим на фоне золоченых оград?

Фото: соцсети

Именно 90-е стали временем, когда Россия в одночасье превратилась в «Королевство кривых зеркал». Скульптор, ваявший памятник маршалу Жукову, из кожи вон лез, пытаясь надлежащим образом увековечить память державших в страхе пол-Москвы кавказцев-братьев, один из которых во времена бурной молодости сумел откосить от срока за изнасилование благодаря приобретенной справке о вялотекущей шизофрении.

Куда там скромному фельдмаршалу, предписавшему на простой надгробной плите начертать.

Примечательно! Могилы артистов, героев, эстрадных исполнителей, порой, пребывают в далеко не самом идеальном состоянии. Ухаживать за ними, зачастую некому. Но надгробия криминальных авторитетов всегда ухожены. Они заботливо очищаются от наледи и снега местными смотрителями, щедро вознаграждаемыми за свой труд.

Так о ком же более дорога память в этой стране? Вероятно о последних.

Вспомним всех поименно! Великолепен памятник одного из бесспорных лидеров российской организованной преступности Вячеслава Иванькова. Покойный, прославленный погонялом «Япончик», имел статус вора в законе.

Свой славный криминальный путь он начал еще в середине 60-х с мелкой карманной кражи. Но большую часть своей жизни провел в тюрьмах СССР, России за куда более серьезные дела. Сиживал Япончик и в США, где, говорят, любил слушать песни, сочиненные маэстро блатного шансона – Михаилом Таничем.

Могила криминального авторитета Япончика. Фото: YouTube.

Автором этой замечательной композиции является народный художник России Александр Рукавишников, выдающийся мастер монументальных и станковых композиций, автор памятников Гагарину, Рахманинову, Ростроповичу, Магомаеву, Михалкову.

Фото: Википедия

На Ваганьковском кладбище лежит и Виктор Айрапетов. Он же «Витя Рязанский». Памятник создателю легендарной Айрапетовской преступной группировки, державшей в страхе всю Рязанскую область поскромнее. Оно и понятно. Человеком он был молодым, сидел поменьше. А вот сделал для страны немало.

Бандитская группировка Айрапетова насчитывала сотни, разделенных на звенья и бригады боевиков, которыми за годы «продуктивной деятельности» были «произведены» тысячи трупов.

Начав с выбивания денег из местных кооператоров, айрапетовское бандитское сообщество взяло под контроль весь Рязанский НПЗ, устранив сопротивлявшихся, получая навар с каждого бензовоза, а затем исправно платя дань… все тому же Япончику.

Фото: Криминальная Россия

Кто знает, если бы не война со Слоновской ОПГ – до каких высот дошел бы сегодня павший на полях братвы в далеком 1995 Витя Рязанский? Мир праху несостоявшегося народного избранника, могилу которого окружает позолоченная ограда, производящая впечатление на каждого, кто идет мимо.

Местные смотрители говорят, что и сам Виктор Сергеевич, умело ушедший от преследования недругов и правоохранителей – нет-нет! – да и заглянет сюда погрустить из Европ, где он обитает в последнее время. Но факт его чудесного воскрешения научно никем не подтвержден.

Идем дальше. Крыльями «Ангела Господня» укрыты могилы Отари Квантришвили и его брата. Легендарный грузин приятельствовал с Иосифом Давыдовичем Кобзоном, занимался разбоем, отмыванием денег, рэкетом. К 1994 году, когда выстрелы оборвали его жизнь на выходе из Краснопресненских бань, он держал пол-Москвы, имея доли в казино, отелях, ресторанном бизнесе столицы.

Это не мешало Отари Квантришвили возглавлять спортивные фонды, целью которых было… восстановление законности в стране. По версии застреленного попозже журналиста Пола Хлебникова, братья Квантришвили пали в результате ожесточенной войны между тогда еще не совсем братскими славянскими и чеченскими ОПГ.

Фото: соцсети

Памятник им ваял Вячеслав Клыков, лауреат Госпремии СССР, увековечивший в сердце столицы маршала Жукова, который бесстрашно вел в бой полки и, к счастью, не дожил до времен, когда в бой, под пение и аккомпанемент прикормленных народных артистов СССР, пошли братки.

