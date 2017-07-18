Боевой истребитель и летающая амфибия
Боевой истребитель и летающая амфибия

Чем удивит публику МАКС-2017 и почему авиасалон в Жуковском так важен для России

На аэродроме Летно-исследовательского института имени М. М. Громова (подмосковный Жуковский) начал работу XIIIМеждународный авиакосмический салон (МАКС). Первые три дня форума отведены под деловую программу, а с пятницы по воскресенье аэродром может посетить любой желающий.

Правда, за один день невозможно осмотреть все павильоны и стоящую под открытым небом военную и гражданскую технику. На МАКС всегда представлена продукция не только авиационной и космической промышленности. Огромные пространства отводятся под демонстрацию средств ПВО, бронетехники, включая танки и автомобили.

МАКС привлекает внимание, как узких специалистов, так и широкой аудитории, которой просто интересно поглазеть на вертолеты, самолеты, беспилотники, ракеты и различные вооружения. Оказавшись на аэродроме в дни проведения авиасалона, невольно осознаешь, насколько богатое наследство досталось нашей стране.

Достижениями советской эпохи Российская Федерация не всегда грамотно распоряжалась. Тем не менее, МАКС заставляет гордиться нашими конструкторами и инженерами, которые умудрялись порой в тяжелейших условиях создавать уникальную технику. Во многом это было требованием холодной войны, но многие специалисты горячо любили свое дело и совершали трудовые подвиги, не преследуя меркантильные цели.

МАКС любит удивлять публику необычными образцами военной и гражданской техники, а также трюками, которые исполняют пилотажные группы. В этом году Россия представит четыре главных новинки: легкий многофункциональный истребитель поколения 4++ МиГ-35, цельнокомпозитный «Кукурузник» ТВС-2ДТС, транспортно-боевой вертолет Ми-171Ш-ВН и автомобиль-амфибию «Тритон», получившую прозвище бегалет.

МиГ-35 призван заменить предшественника МиГ-29 в России и в других государствах, которые эксплуатируют наши 29-е модели. МиГ-35 — это, пожалуй, один из самых современных истребителей в своем классе. Машина проходит стадию летных испытаний и менее чем через два года должна пойти в серийное производство.

ТВС-2ДТС — это небольшой многофункциональный биплан, который может стать таким же незаменимым помощником, как и Ан-2 «Кукурузник». Самолет был разработан ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина» (Новосибирск). 10 июля 2017 года ТВС-2ДТС впервые поднялся в небо, а 15 июля, перед МАКС-2017, получил сине-белую окраску.

Ан-2, который серийно производится более 60 лет, продолжает верно служить военно-воздушным силам, экстренным службам, местным авиалиниям и сельскохозяйственным предприятиям. В этом отношении ТВС-2ДТС — более своевременный образец «рабочей лошадки». Биплан изготовлен из углепластика — композитного материала, который легче и прочнее стали. Наверное, единственным видимым недостатком новосибирского «Кукурузника» является американский двигатель Honeywell TPE331-12UAN.

В СМИ пока нет точных ТТХ Ми-171Ш-ВН, который был создан на основе боевого опыта в Сирии. Винтокрылая машина должна стать надежным транспортным средством для Сил специальных операций (ССО). Ее главными преимуществами являются повышенная выживаемость на высокогорье и в условиях засушливого климата Ближнего Востока.

Ми-171Ш-ВН — модификация Ми-17, который был разработан в конце 1980-х годов и является глубокой модернизацией Ми-8 (на сайте холдинга «Вертолеты России» данная модель указана как Ми-8/17). Основным отличием Ми-171Ш-ВН станет улучшенная бронезащита и скоростные характеристики. Вертолет способен разгоняться до 260-280 км/ч.

Пожалуй, самой необычной премьерой МАКС-2017 является двухместный внедорожник-амфибия «Тритон». Генеральный директор и авиаконструктор НПО «Авиационно-космические технологии» Александр Бегак назвал машину БОРТС — бегалет оперативной разведки трех стихий. В задней части амфибии находится десятилопастный малошумный винт, который позволяет передвигаться по суше, воде и воздуху.

Сложно поверить, но «Тритон» способен подниматься на высоту до 4,2 тысячи километров. На багги установлены два электрических двигателя (используются для передвижения по суше) и один бензиновый (необходим для полета). Габариты у бегалета достаточно скромные: длина — 2,95 метра, ширина — 1,9 метра, высота — 2,24 метра. Бегак полагает, что «Тритон» пригодится в разведке и поисковых операциях.

Центральной частью программы МАКС-2017, как и прежде, станут демонстрационные полеты. В небо 84 самолета, большая часть которых боевых или учебных. В небе над Жуковским можно будет увидеть стратегического ракетоносца Ту-160, два прототипа истребителей пятого поколения Т-50, тяжелые истребители ОКБ Сухого, учебно-боевой самолет Як-130. МиГ-35 в воздух подниматься не будет, его первый полет на публике запланирован на Международном форуме «Армия-2017», который пройдет в подмосковной Кубинке во второй половине августа.

МАКС нередко сравнивают с французским Ле Бурже и британским Фарнборо. В реальности наш авиасалон не такой масштабный и, как представляется, более самобытный. МАКС, является наследником «Мосаэрошоу-92». Форум начал работать в 1993 году как площадка для продвижения на зарубежном рынке отечественной высокотехнологичной продукции.

К сожалению, о появлении МАКС не получится рассказать красивую легенду. После краха СССР российская оборонная промышленность и машиностроительная отрасль были вынуждены выживать. Практически единственным источником дохода стали экспортные заказы. Российские предприятия продавали все, что только могли. В частности, ОКБ Яковлева продало американцам технологию самолета вертикального взлета, которая воплотилась в истребителе пятого поколения F-35.

Сейчас значение МАКС поменялось, а около половины образцов техники, которая демонстрировалась в 1990-е годы, стоит на вооружении России. Наиболее известными примерами являются ЗРПК «Панцирь», бомбардировщик Су-24М, истребитель Су-30М, транспортный вертолет Ка-62 и многоцелевой Ка-226, ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор».

В 2000-е годы на МАКС презентовали среднемагистральный лайнер МС-21, который впервые поднялся в воздух 28 мая 2017 года, самолет Sukhoi Superjet 100, зенитный ракетный комплекс С-400, многоцелевой истребитель поколения 4++ Су-35, истребитель Су-30СМ, перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50. В настоящее время Россия эксплуатирует всю вышеуказанную технику, за исключением МС-21 и Т-50, которые в ближайшие годы пойдут в серийное производство.

Теги:
События: вооружение
Организации: Минобороны
Насудила на свадебку Далее в рубрике Насудила на свадебкуЧто скрывало торжество, или почему элите иногда стоит быть скромнее

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО