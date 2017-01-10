«Бездомный полк» обратился к Патриарху

Православные офицеры «Бездомного полка» записали видеообращение к Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу в связи с чрезвычайно ситуацией, которая сложилась вокруг положенного им закону жилья. Напомним, в октябре 2016 года активисты направили обращение президенту РФ Владимиру Путину. Причина в том, что 10 тысяч военнослужащих (вместе с семьями — 40 тысяч человек) продолжают жить в общежитиях или снимать жилье.

Удар в спину

«Сегодня, когда мы говорим о том, что зла действительно слишком много, когда его приходится бесстрашно и самоотверженно вычищать нашим вооруженным силам в разных концах света, особенно важен крепкий, надежный тыл и порядочность тех, кто по своему долгу должен о ни заботиться. И особенно кощунственно то, что удар был нанесён им в спину», — сказал подполковник запаса Евгений Морин, стоя вместе с офицерами и их жёнами рядом с долгостроем на улице Левобережная, 4 (северная окраина Москвы)

«Мирские власти забыли свое предназначение — нести закон и порядок и возомнили себя наместниками Божьими на этой Земле. Одержимые золотым тельцом они забыли о том, что такое честность, справедливость, трудолюбие и долг перед служению обществу; забыли слово Спасителя. Они и их семьи погрязли в праздности, лжи, чревоугодии, блуде, сребролюбии, тщеславии и гордости», — заявил Морин.

«Одной рукой они метко крестятся, а другой — набивают деньгами свои карманы, предназначенные для простых людей. Потеряв всякий страх и стыд, они продолжают с усмешкой раздавать пустые обещания, глумиться над страждущими и вопрошающими. Наши многочисленные взыскания к властьимущим остались без должного внимания и результата. Их глухота и нежелание искать решение проблемы провоцирует честных граждан к массовым акциям», — подчеркнул Морин.

Лидер инициативной группы отметил, что контролирующие органы продолжают не замечать «происходящие бесчинства и преступления»: «Мы не можем найти защиты и покровительства у светской власти, поэтому вынуждены обратиться с этими проблемами к духовенству, способному повлиять на чиновников, наставить их на путь истинный, призвать признаться и покаяться в совершенных преступлениях и найти прощения, встать наконец-таки на сторону света».

Цена вопроса

Морин заявил, что в Минобороны, которое ответственно за распределение жилья военнослужащим, «снова предлагают подождать». «В этих условиях нам остается только продолжать протестовать и публично требовать от властей обеспечения своих законных прав. Только так, как показала практика прошлого года, удается сдвинуть решение проблемы с мертвой точки», — считает активист.

Действительно, АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) пытается самостоятельно достроить брошенные корпуса, однако за последние два года были полностью сданы дома только на Большой Очаковской. В других двух районах (Левобережная, Хорошевское шоссе) ситуация по-прежнему печальная и требует немедленного разрешения, так как жилье стремительно разрушается под воздействием влаги и ветра.

В прошлом году цена вопроса составляла 7 миллиардов рублей, и в 2017-м — денег может потребоваться куда больше. Учитывая сокращение военного бюджета, которое запланировано на ближайшие годы, найти средства будет еще сложнее. Проблема требует радикального, а не «постепенного решения», за которое ратует АО ГУОВ.

В Департаменте жилищного обеспечения Минобороны предлагают особо нуждающимся отказаться от распределенных квартир на Левобережной и Хорошевском шоссе и согласиться на заселение в готовые дома на улице Синявинской (территория промзоны Подрезково, захватывающая санитарную зону Черкизовского северного кладбища). Но очевидно, что это не спасет ситуацию, так как речь идет всего лишь о полутора тысячах квартир. А нуждающихся, напомним, более 10 тысяч семей.

