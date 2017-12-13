Больше чем гонка. Ярче, чем приключение
Больше чем гонка. Ярче, чем приключение

Ралли - марафон «Шелковый путь» в 2018 году финиширует в Москве

Одно из крупнейших соревнований в мире ралли – рейдов,  «Шелковый путь» начнется в 2018 году в китайском Сиане, а финиширует в Москве, то есть пройдет в обратном направлении относительно гонки нынешнего года.

Оргкомитет гонки сообщает, что старт будет дан 7 июля, а финишируют пилоты 22 июля в Москве на Красной площади.

Впервые ралли состоялось в 2009 году и прошло по маршруту между Казанью и Ашхабадом. Затем три года подряд участники ралли ехали по укороченному маршруту — до Сочи и Геленджика, а в 2013 году — от Москвы до Астрахани.

В 2014 и 2015 годах «Шёлковый путь» не проводился, а в прошлом году трасса была проложена между столицами России и Китая.

Активное участие в организации гонки принимает Министерство спорта России, главное государственное управление по физической культуре и спорту Китая, МИД России, Казахстана, Китая и др. структуры. В прошлом году, общая протяженность гонки составила 9 599 км. Пилотам предстояло преодолеть их за две недели.

Уникальная трасса включила в себя российские и казахские степи, извилистые горные серпантины, сложнейшие дюны и песчаные массивы Китая.

Руководитель проекта Владимир Чагин отметил, что маршрут новой гонки будет существенно обновлен по сравнению с предыдущими маршрутами. Организаторы верны себе и стараются соответствовать девизу: «Каждая гонка должна быть лучше, чем предыдущая»  и нести в себе что-то новое.  

«Мы изначально ставили перед собой амбициозную задачу: гонка должна вобрать в себя лучшие качества африканских и трансконтинентальных евразийских ралли - марафонов. 

И одной из главных задач, поставленных руководством гонки, является максимальное сокращение дорожных связок между скоростными спецучастками и поиск интересных участков, по маршруту исторического шелкового пути.

Также нами было принято решение отложить участие категории мотоциклов в 2018 году.

Это связано с тем, что предполагаются кардинальные изменения в логистической структуре гонки, связанные с масштабным задействованием транспортной авиации для всех участников»

Советник директора ралли «Шелковый путь» по спорту и международным отношениям Люк Альфан, отметил, что ралли - это абсолютно новый шаг в развитии рейдов. Многие известные гонщики ведущих мировых команд, прошедшие предыдущий маршрут с нетерпением ждут нового старта и готовы к новым приключениям, захватывающей борьбе пилотов и машин за главный трофей  – Белого тигра.

Проект ралли уже получил поддержку на самом высоком уровне со стороны принимающих стран, что делает его исключительно важным и общепризнанным международными событием с постоянно растущим интересом к гонке. Так ключевые события ралли- 2017 в целом освещали в 196 странах, а охват аудитории превысил 2.5 миллиарда человек.

Теги:
События: спорт, общество
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