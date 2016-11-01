Библия не комикс

Первый зампред комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев направил обращение Патриарху Всея Руси Кириллу (имеется в распоряжении РП) с просьбой дать оценку первому в мире Библии-комикса, выпущенному издательством Kingstone. По мнению первого зампред, Библия содержит много сложных сюжетов и упрощать ее до комиксов недопустимо. Сухарев убежден, что такая трактовка религиозной книги может оскорбить чувства верующих.

Кроме того, Иван Сухарев подготовил запрос в Роскомнадзор с просьбой принять меры в отношении первой в мире Библии-комикса, выпущенного издательством Kingstone, сообщили в RT.

Напомним, христианское издательство Kingstone выпустило комикс-адаптацию Библии. По мнению издателе й, многим людям Библия кажется пугающей книгой, полной трудных для произношения имен и несвязанных историй, а вот комикс нацеленный в основном на детей и подростков, может популяризовать архаичные тексты. Сегодня, издание доступно для заказа на официальном сайте издательства.

Труд можно приобрести в одном из двух форматов: 12 томов в мягкой обложке или трилогия в твердом переплете. Пока книга продается на английском языке, но Иван Сухарев считает, что во-первых поскольку комикс красочно иллюстрирован его можно читать без руссификации, во-вторых, как и многие другие тренды обкатанные на Западе – они очень быстро появляются в русской версии. Комикс-Библия не будет исключением, уверен депутат.

Возмущенные пользователи соцсетей уже начали сравнивать комикс-Библию с карикатурами печально известной Charlie Hebdo. Хотя издатели и не собирались насмехаться над религиозным текстом, но многие посчитали жанр комикса неприемлемым. Депутат Иван Сухарев прямо говорит: «Необходимо с уважением относится к священным текстам. Тем более к Библии. Но вообще, это касается и других традиционных религий»

«Появление в открытом доступе Библии-комикса – это уже за гранью устоявшихся норм морали. Дело в том, что это не просто веселая книжка, а достаточно мощная кампания по десакрализации священных текстов и канонов. Получается, что апостолы стоят в одном ряду с другими персонажами комиксов – Микки Маусом или Человеком-пауком. Конечно, такое фривольное обращение с Библией недопустимо. Если в США или Европе уже давно низвели христианство до шоу-балагана, то у нас все это вызывает отторжение. Шутки с религией очень опасны – достаточно вспомнить Charlie Hebdo», - подчеркнул парламентарий.

Напомним, что известность журнал приобрел после совершенного на редакцию нападения из-за публикации карикатуры на одного из главарей террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Тогда погибли 12 человек в результате атаки организованной сторонниками запрещенной в РФ организации ДАИШ. Это далеко не первый случай, когда из-за намеренно пренебрежительного отношения к религии, общество находится на грани межрелигиозного конфликта.

В 2011 году тот же «Шарли Эбдо» на один номер переименовалась в Sharia Hebdo, назвала пророка Мухаммеда приглашенным главным редактором, а на обложке разместила изображение пророка, говорящего: «Сто ударов кнутом тому, кто не умрет от смеха». За сутки до выхода номера редакцию Charlie Hebdo забросали бутылками с зажигательной смесью, здание полностью выгорело. Редакция и до этого случая, и после него неоднократно получала угрозы от исламских радикалов.

Клирик московского Храма Вознесения Господня на Никитской, протоирей Всеволод Чаплин пояснил, что упрощение библейских текстов – это не новая практика. Существует, например, Библия для детей, где канонические тексты значительно упрощены для восприятия детьми.

«Тем ни менее, любой здоровый человек, человек адекватным, должен читать оригинальные тексты, а не переделку на-американский манер. Если там что-то непонятно, то существует множество толкователей, где доступным языком рассказанно по сути библейских и других сюжетов. В конце концов можно зажать вопрос священнику. Сознательное же упрощение священных текстов – это как читать литературу в сокращении: теряется и смысл, и суть того, что хотели до вас донести», - подчеркнул протоирей Всеволод Чаплин.

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