Алкогольный парадокс

В известной советской комедии «Не может быть!», которую россияне любят смотреть на Новый год, есть песенка «Губит людей не пиво». Смысл иронии в том, что пьющий человек всегда найдет оправдание, чтобы в очередной раз «накатить». Антиалкогольный юмор был частью официальной советской пропаганды и политики, которая нередко пренебрегала здравым смыслом.

Вот и в песенке из этого прекрасного доброго фильма говорилось о вреде потребления достаточно безобидного слабоалкогольного напитка, который, например, в Германии пользуется чрезвычайной популярностью. И максимум, что позволяют себе перебравшие немцы, — потерять телефон, документы и вставную челюсть.

В СССР по-ханжески искали зло в самом факте употребления алкоголя, в привязанности человека к спиртному, не задумываясь о причинах этого явления, и потому многогранная социальная проблема решалась топорно: дни трезвости, сухие законы, вырубка виноградников. В ответ население остервенело глушило лосьоны и одеколоны, занималось тайком самогоноварением и покупало водку из-под полы.

Невыученный урок

Советского союза нет 25 лет, а отношение к потреблению государства к алкоголю осталось, по сути, таким же. Ситуация с отравлением «Боярышником» (в Иркутской области скончались более 70 человек) это ярко продемонстрировала. Если есть проблема потребления спиртосодержащих жидкостей не по назначению — мы просто выведем их с рынка. А если речь идет о лекарствах — то будем отпускать их строго по рецепту.

На первый взгляд, в такой логике есть смысл. Однако власти вновь не просчитывают последствия. В начале 2000-х годов из открытой продажи в аптеках исчезли баночки с 96% спиртом, которые пользовались бешенной популярностью. Во-первых, они стоили недорого, во-вторых — покупатель получал (что крайне важно отметить) КАЧЕСТВЕННЫЙ алкоголь, который разбавлялся с водой (в любых возможных количествах) и потреблялся без последствий для здоровья.

Было ли это нормальным? Наверное, нет. Плохо, когда в очереди за спиртом стоит дурнопахнущий бомж или работяга подшофе. К тому же производители алкогольной продукции теряли прибыль: зачем брать водку в магазине, если можно самому сделать напиток по вкусу и градусу.

Однако запрет на открытую продажу спирта в аптеках привел к увеличению потребления высокоградусных аптечных настоек (например, «перцовки» за 15 рублей), которые, как ни разбавляй, но ничего общего с эффектом чистого спирта не имели.

Также вырос спрос на недорогую легальную и контрафактную продукцию, причем обе — высоким качеством не отличались, и население успешно травилось, как от магазинной водки за 45 рублей, так и подпольной за 30. Что в итоге получилось? С точки зрения сохранения здоровья широких слоев населения — ситуация заметно ухудшилась. А для легальных и подпольных производителей дешевого пойла — заметно улучшилась.

Неудобная истина

Алкогольный парадокс 10-летней давности в России — это не следствие заговора властей с алкогольным бизнесом, это пример отсутствия продуманной комплексной политики государства. Очевидно, что сегмент недорогих крепких напитков, включая те, которые не предназначены для приема внутрь, будет всегда пользоваться огромным спросом. И ситуация с тем же «Боярышником» совсем не нова. Просто всерьез заговорили о проблеме после гибели десятков людей.

Суть в том, что спрос на недорогой крепкий алкоголь в РФ будет оставаться стабильно высоким, если доходы граждан будут расти (как в 2000-е); и стремительно увеличиваться, если уровень бедности будет брать новые рубежи, как в последние годы.

Игнорировать эту закономерность глупо. Вопрос для государства, которое не может справиться с экономическими трудностями, заключается в том, чтобы создать условия, при которых низшие слои общества будут иметь доступ к качественному и не запредельно для них дорогому спиртному.

Это неудобная, циничная и горькая истина, проверенная сотнями лет существования нашей матушки России, где никто не занимался прививанием культуры потребления алкоголя. Запретительные меры и повышение акцизов в нынешней ситуации подстегнет спрос на подпольный алкоголь и любые спиртосодержащие жидкости.

