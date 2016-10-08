«Бездомные» офицеры: «Путин, помоги!»

В Москве на площади «Краснопресненская застава» прошел митинг военнослужащих, требующих завершения строительных работ, прерванных печальной известного Су-155. Речь идет о пустующих кварталах по адресам: улица Левобережная, 4, Хорошевское шоссе, 38, улица Синявинская 11 и частично улица Б.Очаковская 12.

Участники акции протеста записали видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу: «Ситуация для военных патовая. Дома не достроены. Деньги на строительство отсутствуют. Глубокоуважаемые в кавычках люди, Сердюков, депутат-миллиардер Балакин и другие ответственные за этот беспредел люди на свободе с «чистой» совестью. Крайними остались мы - защитники Родины, боевые офицеры, инвалиды, наши дети и жены. Мы не пятая колонна. Все мы патриоты своей страны. Власть не оставляет нам выбора, и мы проводим общественные акции – пикеты».

Демонстранты просят найти средства на завершение строительных работ и наказать виновных. «Все мы радуемся победам русского оружия в Сирии, успехам нашей армии на международных учениях, достижениям нашего ВПК на зарубежных выставках, но о каком престиже профессии защитника Родины может идти речь, когда тысячи офицеров до сих пор остаются без положенных по закону квартир? А ведь уже немало тех, кто умер, так их и не дождавшись», - зачитал обращение подполковник запаса Евгений Морин.

Евгений Морин зачитывает обращение к президенту. Фото: Алексей Заквасин / «Русская Планета»

В беседе с «Русской Планетой» он заявил, что его возмущает пассивность властей, которые не нашли способ привлечь к ответственности Су-155 и тех, кто заключил с ними контракт. «Только после нескольких пикетов были завершены работы в микрорайоне Очаково и офицеры были заселены. Акции протеста стали единственной возможностью решать наши проблемы. Мы много писали в Минобороны, в администрацию президента. Результат нулевой. Чиновники дискредитируют президента. Для нас очевидно, что до Владимира Владимировича информация не доходит... Здесь лицемерие начальников во всей красе».

«Сейчас без жилья около 10 тысяч семей. Они снимают квартиры или живут в общежитии. Более того, мне известны случаи, когда пребывающих на службе офицеров заставляли писать заявления с просьбой о санации Су-155. То есть не исполняющему свои обязательство подрядчику хотят дать еще денег! И я не говорю о вопросах качества жилья. Некоторые простаивающие здания лишены гидроизоляционной кровли. Вода естественно разрушает бетонные конструкции и прокинутую электропроводку. Но и это сейчас второстепенное. Главное – получить положенное по закону», - сказал Морин.

Пикетчики подняли остро стоящую проблему для, наверное, сотен тысяч граждан. Однако почему отстаивать права на улицу вышли лишь несколько десятков человек? Морин объясняет этот казус привычкой военнослужащих действовать строго по приказу начальства: «У нас в России с гражданской активностью в принципе большая проблема. А теперь представьте, что это военный человек и его всю жизнь учат подчиняться. Плюс часть семей живет в регионах, а часть – боится выйти, так как продолжает служить».

Президент гильдии юристов рынка недвижимости Олег Сухов заявил «Русской Планете», что пикетчики выступают с законными требованиями. Адвокат подчеркнул, что государство несет полную ответственность за предоставление в собственность жилого помещения уволившемуся в запас офицеру. «Согласно законодательству, срок службы офицера должен составлять не менее 10 лет в случае, если он был уволен по достижению предельного возраста пребывания на военной службе, по состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями. Также этим правом могут воспользоваться отставники, общая продолжительность службы которых составляет 20 и более лет», – указал Сухов.

«Русская Планета» попыталась разобраться в том, кто виноват в сложившейся ситуации и какие меры могут предпринять власти.

Наследие Сердюкова

Контракт с Су-155 на строительство жилья заключила бывший гендиректор ОАО «Оборонстрой» Лариса Егорина, подруга экс-начальницы департамента имущественных отношений Минобороны Евгении Васильевой. В 2011-2012 годах Егорина устроила аукцион невиданной щедрости, заплатив подрядчику авансом 70 миллиардов рублей. То есть деньги были отданы застройщику буквально на этапе закладки фундамента, хотя деятельность Су-155 подверглась резкой критики еще с 2008 года.

В 2015 году девелопер был признан банкротом и оставил без жилья около 40 тысяч военнослужащих (в данный момент, как писала выше РП, число нуждающихся семей сократилось до примерно 10 тысяч) и 100 тысяч дольщиков. Совокупный долг компании составляет 315 млрд рублей. К Су-155 были поданы иски на 45 млрд рублей и не факт, что офицеры будут стоять в первых рядах на получение компенсации.

