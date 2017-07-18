Боевой истребитель и летающая амфибия

На аэродроме Летно-исследовательского института имени М. М. Громова (подмосковный Жуковский) начал работу XIIIМеждународный авиакосмический салон (МАКС). Первые три дня форума отведены под деловую программу, а с пятницы по воскресенье аэродром может посетить любой желающий.

Правда, за один день невозможно осмотреть все павильоны и стоящую под открытым небом военную и гражданскую технику. На МАКС всегда представлена продукция не только авиационной и космической промышленности. Огромные пространства отводятся под демонстрацию средств ПВО, бронетехники, включая танки и автомобили.

МАКС привлекает внимание, как узких специалистов, так и широкой аудитории, которой просто интересно поглазеть на вертолеты, самолеты, беспилотники, ракеты и различные вооружения. Оказавшись на аэродроме в дни проведения авиасалона, невольно осознаешь, насколько богатое наследство досталось нашей стране.

Достижениями советской эпохи Российская Федерация не всегда грамотно распоряжалась. Тем не менее, МАКС заставляет гордиться нашими конструкторами и инженерами, которые умудрялись порой в тяжелейших условиях создавать уникальную технику. Во многом это было требованием холодной войны, но многие специалисты горячо любили свое дело и совершали трудовые подвиги, не преследуя меркантильные цели.

МАКС любит удивлять публику необычными образцами военной и гражданской техники, а также трюками, которые исполняют пилотажные группы. В этом году Россия представит четыре главных новинки: легкий многофункциональный истребитель поколения 4++ МиГ-35, цельнокомпозитный «Кукурузник» ТВС-2ДТС, транспортно-боевой вертолет Ми-171Ш-ВН и автомобиль-амфибию «Тритон», получившую прозвище бегалет.

МиГ-35 призван заменить предшественника МиГ-29 в России и в других государствах, которые эксплуатируют наши 29-е модели. МиГ-35 — это, пожалуй, один из самых современных истребителей в своем классе. Машина проходит стадию летных испытаний и менее чем через два года должна пойти в серийное производство.

ТВС-2ДТС — это небольшой многофункциональный биплан, который может стать таким же незаменимым помощником, как и Ан-2 «Кукурузник». Самолет был разработан ФГУП «Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина» (Новосибирск). 10 июля 2017 года ТВС-2ДТС впервые поднялся в небо, а 15 июля, перед МАКС-2017, получил сине-белую окраску.

Ан-2, который серийно производится более 60 лет, продолжает верно служить военно-воздушным силам, экстренным службам, местным авиалиниям и сельскохозяйственным предприятиям. В этом отношении ТВС-2ДТС — более своевременный образец «рабочей лошадки». Биплан изготовлен из углепластика — композитного материала, который легче и прочнее стали. Наверное, единственным видимым недостатком новосибирского «Кукурузника» является американский двигатель Honeywell TPE331-12UAN.

В СМИ пока нет точных ТТХ Ми-171Ш-ВН, который был создан на основе боевого опыта в Сирии. Винтокрылая машина должна стать надежным транспортным средством для Сил специальных операций (ССО). Ее главными преимуществами являются повышенная выживаемость на высокогорье и в условиях засушливого климата Ближнего Востока.

Ми-171Ш-ВН — модификация Ми-17, который был разработан в конце 1980-х годов и является глубокой модернизацией Ми-8 (на сайте холдинга «Вертолеты России» данная модель указана как Ми-8/17). Основным отличием Ми-171Ш-ВН станет улучшенная бронезащита и скоростные характеристики. Вертолет способен разгоняться до 260-280 км/ч.

Пожалуй, самой необычной премьерой МАКС-2017 является двухместный внедорожник-амфибия «Тритон». Генеральный директор и авиаконструктор НПО «Авиационно-космические технологии» Александр Бегак назвал машину БОРТС — бегалет оперативной разведки трех стихий. В задней части амфибии находится десятилопастный малошумный винт, который позволяет передвигаться по суше, воде и воздуху.

Сложно поверить, но «Тритон» способен подниматься на высоту до 4,2 тысячи километров. На багги установлены два электрических двигателя (используются для передвижения по суше) и один бензиновый (необходим для полета). Габариты у бегалета достаточно скромные: длина — 2,95 метра, ширина — 1,9 метра, высота — 2,24 метра. Бегак полагает, что «Тритон» пригодится в разведке и поисковых операциях.

Центральной частью программы МАКС-2017, как и прежде, станут демонстрационные полеты. В небо 84 самолета, большая часть которых боевых или учебных. В небе над Жуковским можно будет увидеть стратегического ракетоносца Ту-160, два прототипа истребителей пятого поколения Т-50, тяжелые истребители ОКБ Сухого, учебно-боевой самолет Як-130. МиГ-35 в воздух подниматься не будет, его первый полет на публике запланирован на Международном форуме «Армия-2017», который пройдет в подмосковной Кубинке во второй половине августа.

МАКС нередко сравнивают с французским Ле Бурже и британским Фарнборо. В реальности наш авиасалон не такой масштабный и, как представляется, более самобытный. МАКС, является наследником «Мосаэрошоу-92». Форум начал работать в 1993 году как площадка для продвижения на зарубежном рынке отечественной высокотехнологичной продукции.

К сожалению, о появлении МАКС не получится рассказать красивую легенду. После краха СССР российская оборонная промышленность и машиностроительная отрасль были вынуждены выживать. Практически единственным источником дохода стали экспортные заказы. Российские предприятия продавали все, что только могли. В частности, ОКБ Яковлева продало американцам технологию самолета вертикального взлета, которая воплотилась в истребителе пятого поколения F-35.

Сейчас значение МАКС поменялось, а около половины образцов техники, которая демонстрировалась в 1990-е годы, стоит на вооружении России. Наиболее известными примерами являются ЗРПК «Панцирь», бомбардировщик Су-24М, истребитель Су-30М, транспортный вертолет Ка-62 и многоцелевой Ка-226, ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор».

В 2000-е годы на МАКС презентовали среднемагистральный лайнер МС-21, который впервые поднялся в воздух 28 мая 2017 года, самолет Sukhoi Superjet 100, зенитный ракетный комплекс С-400, многоцелевой истребитель поколения 4++ Су-35, истребитель Су-30СМ, перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА) Т-50. В настоящее время Россия эксплуатирует всю вышеуказанную технику, за исключением МС-21 и Т-50, которые в ближайшие годы пойдут в серийное производство.

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