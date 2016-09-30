Не братские яблочки

Белорусы отчитались о рекордном росте экспорта продуктов питания в Россию. Прилавки российских продуктовых магазинов за неполный год получили почти 102 тысяч тонн говядины, выросли поставки молочной и рыбной продукции. А по некоторым видам сельскохозяйственной продукции показатели за неполный текущий год уже перекрыли годовые показатели 2015-го года.

Однако при анализе открытых данных выяснилось, что экспорт товаров некоторых категорий почти в пять раз превышает показатель урожая. В частности, Генпрокуратура России обратила внимание на то, что из Белоруссии в Россию в 2015 году было ввезено 573 тысяч тонн яблок и грибов, что впятеро превышает их урожай в самой Белоруссии, заявил ТАСС замгенпрокурора России Владимир Малиновский.

То, что через Белоруссию в Россию поставляются товары из Европы, попавшие под контрсанкции – ни для кого не секрет. Претензии к партнеру по союзному государству высказывали самые разные российские ведомства – и Россельхознадзор, и Федеральная таможенная служба. Предпринимались попытки запретить реэкспорт фруктов, овощей и другой продукции, причем каждый раз белорусские власти реагировали довольно резко. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинял Россию в давлении и считал, что данные указания выгодны только российским олигархам, которым нужно поддерживать высокие цены на фрукты и овощи внутри России.

В чем-то белорусов можно понять. Действительно, рынок сельскохозяйственной продукции в России крайне непрозрачен. Из-за высоких налогов и отсутствия должной поддержки со стороны государства местные производители и фермеры часто работают себе в убыток. Каналы сбыта давно поделены между игроками, и пробиться на рынки российским фермерам крайне тяжело, в то время, как импортная и зачастую некачественная продукция из самых разных стран – Бразилии, Египта, африканских стран и так далее – прочно обосновалась на прилавках наших магазинов.

Что уж говорить, что даже банальные яблоки как следует «импортозаместить» мы не можем. Ни для кого не секрет, что именно польские яблоки, как считают эксперты, и составили значительную часть экспорта в Россию из Белоруссии в этом году. И как назло щедрая природа этим летом одарила Польшу прямо-таки рекордным урожаем яблок. Который совершенно некуда девать, пишет Financial Times. Сельские хозяйства Польши терпят убытки, урожай гниет, а громкая акция есть яблоки назло российскому президенту так и не помогла повысить спрос на них.

Надо сказать, у поляков есть чему поучиться. Благодаря грамотной и продуманной системе сбора и хранения урожая, Польша вот уже 20 лет прочно лидирует в списке экспортеров этого фрукта в ЕС. В год экспорт превышает 2 млн тонн яблок, причем российский рынок до недавнего времени был для поляков крайне важным: наша страна была самым большим их потребителем. Проблемы с польскими яблоками возникали давно: Россельхознадзор неоднократно указывал полякам на недостаточное качество их продукции. А 1 августа 2014 года был введен запрет на ввоз в РФ овощей и фруктов из Польши, в том числе и тех, которые поляки реэкспортируют из других стран.

Поляки отреагировали на решение российских властей весьма болезненно. Была запущена акция – «съешь яблоко назло Путину». Гордые поляки с удовольствием демонстрировали в соцсетях фотографии поедания урожая, подписывая их соответствующим тэгом. Некоторые граждане Польши ели яблоки напротив посольства России, с газетой с фотографией Путина на обложке в руках, и так далее. А в то время, как патриотичная и креативная польская общественность давилась яблоками, истинные пострадавшие в «яблочной войне», польские фермеры подсчитывали убытки и пикетировали государственные структуры с требованием прекратить санкционные войны с Россией. «Мы добиваемся возвращения торговли с РФ, хотим, чтобы Польша в этом больше не участвовала», — заявил тогда глава Союза садовников Польши Мирослав Малишевский.

Польских фермеров, конечно, жаль: они стали заложниками русофобской политики своего государства. Но оставим заботу об их судьбе самим полякам. Для нас же самое печальное - то, что в этой санкционной войне страдают в первую очередь российские потребители, а также наши фермеры. Санкции как инструмент развития отечественного сельского хозяйства могли бы быть весьма эффективными.

Однако этого не происходит. В итоге, остается довольствоваться реэкспортом недорогой продукции через Белоруссию. И глупо рассчитывать на то, что «санкционочка» честно исчезнет с российских прилавков по велению чиновников из больших кабинетов. Просто каналы поставок окончательно уйдут в тень и перейдут на липовую документацию, что, в свою очередь, еще сильнее ударит по качеству продукции.

Вывод может быть только один: вместо разговоров об импортозамещении, стоит наладить собственное производство. И начать можно как раз с яблок.

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