Автожир, беспилотный трактор и «кнопка жизни»

II Международный православный молодежный форум, прошедший 13 октября в 75-м павильоне ВДНХ, стал площадкой для презентации 70 инновационных разработок молодых ученых и бизнесменов. Почти все стартапы вышли из стен российских университетов. Часть предпринимателей учится в вузе или продолжает сотрудничество с альма-матер после выпуска. «Русская Планета» подготовила обзор наиболее интересных разработок.

Электромиограмма в помощь

Набор-конструктор «Юный нейромоделист» - первая в мире программно-аппаратная платформа для изучения и создания прототипов в области бионейросигналов человека. С ее помощью легко измерить пульс, снять показания ЭКГ и записать электроэнцефалограмму мозга. Обрабатывая эти данные, платформа дает возможность управлять гаджетами силой мысли или движением кисти. Разработка - продукт мысли Московского технологического института и компании BitronicLabs.

«Он считывает сигналы электромиограммы, то есть сигналы, которые возникают при активации мышцы. Эти сигналы обрабатываются и на этом демонстрационном образце прибора мы видим эффект, которые они дают. Если говорить о практическом применении, то они могут использоваться в протезах для рук. Например, если у человека нет кисти, то оно может управлять протезом с помощью сигналов электромиограммы», - рассказали РП.

Фото: Алексей Заквасин / «Русская Планета»

Беспилотный автожир

МАИ представил на форуме беспилотный летательный аппарат (БПЛА), внешне похожий на вертолет. Это беспилотный автожир или гироплан с пуско-разгонной установкой. Аппарат разгоняется за счет работы двигателя, поток воздуха создает подъемную силу и аппарат поднимается. Особенность автожира в том, что его можно запустить в любых условиях и с любого грунта (снег, песок) благодаря специальной катапульте. Автожир запускают в небо с раскрученными лопастями.

Как и остальные беспилотники автожир МАИ может вести фото и видеосъемку, заниматься разведкой и перевозить грузы до пяти килограмм. Время полета - три-четыре часа, высота полета - до четырех километров. Аппарат очень экономичен и надежен из-за простоты конструкции. Автожир МАИ устойчивее к боковым ветрам, его не сносит так сильно как другие БПЛА самолетного типа. Важным преимуществом аппарата является посадка при выключенном двигателе.

Также автожир может летать на малых скоростях - 20-30 километров в час. Другие аналоги быстро входят в штопор, а но разработка МАИ будет продолжать полет. По словам студентов, инновация института в том, что пилотируемый автожир существует давно, а вот беспилотного в ходу нет. МАИ придумал первый автожир-беспилотник. Впервые он был продемонстрирован в августе 2015 года на международном авиакосмическом салоне МАКС.

Фото: Алексей Заквасин / «Русская Планета»

AgroBot из Рязани

ООО «КБ Аврора», состоящая из молодых ученых ФГБОУ ВПО «Рязанского государственного радиотехнического университета», специализируется на создании автономных транспортных средств. На форуме рязанские мастера представили AgroBot - «беспилотный» трактор, который с виду напоминает внедорожник из фантастических фильмов. Ученые считают, что их изобретение облегчит жизнь труженикам села.

На Западе широко распространено использование «беспилотных» сельхозмашин. В Испании землянику собирает Agrobot SW6010, в Германии с сорняками борется BoniRob, в Голландии за высадку и пересаживание растений отвечает Flier Systems, а в США функции трактора успешно выполняет AT400. В «КБ Аврора» полагают, что отечественный AgroBot подойдет не только для сельского хозяйства, но и для коммунальной сферы.

Фото: Алексей Заквасин / «Русская Планета»

Робот удаленного присутствия

Базирующаяся в Сколково Российская компания Wicron с 2012 года занимается продвижением необычного изобретения, которое понравится далеко не всем. Речь идет о роботе удаленного присутствия Webot. Машина подходит вечно занятым топ-менеджерам и стремящимся контролировать все процессы предпринимателям. Робот передвигается по офису и передает визуальную информацию хозяину. Webot может работать в автономном и ручном режиме.

«Он нужен для людей, которым нужно быть в нескольких местах одновременно. К роботу можно подключиться через любое устройство с выходом в интернет. Роботом можно управлять, хотя, как правило, он работает в автономном режиме. На экран гаджета выводится картина того, что видит и даже слышит робот. Робот может реагировать на запросы людей», - говорят сотрудники Wicron.

Безопасность по GPS

«Кнопка жизни» - одним из социально ориентированных стартапов, который можно были найти на II Международном православном молодежном форуме. Компания предлагает часы-телефон GPS K911 - прибор в виде наручных часов, позволяющий устанавливать местонахождение человека. Разработка пользуется популярность в основном у родителей, которые беспокоятся за своих детей. Однако часы идеально подойдут и для пожилых людей, нуждающихся в присмотре.

«Через родительское приложение в смартфоне вы можете определять местоположение вашего ребенка. Вы можете звонить ребенку, как и он вам. Это своего рода мобильный телефон в виде часов с геолокацией. Он подходит детям 4-12 лет и пожилым людям. Аппарат оснащен кнопкой SOS. Таким образом вы всегда будете понимать, что ваш близкий человек в опасности. Это позволяет принять оперативные меры, сориентироваться на местности», - пояснили «Русской Планете».

Карта на все случаи

Запущенный с 2013 года российско-сингапурский стартап Cardberry рассчитан на экономически активную публику крупных городов. Продукт Cardberry объединяет бесчисленные бонусные и накопительные карты в кошельках и портмоне. В комплекте за 8,5 тысячи рублей покупатель получает специальный картридер, куда он заносит все данные с имеющихся у него карт. При походе в магазин пользователь открывает мобильное приложение и активирует нужную ему карту. Информация передается на продукт Cardberry - специальную пластиковую карту, которую покупатель отдает продавцу.

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