Битва при Клушине

Кризис власти, наступивший с пресечением династии Рюриковичей и тяжелое экономическое положение в стране, ввергло Российскую державу в состояние Смуты.

Страна была охвачена бунтами, на окраине государства возник призрак самозванщины, который в своих интересах использовала наши западные соседи литовцы и поляки. В начавшейся в 1609 году русско-польской войне царь Василий Шуйский был вынужден заключить тайный договор со Швецией, по которому шведы предоставили нам 15-тысячный отряд наемников, который должен был оплачиваться из царской казны.

Пока был жив талантливый полководец Михаил Скопин-Шуйский, русскому войску удалось очистить от польско-литовских интервентов северные и северо-западные территории России, привести их под власть царя Василия, и принудить Лжедмитрия II к снятию осады с Москвы. Серия побед над интервентами прерывалась неожиданной смертью набиравшего популярность полководца, и армия лишилась признанного лидера.

В бой русский полки должен был вновь вести младший брат царя Дмитрий Шуйский – бездарный военачальник, чьи неумелые действия ранее привели к поражению русской армии в битве под Болховом и осаде Лжедмитрием II столицы.

Необходимо было освободить Смоленск, который уже несколько месяцев держал в осаде Сигизмунд III. Польский король, узнав о выступлении к Смоленску 35-тысячного войска (30 тысяч русских и 5 тысяч шведских наемников во главе с Делагарди; историк Сергей Соловьев указывает численность в 48 тысяч), выслал навстречу 6-тысячный конный отряд опытного полководца Станислава Жолкевского. Жолкевскому за короткое время удалось удвоить отряд за счет перебежчиков со стороны Лжедмитрия II.

В середине июня отряды гетмана Жолкевского столкнулись с 8-тысячным русским авангардом под командованием воеводы Григория Валуева и князя Федора Елецкогоу Царёва Займища (ныне деревня в Смоленской области), где русские успели соорудить острожек. Авангард оказался заблокированным и в главном сражении участия не принимал.

Основные силы русской армии находились в 4-х милях от острожка, у деревни Клушино, накануне решающий битвы военачальники объединенного войска Дмитрий Шуйский, Якоб Делагарди и Эверт Горн уже праздновали победу, мысленно подсчитывая трофеи, а Шуйский считал, сколько денег он сэкономит на погибших шведских наемниках. Он, по свидетельству летописца, задержал выплату шведам, рассчитывая расплатиться с ними после главного сражения.

Ставка на наемников была одной из ошибок, приведшей к поражению, другой ошибкой была полная беспечность военачальников объединенного войска.

Жолкевский, узнав от перебежчиков о расположении лагеря и о настроениях шведов, пошел на рискованный шаг, и решил ударить по лагерю ночью.

«Мы застали их спящих», - отмечает Жолкевский в своих мемуарах, молниеносному разгрому русского войска воспрепятствовали плохие дороги, поляки сильно растянулись, но когда к русскому лагерю подоспела артиллерия, она сказала свое решительное слово. Наемники были опрокинуты и бежали, а русские полки были смяты еще прежде ударом кавалерии, в русское войско были мобилизованы новобранцы, не испытывающие большого желания сражаться за царя Василия.

Дмитрий Шуйский с частью войска находился в момент битвы в деревне, где отбивался от поляков.

Исход сражения после нескольких часов битвы еще не был окончательно решен, численный перевес был все же на нашей стороне. Но как сообщает Соловьев, перелом в битве произошел из-за измены наемников. Часть наемников перешла к полякам, а часть, получив обещание о сохранении жизни, покинула поле битвы.

Видя надвигающееся поражение, Шуйский бежал, бросив армию. Поляки захватили русскую казну, артиллерию и знамена.

Это была уже вторая крупная, и уже роковая ошибка Дмитрия Шуйского, русская армия фактически перестала существовать, путь на Москву был открыт.

Василий Шуйский после Клушинского поражения смещен с престола, насильно пострижен в монахи, и вскоре вместе с другими Шуйскими был вывезен в Польшу победителем гетманом Жолкевским.

Бывший русский царь присягнул на верность Сигизмунду III, который намеревался управлять Русским царством через своего сына Владислава. И лишь самоотверженный героизм русских людей, объединившихся под руководством Минина и Пожарского, смог ликвидировать последствия Смуты, поставившей Россию у пропасти погибели.

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