«Бездомный полк». Достучаться до…

Военнослужащий на митинге против бездействия Минобороны – странная картина, не так ли? Но в Москве «бездомный» протестующий офицер уже скоро не будет вызывать удивления. 29 октября на площади Краснопресненская Застава в двух шагах от метро «Улица 1905 года» состоялась очередная протестная акция «Бездомного полка» - семей офицеров, которые не получили положенные по закону квартиры.

Прорвать блокаду

Как писала «Русская Планета», проблема касается 10 тысяч действующих и отставных военнослужащих. Вместе с семьями – это около 40 тысяч человек, которые вынуждены жить в общежитиях или снимать жилье. Несмотря на масштаб проблемы, выходить на улицу с лозунгами и транспарантами готовы далеко не все. Хотя численность протестующих растет: 8 октября митинг собрал примерно 150 человек, 29 октября – около 300.

«Бездомный полк» пытается прорвать информационную блокаду и потому проводит второй за месяц митинг. Государственные и прогосударственные СМИ о проблемах с обеспечением жильем военнослужащих предпочитают не говорить. Тема скользкая: попытка полностью свалить груз ответственности на СУ-155 будет выглядеть откровенно наивной. Минобороны по закону обязано предоставить офицерам жилье. И как ведомство будет выполнять свои обязанности – не забота строительных компаний, у которых свои интересы в подобных проектах.

Вкратце напомним о сути проблемы. В 2011-2012 годы Минобороны заключило с СУ-155 (о котором на тот момент уже ходила дурная слава) контракты на сооружение 60 домов в четырех микрорайонах Москвы: улица Левобережная, Хорошевское шоссе, улица Синявинская и улица Большая Очаковская. На эти цели авансом девелопер получил почти 70 миллиардов рублей. В 2014 году СУ-155 прекратил работы и сорвал сроки сдачи жилья во всех микрорайонах.

Минобороны, которое на тот момент возглавлял Сергей Шойгу, решило не добиваться банкротства СУ-155. Ведомство лелеяло надежду на скорое возобновление работ со стороны девелопера. В скором времени стало понятно, что выбранная тактика оказалась провальной, и АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) принялось самостоятельно достраивать корпуса. Однако за прошедшие два года удалось полностью сдать дома только на Большой Очаковской.

Цена вопроса – 7 миллиардов рублей. Представитель ГУОВ Максим Пастухов утверждает, что деньги изыскать невозможно, так как согласно контрактам они были перечислены на счета СУ-155. По его словам, министр обороны уже отправлял письмо главе правительства Дмитрию Медведеву с просьбой найти необходимую сумму. Ответа получено не было, но ГУОВ своими силами работает над решением проблемы.

«В результате за год работы мы достроили 18 корпусов. Полностью сдан микрорайон на Большой Очаковской. И когда здесь, на этом митинге, люди говорят, о том, что ничего не делает Минобороны, ничего не делает ГУОВ, это неправда. Большую Очаковскую мы полностью сдали, на Синявской – мы до конца года сдадим два корпуса, на Левобережке – мы сдали два корпуса и на Хорошевке – два», - рапортовал на митинге Пастухов.

««Бездомный полк» - это люди, которые не получили квартир на Левобережке и Хорошевке. Мы об этом прекрасно знаем. В результате того, что была принята поправка к федеральному закону, мы не можем забрать 17 миллиардов неотработанного аванса у СУ-155. Все деньги через арбитраж идут на строительство домов для 20 тысяч дольщиков», - пояснил ситуацию с деньгами Пастухов.



Фото: Алексей Капустин, «Русская Планета»

«Равноценный бартер»

ГУОВ не в состоянии в обозримой перспективе достроить дома для 10 тысяч семей офицеров и предлагает «бартер»: «Сейчас все ожидающие квартир на Левобережке и Хорошевке могут получить жилье с таким же метражом на Синявинской. Это точно такие же однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры. Обращения рассматриваются в индивидуальном порядке», - заявил Пастухов.

Призыв представителя ГУОВ переезжать на Синявинскую вызвали негодование у собравшихся. «Где Синявинская и где Левобережная? Стоимость квартир совершенно разная, господа. Это у нас экономия такая получается, да? Вы предлагаете абсолютно неравноценную альтернативу, уважаемый», - сказала жена одного из офицеров.

Пастухов недоумевают почему военнослужащие отказываются от предложения забыть про квартиры на Синявской: «Это не экономия. Это ваше желание: если вам негде жить, а жизнь одна - въезжайте в равноценные квартиры на Синявинской. Пожалуйста! Равноценные по метражу квартиры. И на сайте это есть! Вы продать квартиру хотите? Зачем вам цена квартиры? Вы в ней жить не хотите?»

