Автостоп в XXI веке

Если ты один раз проехал автостопом, то больше не бросишь этого занятия, утверждают опытные автостопщики. Кто-то ездит таким способом, чтобы бесплатно добраться до нужного города, но для большинства – это вид путешествий и отдыха.

В отличие от обычных поездок на том же автомобиле, во время которых лишь меняется пейзаж за окном, и всё идет по намеченному плану, у автостопщиков неизвестных в задаче, как добраться из пункта А в пункт Б, намного больше. На какой машине ты сегодня поедешь, кто будет за рулем, и как быстро ты доберешься до запланированной точки. Такой рандом приравнивает автостоп к экстремальным занятиям и порождает определенную философию. Новые лица, новые знакомства и всегда новые ощущения.

Хичкайкеры, так называют автостопщиков, не колесят по дорогам страны бесцельно. Ко всему прочему они устраивают соревнования по автостопу на скорость передвижения и ставят рекорды дальностей поездок.

Сторонники этого движения образуют гильдии, лиги и клубы автостопа, они существуют во многих городах. Мастера гильдии, автостопщики с солидным стажем, читают новичкам лекции о правилах путешествия.

Мы встретились с одним бывалым автостопщикам, исколесившим нашу страну и ближнее зарубежье вдоль и поперек, он поделился с читателями «Русской Планеты» своим опытом.

Итак, гайд от Максима Бенедика, в блогосфере известного как Странник Философов, о простых правилах длительных путешествий.

Снаряжение, которое нужно брать с собой в дорогу

Рюкзак следует заполнять в зависимости от времени года, климата и длительности путешествия

Автостопщик – это человек, который носит с собой свой дом, поэтому к снаряжению нужно подойти самым серьезным образом. Все вещи лучше всего складывать в рюкзак, для мужчины в самый раз подойдет 70-80 литровый рюкзак. В нем должен быть спальный мешок, водонепроницаемая одежда, теплые вещи, сменное нательное белье, запасная пара обуви, туалетные принадлежности, фонарь.

С собой нужно брать средство связи – мобильный телефон, планшет или ноутбук. При желании – видеокамеру. Обязательно брать аптечку. Дневной или двухдневный запас еды – сухари, семечки, орехи, два, три литра воды на день. Воду пополнять можно в кафе. Иногда случается, что вода является единственным источником питания на целый день.

Вес рюкзака не должен превышать 20 килограммов, вес моего рюкзака 15-18 килограммов, с ним можно пройти 20 километров пешком.

Обязательны план движения и карта.

фото из личного архива Максима Бенедика

Как правильно голосовать?

Голосовать нужно лицом к водителю. Руку при голосовании вытягиваем и поднимаем большой палец вверх – это жест автостопщиков. Рюкзак у стопящего должен быть на плечах, не на земле, он не должен собирать грязь. Сам голосующий должен быть в опрятном состоянии.

Когда машина остановилась, нужно смотреть в лицо водителю и улыбаться – устанавливать визуальный контакт. Начало знакомства лучше начинать таким образом:

«Здравствуйте, я Максим Бенедик, автостопщик из Москвы, еду на Дальний Восток. Можно ли с Вами проехать до Красноярска (Канска, Тулуна)?»

Если водитель соглашается, и нам по пути, начинается совместная поездка. Она может продлиться от часа до суток и даже более. Поэтому к теме разговоров с водителем нужно подходить взвешенно.

О чем нужно говорить с водителем и о чем не стоит?

Можно рассказывать о том, что с тобой приключилось в дороге, о своем маршруте, как ты добирался. Водитель ждет от своего попутчика интересных рассказов, поэтому, если автостопщик будет молчать, его могут даже высадить. Первые полтора часа дороги автостопщик не должен замолкать, паузу можно взять позже. Но сначала ты должен говорить, рассказать о себе, о своей жизни, о приключениях и путешествиях, и тогда разговор обязательно завяжется.

Иногда бывает, что водитель сразу сообщает: ты молчи, я буду рассказывать. Он долго ехал, у него накопились или возникли какие-то проблемы, поэтому иногда автостопщику приходится побыть в роли психолога.

Если ты не умеешь говорить или слушать, лучше на дорогу не выходить, водители это чувствуют.

Не стоит говорить о сексе, политике, религии, о личных качествах водителя, если он на эти темы сам не начинает разговор. К примеру, если ты либерал, а водитель бывший коммунист, ностальгирующий по Советскому Союзу, может произойти неприятный спор, и в лучшем случае тебя высадят из автомобиля. Поэтому эти темы лучше обходить.

Ночевка

Нужно стараться выполнить свой дневной план и добраться до того места, где тебя ждет ночлег. Часто бывает, что последний водитель спрашивает: «Смотри, Максим, уже темно, сейчас я тебя довезу до Ишима, где ты будешь ночевать?».

Ты честно отвечаешь: «Вы знаете, ночевать негде. А есть ли там какая-нибудь кафешка или стоянка для дальнобойщиков?» В придорожно заведении можно попроситься перекантоваться до утра. Водитель это слушает и часто случается, что забирает к себе домой.

Если нет кафе, и водитель не приглашает, тогда ночной стоп.

Ночной стоп

Ночной стоп – это хорошее мужицкое занятие с адреналином. Ты идешь по ночной дороге, слушаешь природу, общаешься с обитателями леса, часто на дорогу выходят лисы, кабаны, зайцы. Надо стопить каждую машину. Автомобили останавливаются намного реже, но иногда бывает.

Советы женщинам

Женщинам на трассе везет больше, машины останавливаются чаще, чем перед хичкайкером-мужчиной. Но женщине стоит помнить о некоторых важных вещах. Она должна быть очень по-туристически скромно одета. Одежда должна полностью закрывать тело, голова должна быть также покрыта.

Как только водитель-мужчина начинает вести себя фривольно и позволяет переход на «ты», открывает темы «ниже пояса» и делает комментарии с намеком, такую поездку следует оценить как опасную. Девушка должна поскорее покинуть салон автомобиля под любым предлогом.

фото из личного архива Максима Бенедика

Вписался сам – помоги другу

В группах соцсетей автостопщики ведут общение друг с другом. Достаточно заявить: «Буду через два дня в Красноярске». Обязательно найдется человек, который тебя впишет. Даже не надо думать о ночлеге, просто приходишь к определенному месту, а тебя там уже ждут. И такая помощь – взаимная.

Встретившиеся на дороге хичкайкеры тоже помогают друг другу. Если я встречаю коллегу-автостопщика и оказывается, что ему негде ночевать, а я уже договорился о ночлеге, я иду и еще раз договариваюсь, чтобы приютили нас двоих. Автостопщики делятся друг с другом едой, либо обобщают «стол».

Сообщество автостопщиков – это настоящее братство, со своим неписанным уставом. То, что это движение активно развивается, говорит о том, что в человеке никогда не угаснет стремление к приключениям, в которых можно обрести дух настоящей свободы.

Дорогие друзья, в комментариях Вы можете делиться своими советами и историями по автостопу.

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