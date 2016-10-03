Анатолий Вассерман: «Спасибо учителям!»

Как уже ранее сообщала «Русская Планета», в России стартовал глобальный флешмоб #СПАСИБОУЧИТЕЛЬ.

Тысячи и тысячи вчерашних, позавчерашних и поза-поза-…вчерашних школьников в соцсетях рассыпаются благодарностями перед своими и не только своими педагогами - за то, что были вместе и стали свидетелями и спутниками лучших лет в жизни.

Есть за что сказать «Спасибо!» учителям и известному интеллектуалу, политтехнологу Анатолию Вассерману, который своим личным примером не перестает всем доказывать, что с учителями ему в жизни повезло особенно.

В интервью «Русской Планете» Анатолий Александрович рассказал об учителях в своей жизни и о том, какой немилосердной к ним в итоге оказалась современность…

- Какую роль учителя сыграли в формировании того Анатолия Вассермана, которого все мы знаем сегодня?

- Если говорить обо мне, то в моей жизни практически все учителя в средней и высшей школе сыграли несомненно очень положительную роль. По крайней мере, они меня нынешнего «сделали» наполовину.

Конечно, было и такое, что пару раз встречались мне учителя, явно недотягивающие до своего почетного звания – как в личном плане, так и по компетенции. Но именно что пару раз, на фоне десятков бесспорно достойных и прекрасных педагогов, влюбленных в свое дело.

И я готов сейчас от всего сердца поблагодарить этих людей, которые долгие годы наставляли меня и формировали.

- Сегодня очень много говорят о катастрофических изменениях в нашей системе образования. Согласитесь, что все действительно так плохо?

- Это, кстати, касается не только нашей страны, это общая тенденция во всем мире. Да, действительно, современный уровень педагогической работы ухудшается буквально на глазах и причиной тому служат, на мой взгляд, абсолютно неверные системные, идеологические установки.

Поясню. Если в мое время практически во всем мире главной задачей образования считалось формирование целостной картины мира, то сейчас работа учителей с детьми во всем мире явно не нацелена на формирование такой картины, на формирование всесторонне образованной личности.

Лично у меня складывается такое ощущение, что мировая система образования преследует цель сделать все возможное, чтобы вырастить из ребенка какую-то ограниченную функцию, но никак не личность всесторонне образованную, эрудированную и понимающую картину мира в целом, происходящие процессы.

При этом наши педагоги «старой формации», получившие образование и работавшие в советское время понимают всю ошибочность и провальность нового пути, но, вынуждены при этом работать «как все», натаскивая учеников на сдачу «единого госэкзамена» и физически не находя время на собственно работу.

Могу по опыту личного общения с этими педагогами сказать, что для них все это морально тяжело – они чувствуют себя предателями того дела, которому когда-то хотели посвятить и в итоге посвятили жизнь.

- Но много ли такой «старой формации» осталось?

- Конечно, эту часть не назовешь сегодня преобладающей. Их молодые коллеги, формировавшиеся как профессионалы уже в 90-е и «нулевые» относятся к своей миссии проще. Впрочем, даже и не к миссии – они не учат, не формируют, а «оказывают образовательные услуги». И стоит ли уже хотя бы поэтому удивляться тому, что престиж учителя катастрофически упал. Иначе и быть не может, когда падает качество самого «продукта»…

- Чем все же плохо «предоставление образовательных услуг», в сравнение с «формированием личности»?

Тут можно прямо говорить не столько о глупости, сколько о реальной опасности. Начнем с того, что, с точки зрения экономики, сведение всей богатейшей палитры педагогической работы до уровня предоставления «образовательных услуг», мягко говоря, бессмысленно. Что бы мы там не говорили о грядущих экономических укладах, о полном вытеснении человеческих ресурсов техникой, но на самом деле ключевым звеном в сколь угодно отдаленном будущем все равно останется человек.

Ни одна самая умная машина никогда в силу объективных причин, не сравняется с человеком. Роль человеческих ресурсов в производстве меняется, какие-то виды трудовой деятельности уже значительно или полностью заменяет техника, но в целом люди все также остаются самой жизненно необходимой и самой востребованной частью любого производства.

Поэтому и рассматривать надо образовательную деятельность как элемент того, что в советское время называлось «группа А» – «производство средств производства». И более того, как я уже сказал, речь идет о производстве самого важного из всех средств производства. Пока же перед начальниками образования как в России, так и во всем мире, стоят задачи иные. И очень жаль, что по части разрушения этой отрасли через многочисленные, но одинаково безобразные реформы, мы стараемся не отстать от мира.

И очень странными на этом фоне вообще выглядят рассуждения чиновников о том, как можно поднять престиж учительской профессии. Но ни повышение зарплат, ни введение каких-то преференций, льгот итп не смогут решить эту задачу ровно до тех пор, пока не будет восстановлена главная задача работы учителя – не погоня за показателями, не бумажная волокита, а именно образование – то есть формирование у детей целостной картины мира, всестороннее развитие.

Пока же я все равно хочу поблагодарить уже ныне работающих учителей за то, что они пытаются в предлагаемых им условиях сделать максимум возможного. Я знаю, что таких среди них большинство.

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