Осуждать людей за нежелание заселяться в квартиры на Синявинской (Молжаниново) – поступок на грани кощунства. Протест семей офицеров - отнюдь не прихоть. Микрорайон расположен на территории. где жилое строительство не разрешено по санитарно-эпидемиологическими нормам. Молжаниново занимает часть территории промзоны Подрезково и санитарной зоны действующего Черкизовского северного кладбища.

Более того, микрорайон стоит в непосредственной близости от аэропорта «Шереметьево» - в зоне проектирующейся третьей взлетно-посадочной полосы. Как ни сложно догадаться, ни одно ведомство не могло выдать разрешительных документов на строительство в Молжаниново корпусов для офицеров. «Коробки», возведенные СУ-155, могут быть завтра снесены по решению суда, потому что стройка велась незаконно. И куда в таком случае должны переезжать семьи военнослужащих?

Кто виноват и что делать?

Еще один «компромисс», который предлагает ГУОВ, - это субсидия на приобретение жилья. На первый взгляд, это наиболее оптимальный способ «разойтись миром». Однако и здесь офицеров заманивают в ловушку. Согласно приказу Минстроя № 419, на один квадратный метр приобретаемого жилья государство готово выделить 37 208 рублей, тогда как стоимость «метра» в обычном панельном доме в Москве переваливает за 100 тысяч рублей.

Отметим, что после истории с СУ-155 Минобороны отказалось от взаимодействия с девелоперами. Сейчас у офицера два варианта получить жилье: рассчитывать на субсидию и одновременно брать кредит в банке, чтобы оплатить стоимость квартиры, либо становиться участником военной ипотеки, которую третий год активно рекламирует Минобороны.

Фактически чиновники с Фрунзенской набережной переложили проблему приобретения жилья на плечи военнослужащих. Формально офицеры получили экономическую свободу, право выбирать, где им жить, но в реальности на 37 тысяч за «квадрат» приобрести квартиру невозможно даже за 10-15 километров от МКАД. При этом Минобороны не может уволить военнослужащего в запас без жилья.

Добровольно уходить со службы офицеры «Бездомного полка» не хотят, так как бояться потерять обещанные государством квартиры от СУ-155. В результате сложилась практика, когда военнослужащих переводят в так называемое распоряжение. С ними заключают контракт, но выводят за штат. Офицеры получают небольшую зарплату, надбавку за звание, выслугу лет и не имеют права трудиться на «гражданке», что лишает их возможности зарабатывать и самореализовываться.

Председатель Всероссийской политической партии «Партии свободных граждан», адвокат Александр Зорин заявил на митинге о готовности помочь «Бездомному полку». Политик направил заявление о совершенном мошенничестве в особо крупном размере в ФСБ и Следственный комитет. «Только уполномоченные органы могут внести ясность в ситуацию. Необходимо понять, как расходовались деньги, выделенные СУ-155, куда подевались недостающие миллиарды, каким образом под строительство была выделена непригодная территория», - рассуждает Зорин.



Фото: Алексей Заквасин, «Русская Планета»

По его мнению, первое, чего необходимо добиться, чтобы процесс сдвинулся с мертвой точки, – это официальное признание факта нарушения прав военнослужащих. «Пока юридической констатации нет. Есть бумаги, отчетности, но ни один суд не признал тот факт, что в недостроенных квартирах невозможно проживать. Ни один суд не потребовал от Министерства обороны достроить это жилье. Необходимо постановление о том, что квартира, которая должна принадлежать военнослужащему, не соответствует Жилищному кодексу, потому что нет коммуникаций, электричества и газа…», - отметил Зорин.

«Второй этап – это установление конкретного срока устранения нарушений. Это тоже должен сделать суд. Если требования суда не выполняются – это повод требовать компенсации, появляется рычаг давления на исполнителей. На данный момент ситуация находится на уровне болтологии, хотя можно дойти до Европейского суда по правам человека и добиться выплаты серьезной компенсации за моральный и иной ущерб. Дело действующего военнослужащего должны рассматривать военные суды, уволенного в запас – гражданские», - подчеркнул Зорин.

Судя по всему, «Бездомному полку» предстоит продолжительная борьба за обретение нормального жилья, которое соответствует общепринятым нормативам. На митингах представители ГУОВ пытаются убедить офицеров, их жен и детей прекратить протест, подумать о том, как бы не простудиться и воздерживаются от ответа на волне справедливые вопросы: как можно было отдать 70 миллиардов неблагонадежному застройщику, куда делись 7 миллиардов, которых сейчас не хватает, и когда наконец офицеры получат жилищные условия, которые они честно заслужили, защищая страну.

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