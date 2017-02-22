Анатомия ненависти
коллаж «Русской Планеты»

коллаж «Русской Планеты»

Как отреагировала либеральная общественность на смерть российского дипломата

В начале февраля в Киеве на рабочем месте скончался 56-летний заместитель начальника генштаба Украины Геннадий Воробьев: один из организаторов АТО, генерал отказавшийся разгонять майдан, военный преступник. Вы заметили хоть одно сообщение по этому поводу в русскоязычном сегменте интерната? Не радостно-восторженного, а простого и нейтрального?

Нет ничего, пусто. И непонятно куда делись все эти российские патриоты, которые должны были отпраздновать смерть одного из украинских военачальников. Никто не праздновал, не радовался чужой смерти. Русские вообще к смерти относятся как-то особенно, хмуро что ли.

С вот этим вот угрюмым: «Степь отпоёт»

Такой пройдёт и бросит медяк в могилу украинского генерала. Так положено с мертвыми.

Не будет он бегать и писать в интернете – «кто наступный», фантазируя на тему следующих жертв, не станет писать с радостью «одной мразью меньше» или «это лучший подарок мне на именины». Хотя нет, есть среди русских такие, которые будут. Почему-то все поголовно представители гражданского общества. То ли это общество настолько продвинуто, что переняло майданный тип поведения, то ли сами до этого дошли.

Повторюсь, смеяться над покойным не принято у русских людей. Над врагом ли, или над соотечественником. Над соотечественником тем более – очень все близко к каннибализму.

Скоропостижная смерть выдающегося российского дипломата Виталия Чуркина в Нью-Йорке вызвала шок у всего мира. Даже ведьмоподобная американка Саманта Пауэр заметила, что он «делал все, чтобы сгладить противоречия между Россией и США».

Только не Украины, и не наши либералы. Восторженные украинцы тут же взорвались радостью по поводу смерти даже не военного, а гражданского лица. На следующее утро Украина наложила вето на принятие заявления Председателя Совета Безопасности ООН - посвященное внезапному уходу из жизни постоянного представителя России в этом органе Виталия Чуркина.

Таким же образом отреагировал и российский либерально ориентированный сегмент интернета. Оппозиционер Андрей Зубов по поводу смерти Виталия Чуркина написал, что у дипломата «не хватило сил подать в отставку, остаться свободным человеком в несвободной стране. Он выбрал несвободу в угоду устроенному быту и ложно понимаемому патриотизму. И не он один»

Журналист Владимир Варфоломеев, который, наверное, всегда говорит правду, сказал: «Если человек считает возможным отстаивать самые гнусные и подлые решения своего начальства, заслуживает ли он тёплых слов в свой адрес?»

Блоггер Саша Сотник поглумился над покойным коротко: «Хамил-хамил, и вдруг умер»

Сотник сам хамит изрядно, но умирать совсем не собирается. Больше того, смелый блогер поставил себе задачу обрушить «воровское государство». «Воровское» - это всё про нас с вами.

Член адвокатской Палаты города Москвы Николай Полозков тут же прибежал со списком: «Бог с ним, с Чуркиным. Теперь в ООН надо Захарову вызвать. Ну чтоб наверняка»

Мария Захарова – спецпредставитель министра иностранных дел. Кандидат исторических наук. Имеет дочь.

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Радоваться смерти – в этом есть что-то некрофильское, непростительное. Такое, за что не пускают за стол в приличном обществе. Есть ряд вещей, которые делают нас всех людьми, поэтому сегодня весь мир скорбит. Даже оппоненты.

Умер, напомню, российский дипломат, которому вчера должно было исполнится 65 лет. Юбилей.

Теги:
Места: Россия, США
Организации: МИД, ООН
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