Суррогат в виде косметических средств или технических жидкостей пьет отнюдь не цвет нации. Но эти люди такие же граждане, как и мы, и потому без всякой усмешки нужно думать о том, как сохранить им здоровье и одновременно удовлетворить потребность в спиртном.

Вместо этого мы наблюдаем бессмысленную антиалкогольную истерику. Вице-премьер Александр Хлопонин грозит ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и «Боярышник». Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко и вовсе считает, что валокордин, благодаря которому миллионы россиян спасаются от проблем с сердцем, не нужен нашей стране.

«Валокордин уже давно никому не помогает. Чисто психологически человек привык валерьяночку пить, валокордин. Он не помогает, есть другие хорошо действующие препараты… Уже есть замена, это раньше их не было. И это можно запретить», — рассуждает Онищенко.

Минздрав подхватил разнарядку от Хлопонина и начал прорабатывать «оптимальную схему регулирования». «Перечень таких веществ должен быть подготовлен министерством здравоохранения в течение января… во взаимодействии и с федеральными органами, и с региональными органами», — доложил директор Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай.

Просто запретить

С этой недели в течение 30 дней будет действовать месячный запрет на продажу непищевых жидкостей с содержанием спирта более 25%. Хорошо, что решение не касается фармацевтических препаратов, парфюмерии и стеклоомывателей. Однако в Иркутской области Роспотребнадзор (видимо, на всякий пожарный) начал изымать «незамерзайки». На днях ведомство рапортовало о конфискации партии «незамерзайки» с превышением нормативов по показателю «метанол» от 494 до 528 раз!

Вдумайтесь, пожалуйста, в эти цифры! То есть до отравления «Боярышником» левые стеклоомывающие жидкости с зашкаливающим уровнем смертоносного метанола спокойно продавались, и Роспотребнадзор это мало волновало. А ведь именно отравление метанолом стало официальной причиной смерти 74 из 77 людей, которые пили «Боярышник». Но Роспотребнадзор это не смущает, и он гордо докладывает об успехах региональному УФСБ и областному главку МВД.

По России пошла волна изъятий контрафактных «незамерзаек». Стеклоомывающие жидкости с метиловым спиртом конфисковали в Новосибирской области и Москве. И, естественно, никто из доблестных борцов с метанолом не вспоминает сейчас, что испокон веков «незамерзайки» без всяких документов и кассовых аппаратов в зимний период в массовом порядке продаются на трассах необъятной России.

Исполнительный директор объединения сетей парфюмерно-косметической розницы «Дрогери Союз» Константин Пьянков в беседе с РИА Новости констатировал, что 30-дневный запрет Роспотребнадзора коснулся косметических средств.

«Например, в Пермском крае запрещают продавать лосьон после бритья Gilette с содержанием спирта 69% стоимостью 400 рублей… А вчера буквально пришло письмо из Procter & Gamble партнерам, где говорится о том, что 16 позиций, в том числе Gilette и Old Spice, попадают под действие постановления, просим вас остановить продажи», — заявил Пьянков.

Ситуация с реализацией запретительных мер доходит до откровенного идиотизма и преступной глупости. Отсутствие лосьона для бритья Россия переживет, а вот исчезновение валокордина — нет. И тут уже не до смеха.

Как так получилось? 18 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился ужесточить оборот спиртосодержащих лекарств и настоек. «Это полное безобразие, и это очевидно, что этому нужно положить конец. Просто запретить оборот такого рода препаратов», — видимо, не подумав, сказал глава правительства. Через три дня президент Владимир Путин не одернул Медведева и поддержал призыв ужесточить оборот.

Нижестоящие чиновники (Хлопонин, Минздрав, Роспотребнадзор) поняли слова премьера буквально и понеслось… Так уж устроена наша государственная машина. Теперь на любое адекватное возражение общественности чиновники могут дружно заявить: «Президент/премьер распорядился. Мы выполняем. Сказал запретить — мы запрещаем».

И правда, губит людей не пиво.

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