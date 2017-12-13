Не беси ингушей!

Всю эту неделю мы наблюдали за тем, как в Москве стремительно насаждались законы и традиции Шариата. Первым чашу откровенных издевательств и унижений испил до дна 18-летний студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Олег Терещенко.

«Роковую ошибку» молодой человек допустил, рассмотрев возможность налаживания взаимоотношений между русскими парнями и девушками с Кавказа. Парня, еще не перешагнувшего границ пубертатного возраста и, видимо, не имевшего опыта выяснения отношений с представителями братских кавказских республик, интересовало, почему нельзя (цитата) «искать девушек-чеченок, ингушек, и т.д.»?

Против «и т.д.» «братья-мусульмане», которые учатся вместе с Олегом в одном вузе, видимо, ничего не имели, а вот за эротические фантазии насчет ингушек и чеченок молодому человеку пришлось ответить перед всем народом.

Дискуссия Олега Терещенко (никнейм «Андрей Князев») с «братьями» из наиболее проблемных регионов Российской Федерации протекала в занимательном ключе.

Парнишка отстаивал свою атеистическую позицию: «Светские законы основываются на свободе и уважении к гражданам, а религиозные — непонятно на чем. Очевидно, что первые более справедливы и имеют большее право на жизнь!» - писал он в паблике.

Разгневанные мусульмане отвечали ему в раздраженном ключе, обильно дополняя свои пылкие речи русской табуированной лексикой, видимо, не запрещенной Кораном.

Особенно усердствовал человек с никнеймом «Али Хусейнов», подчеркивавший приоритет его верований и традиций над законами Российской Федерации, а также над культурой русских людей, которые, с точки зрения Али Хусейнова, выглядят примерно так:

Но своей кульминации дискуссия достигла в тот момент, когда пронырливый русский студент полез на страничку «правоверного мусульманина».

Фото: соцсети

«Али» на следующий день встретил Олега и предложил ему выйти за пределы территории академии. На улице Терещенко был мгновенно окружен стайкой из пяти, вероятно, наиболее почитающих традиции Ислама молодых людей.

Сорвав с него шапку и очки, нанося по очереди удары по лицу и телу, непрерывно оскорбляя его и выражаясь нецензурно, они заставили его извиниться перед всеми мусульманами, а также их девушками. Ну и перед всем РАНХиГСом заодно (видимо, чтобы доставить удовольствие администрации).

Экзекуция завершалась репликой находящегося за кадром молодого человека с сильным кавказским акцентом, который обещал… изнасиловать юношу, выразившего свое мнение по поводу свободы межнациональных отношений, в случае если он дерзнет опубликовать в паблике хоть что-то еще.

Олег Терещенко (он же «Андрей Князев») больше, действительно, ничего не публикует в группе «Любовь и ненависть в РАНХиГС». А вот его обидчик «резюмировал» сегодня ночью конфликт настораживающей фразой, которая для любого русского человека обернулась бы незамедлительно предъявленным обвинением, как минимум, по двум статьям:

Первая — 282 УК РФ «Разжигание межнациональной розни». Вторая — 119 часть 2 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды».

Конец, как говорится, цитаты, которая увенчала собой робкие попытки русского студента отстоять свое право «подъехать» к понравившейся ингушке или чеченке.

Следственный комитет Российской Федерации уже занимается людьми, которые избили Олега Терещенко и выложили в социальную сеть ролик с издевательствами над молодым человеком. Однако меня терзают смутные сомнения, что подозреваемые отделаются «легким испугом».

Ведь что, если не толстый кошелек родителей нападавших и забранное испуганным потерпевшим заявление, являются самым весомым аргументом для разрешения данной ситуации?

Куда более интересная история случилась с популярной до неприличия (в самом прямом смысле этого слова) передачей «Comedy Woman», которая выходит на ТНТ.

8 декабря там показали сюжет о девушке-ингушке, которая работала в эскорт-сервисе. Поскольку сценарий этого «чудовищного ролика» еще не включен в Федеральный список экстремистских материалов, приведу его частично, так как само видео было с потрясающей воображение оперативностью «выпилено» представителями «Comedy Club» из глобальной сети «Интернет»:

— Кто вчера ездил с делегацией из Сургута? – спрашивает дородная бригадирша эскорта.

— В Сургут – я! — отвечает девушка-ингушка. — Программа была — бомба!