Коллапс произошел в 2014 году, когда девелопер СУ-155 прекратил работы и сорвал сроки сдачи жилья во всех микрорайонах. По контрактам 2011-2012 годов подрядчик получил от Минобороны (под руководством Анатолия Сердюкова) почти 70 миллиардов рублей авансом на сооружение 60 домов в четырех микрорайонах Москвы. Когда СУ-155 признали банкротом, стройка остановилась, а деньги — пропали.

Представитель ГУОВ Максим Пастухов ранее сообщал, что законодательство о санации СУ-155 не позволяет забрать у девелопера 17 миллиардов неотработанного аванса. Эти деньги не были украдены. Речь идёт о том, что программа санации направлена на решение проблем гражданских дольщиков. Офицеры в этот список не попали, хотя министр обороны Сергей Шойгу просил об этом премьера Дмитрия Медведева.

В результате более трех лет 40 тысяч человек остаются в западне, при этом имея на руках документы о распределенных квартирах. «Бездомный полк» — это семьи офицеров, ожидающие получения квартир в корпусах на Левобережной улице и Хорошевском шоссе.

Кому жить хорошо

Офицеров возмущает, что государство не предъявляет претензий к ответственным за срыв сроков сдачи жилья. В первую очередь это касается депутата Мосгордумы миллиардера Михаила Балакина, который был основателем СУ-155. Согласно декларации о доходах и имуществе, он владеет коттеджем площадью 754 квадратных метра и четырехкомнатной квартирой. Его супруга Марина имеет в собственности четырехкомнатные апартаменты и двухкомнатную квартиру в 96,7 квадратных метра.

Также в «Бездомном полку» недоумевают по поводу невероятной карьеры ныне заместителя министра обороны, бывшего гендиректора АО «Оборонстрой» Тимура Иванова. Судя по биографии 41-летнего чиновника, он с момента выпуска из МГУ работал исключительно на руководящих должностях. В его послужном списке огромное количество государственных и коммерческих компаний, работающих в сфере энергетики и инвестиций. Также Иванов успел побывать на нескольких государственных должностях пока в 2013 году не стал гендиректором «Оборонстороя».

Живет легко и красиво жена замминистра обороны Светлана Захарова, которая несколько раз попадала в объективы камер в роскошных и откровенных нарядах. О ее образе жизни можно судить по страничке в Instagram. Захарова является владелицей Metropol Fashion Group, регулярно выезжает за рубеж и посещает бесчисленное количество светских мероприятий. В конце сентября 2016 года на празднование своего юбилея, по сведениям СМИ, жена замминистра потратила десятки тысяч евро.

Вот именно об этом и хотели сообщить Патриарху «бездомные» офицеры. Каждый вправе жить, как он хочет; вправе тратить любую сумму денег, но только, если он ее действительно честно заработал.

Обещать — не значит строить

Тимур Иванов и руководитель Департамента жилищного обеспечения Сергей Пирогов обещают закончить стройку в течение 2017 года. Однако никаких официальных обязательств в отношении названных сроков никто из должностных лиц оборонного ведомства на себя не взял.

Активистов «Бездомного полка» настораживает текущее положение дел на заброшенных стройках, которое ставит под сомнение реальность выполнения обещаний чиновников. Также не были озвучены данные о поступлении средств на реализацию проектов в двух наиболее проблемных микрорайонах.

Морин сообщил, что ответственные за строительство домов должностные лица вместо того, чтобы пойти на откровенный диалог с общественностью, занялись черным пиаром: подкупают блогеров и распространяют версию о том, что «Бездомный полк» якобы зачем-то спонсирует депутат Мосгордумы, экс-владелец СУ-155 Балакин.

По словам активиста, в момент записи обращения к Патриарху «привели каких-то люмпенов с транспорантами, якобы они и есть «Бездомный полк», военную полицию даже привлекли, не говоря о муниципальной, как будто мы преступники какие-то». «Впрочем, нам это, как видите, не помешало осуществить задуманное — записать видеообращение к Владыке».

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