Памятник маршалу Жукову в Москве. Фото: Википедия

По богатому, ничего не скажешь, созданы надгробные монументы (памятниками это назвать сложно) криминальных авторитетов Владимира (он же Вачкос Шестипалый) и Рудольфа (он же Рудик Генерал Бакинский) Огановых, на свою беду поссорившихся с дедом Хасаном. Легенде советского криминального мира братья взяли и «предъявили» обвинение в несанкционированном «заимствовании» денег из общака. Опрометчивость, как вы понимаете, стоила им дорого. Одному Рудольфу Сергеевичу от киллеров в феврале 1999 года досталось 40 пуль. Брат Владимир, приговоренный суровым Дедом, пережил его ненадолго.

Фото: соцсети

Так завершился земной путь братьев, для которых с криками а-ля «Для Рудольфа Сергеевича, для пахана!» отплясывали звезды российской эстрады.

Похоронили, было, на Ваганьковском и криминального авторитета Валериана (Песо) Кучулория. Но в козырном месте долго лежать не довелось. Родственники героя-афганца, которому «пришлось потесниться», подняли нешуточный скандал. У друзей Песо было два варианта: разложить родственников (их было немало) в могилы на менее элитных погостах либо увезти Песо от греха... Посовещавшись, бандиты выбрали второй вариант.

На 28-м участке Ваганьковского кладбища братская могила членов Бауманской ОПГ, снискавшей себе в 90-е репутацию свирепых беспредельщиков. В центре «аллеи славы» лежат предводитель группировки Бобон (Владислав Ваннер) и его телохранитель Миша Глодин. Их расстреляли в 1994-м.

Памятник, судите сами… Скромен. То ли на Рукавишникова денег у братвы не хватило, то ли поскромничали.

Фото: YouTube

Если Вы думаете, что это все, то… глубоко заблуждаетесь. Приезжайте на Ваганьковское! Местные смотрители проведут Вас, куда нужно, за умеренное вознаграждение. Хотите – к Высоцкому, Талькову, Листьеву, Абдулову. Ну, а хотите – к Япончику или «бауманским»...

А как у них?

Где хоронят криминальных авторитетов в иных странах? За примерами более рационального подхода к захоронению разного рода отбросов общества далеко ходить не надо. Заглянем в соседнюю Белоруссию, где в 90-е высоко и гордо подняли голову криминальные авторитеты всех мастей – воры в законе и прочий контингент.

Были среди них и коронованный вор в законе Щавлик (на фото в центре), и не менее привилегированный «авторитет» Траца.

Фото: белорусский криминальный авторитет Траца

Пришедший в 1994 году к власти Александр Лукашенко приказал спецслужбам подготовить ему список всех криминальных авторитетов, которые начали было наглеть точно также, как в России (с чуть меньшим, разумеется, размахом).

В одночасье большинство из них… пропало без вести. НЛО их украло, что ли? Причем все они исчезли так надежно, что до сих пор (по прошествии более чем 20 лет) не найдены даже их тела. Оппозиционная белорусская пресса приписывает их уничтожение «эскадронам смерти» - негласным спецотрядам по физической ликвидации нежелательного элемента в составе тамошних органов внутренних дел.

«Помните вы этих щавликов и прочих. Где они сейчас?» - взгрустнул было на излете 2001 года белорусский лидер в эфире местной программы «Панорама», прозрачно намекая на то, что всё у него в стране «под контролем». Правда… с ворами в законе куда-то навсегда запропастились оппозиционные политики. Но это тема для другой статьи.

А что же народ России? Если верить заявлениям официальных лиц, он дружен и един, как и предписано ему по Конституции. Но, судя по великолепию бандитских аллей на главных московских погостах, наиболее крепкой является дружба у представителей отечественного криминала, деятелей «культуры», многие из которых получили путевку в жизнь, выступая в кабаках, и… представителей властных структур. К большому сожалению, некоторые из них вытянули свой счастливый билет там же.

Такая история.

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