— Бомба? Людей реально чуть не разорвало. Шашлычная на Никольской, Бакинский дворик, Хинкальная, самса у мечети, «Пончик-Помпончик».

— А Третьяковский галерея? – робко пытается отбиться от нее симпатичная ингушка.

— Только буфет! Они что тебе сделали-то, а? Люди на два часа проездом в Москве! Просто хотели пройти по Красной площади, эскимо лизнуть!

— Намека на эскимо не было! – плачет ингушка.

— Ты понимаешь, что девушка-эскорт – это как дорогой аксессуар, который подчеркивает статусность клиента! – негодует «бригадирша».

— Хозяйка, слово «аксессуар» стало поперек уха и остальные слова не пропустило.

— Я могу протолкнуть, - грозно заявляет свирепеющая на глазах «маман».

© «Comedy Club Production»

И всё в таком духе.

Да простит меня Аллах! Даже не являясь поклонником «детища Мартиросяна и его команды», я могу засвидетельствовать, что русские о русских в «Comedy Club» и «Comedy Woman», о существовании которой я узнал позавчера, шутят гораздо жестче. Как, впрочем, и кавказцы, являющиеся резидентами этого юмористического шоу, «подтрунивают» над нами.

Но – для кого это секрет? – над нами, русскими, можно шутить сколь угодно долго. Нас даже можно поливать помоями, как усердно делают это наши братья и сестры из республик бывшего СССР, которые кормятся за наш счет. А вот с ингушами эти номера не проходят.

— Я генеральный директор «Comedy Club» Андрей Левин! — прижимает руки к груди перепуганный мужчина в кадре. — Хотел бы выразить глубокое извинение в связи с тем материалом, который вышел. Я хотел бы сказать, что это исключительная случайность. Что недоработку на выпуске эфира мы признаем, со своей стороны гарантирую, что мы усилим значительно качество по контролю такого рода вещей и очень сильно постараемся, чтобы ни в чью сторону это никогда не повторилось.

Еще бы хотел принести еще раз глубокие извинения, если мы кого-то обидели, кого-то оскорбили, мы этого искренне не хотели, это получилось абсолютно случайно. Поэтому со своей стороны мы готовы сделать максимум, чтобы для всех комфортно загладить свою ошибку…

Во избежание появления «альтернативных мнений» комментарии к этому видео исключены.

Никто не хочет получить 4 пули в спину на Большом Москворецком мосту и, вероятно, не желает, чтобы редакция «Comedy Club» была в полном составе расстреляна из автоматов представителями «самой мирной религии на земле».

Поэтому покаявшись лично, Левин предложил это сделать актрисам. Екатерина Скулкина, забыв для приличия выложить фото в парандже, незамедлительно заявила, что была не в курсе зловещего плана сценаристов.

«Приношу свои личные извинения ингушскому народу. Я точно не хотела никого обидеть и задеть чьи-то чувства. Я, к сожалению, не увидела в тексте сценки тот смысл, который так затронул сердца многих людей. Лично я с огромным уважением отношусь к людям любой национальности. Вся эта ситуация стала хорошим жизненным опытом. Видео номера, которое стало «яблоком раздора», было удалено из всех интернет-ресурсов. Если оно и будет распространяться, то только со стороны недоброжелателей», — заявила в своем Instagram 41-летняя актриса.

Фото: соцсети

А уж что случилось со сценаристами этого ролика, переплюнувшего лучшие творения Стивена Кинга, я не рискну предположить.

Но и этого было мало. Очевидцы сообщают, что у офиса ТНТ в Москве поздним вечером собрались около 50 смуглых мужчин, которые требовали сатисфакции. И только явка гендиректора Андрея Левина в постпредство Республики Ингушетия к Алихану Цычоеву смогла исчерпать конфликт и не допустить появления в продаже маек с надписью «Je suis «Comedy Club».

Фото: Кавполит

Как-то быстро спустили это дело на тормоза, правда? А ведь ошибка, допущенная Левиным и его людьми, действительно, роковая. Даже школьник знает, что ингушские девушки принципиально не работают в эскорт-сервисе, не оказывают интим-услуги, не переедают и не ругаются на родном языке, как показали это авторы «мерзопакостного ролика».

Поэтому отныне герои «Comedy Club» (наркоманы, сутенеры, проститутки) будет разговаривать исключительно с вологодским, украинским или, в самом крайнем случае, с белорусским акцентом.

Всем большой рахмат за внимание!

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