Урегулировать ситуацию с жильем для военных пытается ОАО «Главное управление обустройства войск». Представитель предприятия Минобороны Максим Пастухов прибыл на встречу с пикетчиками. Он подтвердил информацию о том, что на завершение строительных работ необходимо 7 млрд рублей. По его словам, ОАО пытается своими силами достроить объекты, однако денег не хватает. При этом «Главное управление обустройства войск»не получает поддержки, которую обещали правительство РФ, столичная мэрия и Госдума.

Максим Пастухов. Фото: Алексей Заквасин / «Русская Планета»

«Нам удалось завершить строительство в Молжаниново (Синявская, 11) и на Большой Очаковской. Но, к сожалению, средства, которые мы взяли в кредит, иссякли. На Хорошовке у нас только два дома сдано, столько же - на Левобережке. Министр обороны поднимал эту проблему перед правительством. Как только в декабре было объявлено о санации объектов Су-155, министр написал письмо на имя председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева с просьбой решить вопрос о финансировании, чтобы в рамках этой концепции достроить жилье», - сказал Пастухов.

Однако Белый дом отказал Сергею Шойгу на основании того, что военнослужащие дольщиками не являются. Тем не менее ОАО «Главное управление обустройства войск» будет продолжать попытки включить недостроенное жилье военных в программу санации. Пастухов утверждает, что ни один из девелоперов не возьмется за объекты Су-155, так как данный застройщик не предоставил необходимой документации. Пастухов пообещал, что «тихим сапом» стройка будет продолжаться, но точных сроков ее окончания не назвал.

Разговор представителя «Главного управления обустройства войск» с пикетчиками был жарким. Люди забрасывали его вопросами: «Когда все это прекратится?», «Почему вы взялись, а теперь не можете достроить?», «Зачем вы нас обманываете?». Дискуссия едва не переросла в призывы посадить Сердюкова и «всю его шайку». Пастухов не реагировал на провокации и старался убедить людей, что Минобороны просто не может достучаться до правительства.

Недоступные «квадраты»

Семь миллиардов - сумма отнюдь не запредельная. Если семь миллиардов в итоге будут найдены, то жилищный вопрос будет исчерпан через несколько месяцев. Однако ни Минобороны, ни правительственная комиссия по санации Су-155 во главе с вице-премьером Игорем Шуваловым не представили ни одного варианта решения проблем офицеров.

«Бездомные» военнослужащие пытаются достучаться до президента и не стоит сомневаться, что если Путин обратит внимание на их отчаянные просьбы, то власти найдут семь миллиардов через пару-тройку недель. А Пастухов и Шувалов будут еще долго извиняться за то, что не сделали этого раньше. Однако такой вариант решения ситуации с Су-155 не поворачивается язык назвать нормальным.

Вслед за офицерами поднимутся 100 тысяч обманутых дольщиков и другие граждане, недовольные поведением застройщиков. На данный момент в России нет четко продуманного механизма урегулирования подобных вопросов. Более того, виновные в заключении контрактов с Су-155 отделались легким испугом, а основатель компании-банкрота Дмитрий Балакин спокойно заседает в Мосгордуме.

Согласно декларации о доходах и имуществе, Балакин - владелец дома площадью 754 квадратных метра и четырехкомнатной квартиры в 146 «квадратов». Его супруга Марина имеет в собственности тоже четырехкомнатные апартаменты (211 квадратных метра) и «двушку» площадью 96,7 квадратных метра. Судя по этим данным, чета Малкиных владеет элитным жильем стоимостью в несколько миллионов долларов.

Цена одного квадратного метра «элитки» в Москве составляет примерно 200-400 тысяч рублей. С 2015 года Минобороны приостановило строительство жилья и теперь выдает субсидию, согласно которой (приказ Минстроительства № 419) на один квадратный метр покупаемого жилья выделяется 37,208 тысячи рублей. При этом стоимость «квадрата» в обычном панельном доме в столице начинается от 100 тысяч рублей.

Ситуация с «бездомным полком» обнажила социальные язвы нашего государства, неспособного справиться с коррупцией и безответственностью. Пикетчики пытались взвалить вину на Минобороны, забывая, что ведомством в 2011-2012 годах руководили совершенно другие люди. Вопросы о том, почему проворовавшиеся чиновники и Балакин на свободе, гораздо уместнее задавать не Шойгу, а Следственному комитету, Генпрокуратуре и судебным инстанциям.

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