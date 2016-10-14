Бесцельный специалитет

Правительство планирует внести поправки в законодательство, регламентирующее порядок обучения студентов в высших учебных заведениях по целевому набору.

В пятницу премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание, посвященное реформирование в систему целевого обучения в российских вузах, в котором приняли участие вице-премьер Ольга Голодец, министр образования и науки Ольга Васильева, глава Минюста Александр Коновалов и министр труда и социальной защиты Максим Топилин, а также представители высших учебных заведений.

Невозвращенцы

Глава кабмина заявил в ходе совещания, что целевой набор в институты и университеты давно стал профанацией: на практике, большинство выпускников, получивших дипломы о высшем образовании, не идут работать в организации, направившие из на обучение.

Причиной, по мнению Медведева, является размытость правовых норм: в законе не обозначен точно минимальный срок, в течение которого молодой специалист должен трудится на компанию, обеспечившую его обучение. Таким образом, выпускник может, отработав один день, освободить себя от всех обязательств.

Для исправления сложившейся ситуации кабмин планирует принять ряд мер, первой из которых является установление минимального срока в три года, отработать который «целевик» будет обязан на том предприятии, которое направило его в вуз. Кроме того, будет расширен перечень отраслей народного хозяйства, представители которых смогут набирать сотрудников через систему целевого обучения, к примеру, теперь такие возможности могут появится у оборонных предприятий.

Напомним, что система целевой подготовки специалистов появилась в конце 80-х в качестве меры, призванной заменить распределение выпускников, существовавшее в советскую эпоху.

Существенные изменения коснулись систему целевого набора в 2013 году. В новой редакции Федерального закона «Об образовании Российской Федерации» ответственность сторон, участвующих в целевой подготовке специалиста была ужесточена. Если прежде студент, поступивший по направлению предприятия, не нес, фактически, никакой ответственности и мог спокойно отказаться от работы в данной кампании, то начиная с 2013 года для этого необходимо возместить стоимость своего обучения. Кроме того, стороны обязали заключать договор с прописанным сроком «отработки». Следует, кстати, отметить, что «целевое» обучение возможно лишь на дневных отделениях, вечерняя и заочная форма исключены.

Поступают «целевеки» в вузы отдельно от других абитуриентов, не участвуя в общем конкурсе. Однако, между ними тоже существует конкурс, по закону, он не должен быть ниже, чем 1,2 человека на место. Тем не менее, поступить в рамках целевого набора значительно проще, чем на общих основаниях. Кроме того, направившее абитуриента предприятие в ряде случаев оказывает своему подопечному меры социальной поддержки в виде стипендии и оплаты проживания.

Ужесточение законодательства немного скорректировало ситуацию: если до 2013 года около 80% выпускников, обучавшихся по направлению, не возвращались на малую родину, оседая в крупных городах, то после принятия поправок процент невозвращенцев снизился. Например, в сфере здравоохранения таких «отказчиков» набирается около 35% от общего числа направленных на целевое обучение в медицинских вузах молодых людей.

Впрочем, отчасти понять таких специалистов можно: часто закончившим хороший вуз молодым специалистам предлагаются совершенно неудовлетворительные условия труда, в отдаленной местности, без предоставления жилья и достойной заработной платы. Отучившийся несколько лет в крупном городе человек из глубинки понимает, что, вернувшись обратно он потеряет шанс на укоренение в центре, так как утратит связи и возможности, полученные в студенческие годы. Понятно, что возвращаться не хочется никому, хотя с другой стороны, о последствиях необходимо думать прежде чем связывать себя обязательствами.

Лазейка для ловких

Как пояснила в интервью «Русской Планете» эксперт рынка труда, бизнес-тренер «Центра деловых навыков» Анастасия Городецкая, система целевого обучения превратилась в удобную лазейку, при помощи которой можно без труда поступить в вуз.

«На сегодняшний день система не работает, многие видят в ней просто легкий способ поступления в вузы без планов по дальнейшему исполнению своих обязательств. Целевой набор зачастую является источником коррупции, когда составляются преднамеренно договоры с нулевым сроком отработки – чаще всего, это делается по знакомству. Идея, согласно которой целевой набор студентов должен был помочь преодолеть кадровые перекосы, помочь в планировании кадровой политики, оказалась не реализована. Неясно, существует ли альтернативное решение для данной проблемы, но факт остается фактом: связи между государственного планирования в области кадровой политики и деятельностью вузов практически нет», - рассказала эксперт.

По мнению Городецкой, у вузов, особенно коммерческих, сегодня свои цели и задачи, не всегда понятные государству. С другой стороны, государство не очень понимает, что именно происходит в сфере вузовского образования. В частности, для ликвидации противоречий были разработаны профессиональные стандарты, в соответствии с которыми высшие учебные заведения должны готовить специалистов.

«Возвращаясь к теме целевого поступления, следует отметить, что в рамках данной системы абитуриент даже не обязан выполнять требования вуза, распространяющиеся на других поступающих, и может быть зачислен с более низкими баллами по ЕГЭ. Вопрос о зачислении нередко решается еще до того, как выпускник школы сдает экзамены.

Понятно, что вероятность того, что из такого студента получится хороший специалист не слишком велика. Поэтому сама система целевого обучения на данный момент является достаточно спорной, заложенные изначально задачи просто не исполняются. Хотя задумывался формат целевого обучения для вовлечения новых кадров в непопулярные отрасли, в действительности сегодня эта система действует во всех вузах, вплоть до МГУ, и выполняет одну функцию – помогает облегчить поступление тем, кто не способен выдержать общий конкурс», - отметила Городецкая.

По ее словам, на желание специалиста остаться в той или иной компании влияет не только уровень заработной платы, но ряд других факторов.

«К примеру, холдинг «Русагро» ощущает большой дефицит специалистов, таких, как агроном, инженер механизированной техники и т.д. Компания прилагает большие усилия для привлечения специалистов, участвует в целевых вузовских программах, однако ликвидировать недостачу кадров все равно не удается – связанные с сельским хозяйством специальности у молодежи считаются «непрестижными», несмотря на высокий уровень предлагаемых зарплат».

Таким образом, получается, что система целевого обучения, в которую «переродилось» послевузовское распределение советской эпохи, не только не выполняет возложенных на нее функций, но еще и множит число малоквалифицированных кадров, поступивших в университет не благодаря своим способностям, а за счет связей своих родителей в госкомпаниях.

Решить же проблему кадрового перекоса данная система не в состоянии без целого комплекса дополнительных мер, таких, как улучшение имиджа ряда профессий, повышения оплаты труда для специалистов, работающих в глубинке и т.п., впрочем, в том случае, если комплекс таких мер был бы реализован, велика вероятность того, что молодые специалисты потянулись бы на невостребованные сейчас вакансии и так, вне целевой системы подготовки кадров.

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